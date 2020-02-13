Как Лукашенко переигрывает Россию в пропаганде своей позиции

Позиция россиян определяется как тем, какую информацию о ситуации в Белоруссии они получают, так и аспектами восприятия страны-соседки в целом

28 января были опубликованы результаты опроса 1608 граждан России путем личного интервью (тот же face-to-face), проведенного 12-18 декабря 2019 года Центром Юрия Левады. Среди прочих вопросов — «Как, по Вашему мнению, должны строиться отношения России и Беларуси?» (один вариант ответа).

10% (цифры в публикации опроса округлены до целого) выбрали ответ «Беларусь должна войти в состав Российской Федерации», 13% — «Россия и Беларусь должны образовать более тесный союз с единым руководством во главе», 28% — «Россия и Беларусь должны сохранить отношения на нынешнем уровне», 44% — «Россия и Беларусь должны активнее развивать экономическое сотрудничество».

Стоит отметить, что если с первыми двумя вариантами более-менее понятно, то вот с каким соотнести «активнее развивать экономическое сотрудничество»? Это за объединение или за оставить как есть?

Кто-то возразит, что «Левада-центр» признан иностранным агентом, а поэтому все его исследования необъективны. Ладно, заглянем в исследования лоялистских контор.

Опрос 1600 граждан Российской Федерации, проведенный 15 января 2019 года методом телефонного интервью Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), дал следующие результаты. На вопрос «А каким Вы сами бы хотели видеть российско-белорусское Союзное государство?» (один вариант ответа), 17% выбрали ответ «Вхождение Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов Российской Федерации», 18% — «Объединение двух государств в одно государство на равноправной основе», 48% — «Объединение не нужно, нужны просто хорошие добрососедские отношения с Белоруссией как с другим государством».

Если в опросе «Левада-центра» за объединение двух стран в том или ином варианте выступает 23%, то у ВЦИОМ — 35%. Разница есть, но и то, и другое — не большинство. Москва — Минск, Путин — Лукашенко: что дальше? Мнения экспертов © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Вот, пожалуй, и все. Я не беру в учет опубликованные 28 ноября 2019 года данные опроса Центра пространственного анализа Московского государственного института международных отношений (МГИМО) по целому ряду причин. Во-первых, МГИМО не социологическая контора и точность выводов ее сотрудников под большим вопросом. Во-вторых, судя по данным опроса, из 7000 опрошенных методом путем телефонных звонков подробные ответы дали лишь 500 человек, то есть всего 7,14%. Как можно при отказе большинства опрошенных от ответов вообще строить какую-либо картину? В-третьих, и вопросы не содержали четких формулировок (войти в состав России как субъект, объединиться в союзное государство, оставить все как есть), а предлагали расплывчатые варианты отношений двух стран — «союзнические», «партнерские» (а многие ли могут понять разницу между первым и вторым?), «нейтральные» или «враждебные».

Чем объясняются такие результаты опроса? Вроде бы в России хорошо относятся к стране-соседке. Безусловно, Белоруссия ближе к нам, чем любая постсоветская страна.

Во-первых, жителям России не предлагается внятный ответ на этот вопрос. А чем будет отличаться ситуация в случае объединения — только введением единой валюты и унификацией законодательства? От этих вещей люди далеки. Граница открыта и сейчас. Кроме того, российские СМИ постоянно делают акцент на деятельности радикальных белорусских националистов, а не на «мягкой белорусизации» со стороны властей, так что наш обыватель уверен — все проблемы в соседней стране решит местный ОМОН.

Заметно, что рядовые граждане вообще плохо понимают суть конфликта с Лукашенко, искреннее считая, что, если просто дать «Батьке» газ и нефть по ценам ниже, весь вопрос будет исчерпан. Про то, что власти Белоруссии массированно вытесняют русский язык из общественной сферы и открыто предъявляют территориальные претензии на целые области России, никто у нас и не знает, а СМИ вместо этого предлагают куда более удобную в подаче картинку про злобных белорусских националистов, причем тут же добавляя, что они малочисленные маргиналы. Очень умно. А чего тогда волноваться-то?

Необходимо систематически, а не раз в несколько лет информировать о наступлении на русский язык в Белоруссии, давая объективную картину того, что делают это не финансируемые Западом националисты, а сами же белорусские власти. Хотя, увы, в России это до последнего времени делать боялись (а многие боятся и сейчас). Влияние белорусского посольства на наши официальные инстанции не стоит недооценивать.

Нельзя недооценивать и эффективность пропаганды «с той стороны забора». Лукашенко умело играет на тонких струнах души вчерашних советских граждан, предлагая им весь набор любимых визуальных образов. Советская символика и воссоздание комсомола. Усатый Вождь в окружении колхозников и рабочих, «сильная рука», которая всех защитит от ужасов капитализма и империализма. «Тут все для трудового народа, не для богатеев». Кажется, что смотришь на парадный советский плакат 1950 года.

На эту пропаганду умело работают и доморощенные марксисты-революционеры вроде Константина Семина, которым для удобного примера в агитации согражданам Белоруссия ближе Венесуэлы, и национал-патриоты старшего поколения, вроде действовавшего в 2007 году в России движения «Лукашенко-2008» (выступавшие за выдвижение белорусского президента в президенты России на выборах 2008 года), и сектантские организации типа «граждан СССР», и т.д.

Отдельная тема про то, что Лукашенко, мол, сохранил оставшуюся от Советского Союза промышленность, выпускающую качественные товары, к которой сейчас тянут загребущие руки российские олигархи, чтобы все скупить, продать и развалить.

Необходимо развеивать эти мифы, показывать реальную ситуацию в Белоруссии — разруха (два года назад Лукашенко прилюдно заявлял, что в Оршанском районе «все нужно поднимать из руин и развалин»), закрытые или работающие «на склад» заводы, скудные доходы населения (поэтому уже много лет белорусы едут в качестве гастарбайтеров в Россию, ту самую, в которой, по словам того же Семина, все «разрушено и распродано» в отличие от Белоруссии), постоянно галопирующая инфляция, безработица. Качественность белорусских товаров — еще один миф, идущий из нулевых годов, когда действительно белорусские обувь или молочка превосходили российские аналоги. Но сейчас все наоборот. От Калининграда до Смоленска. На какие российские земли претендует Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Помню, как в 2013 году я был в Минске и местные откровенно жаловались на падение уровня пресловутых белорусских конфет после того, как государство «отжало» и национализировало фабрики у частников, а местный алкоголь с красивыми яркими этикетками просто не советовали пить: «Кошмарное дешевое пойло». Но какой-нибудь российский пенсионер до сих пор считает надпись «Сделано в Беларуси» знаком качества.

Кстати, разница с Крымом в том, что в 2014 году прямо говорилось о помощи живущим там русским, в Белоруссии же наша официальная пропаганда говорит исключительно о «братском белорусском народе». Вроде как представители одного народа должны жить в одном государстве, но братские вполне могут жить каждый в собственном.

Российская пропаганда слишком сосредоточена на событиях Великой Отечественной войны и поиске возрождения нацизма, но белорусская пропаганда это давно научилась использовать. Если избегать отсылки к особо одиозным деятелям или символам, оставить советскую символику и 9 Мая в календаре памятных дат (хотя и задвинув его далеко позади после Дня Независимости), продолжать проводить какие-то демонстративные совместные мероприятия, то Москве нечего будет сказать. А довод о том, что «мы же вместе победили нацизм», умело развивается далее «да, его победили вместе советские народы, включая белорусский, которые и тогда имели отдельные советские республики, а теперь живут в отдельных странах, разумеется, сохраняя общую память о Победе».

При этом белорусский МИД создает в России картинку, согласно которой белорусы вообще изначально очень далеко отстоят от русских. Материалы официальных выставок о Белоруссии в России, например, проведенной в прошлом году в МГИМО, кузнице наших будущих дипломатов, — только на белорусском языке, всячески педалируется, что предыдущими формами государственности нынешней Республики Беларусь были Великое княжество Литовское и Речь Посполитая, все это в обязательном порядке иллюстрируется введенными в широкий обиход только в последние годы ромбическими орнаментами («национальная символика») и т.д. В общем, изначально создается восприятие белорусов как некоего западноевропейского народа типа чехов.

Вместо повторения мантр про «братские славянские/советские народы» должна быть принята идеологема «Один народ — два государства», которая официально используется Китайской народной республикой в отношении Тайваня и — что ближе к нашему примеру — Турцией и Азербайджаном. Такая позиция подразумевает необходимость конечного объединения двух стран в одну, поскольку и народ в них — один.

Представим себе, что и присоединение Крыма в 2014 году мотивировалось бы не возвращением русского полуострова в состав России, а «помощью братскому украинскому народу», которому, мол, надо пересидеть в составе нашей страны, а потом вернуться обратно в Незалежную. Больше 20-30% россиян это тоже бы не поддержали…