В ночь на 13 февраля ушел из жизни легендарный советский разведчик, мастер тайных операций Алексей Николаевич Ботян, большая часть биографии которого до сих пор находится под грифом "секретно"

В понедельник, 10 февраля, Алексей Ботян отпраздновал свой 103-й день рождения.

Главным достижением своей жизни Ботян считал спасение Кракова, древней столицы Польши, от нацистов, планировавших стереть город с лица земли.

Он родился в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917 года, в деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска.

Алексей Ботян – человек, который спас Краков © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

В первый же день Второй мировой войны унтер-офицер зенитного дивизиона Войска Польского, белорус Алексей Ботян вступил в бой с немцами, записав на свой счет сбитый «Юнкерс».

Вскоре после германского вторжения польское государство перестало существовать, и часть, в которой служил Ботян, сдалась Красной армии, вступившей на западные территории современных Белоруссии и Украины.

Дальше судьба польского военнопленного, владевшего несколькими языками, совершила крутой поворот. В 1941 году Алексей Ботян попал в разведшколу при Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН). В годы войны советский спецназ сделал все, чтобы под ногами оккупантов в тылу горела земля.

Нерассекреченный майор Вихрь - Березняк, Ботян и другие спасители Европы © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В сентябре 1943 года под руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Советские разведчики ликвидировали около 80 немецких офицеров.

Предчувствуя скорый крах, немецкое командование решилось на уничтожение Кракова со всеми его уникальными архитектурными памятниками. Однако планы гитлеровцев нарушили советские разведчики под командованием «лейтенанта Алёши», как называли Ботяна местные жители.

«Там все полетело вверх». Разведчик Ботян рассказал, как советские партизаны спасли Краков © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

О планах гитлеровцев разведчики «Алёши» узнали еще в конце 1944 года, захватив инженера-картографа Зигмунда Огарека, служившего в тыловом подразделении вермахта.

В январе эти сведения подтвердились, когда отряд Ботяна перехватил машину гитлеровских штабистов с документами.

Склад боеприпасов нацисты создали в Ягеллонском замке, который 18 января 1945 года взорвали советские партизаны. Уже на следующий день войска 1-го Украинского фронта маршала Конева ворвались в Краков.

«Немцы приехали как раз туда перевооружаться. Взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», — вспоминал ветеран на одной из пресс-конференций.

Герой России рассказал, что операция прошла успешно благодаря его знанию польского языка, при помощи которого он смог выстроить хорошие связи с польским подпольем и нашел человека, работавшего в замке и согласившегося заложить там мину.

Несмотря на подвиги советских солдат и разведчиков, в Польше заявляют, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Разведчик Ботян рассказал, как поляки на самом деле относились к Красной армии в 1945 году © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Ветеран вел активный образ жизни и в преклонные годы, любил волейбол, шахматы.

«Прожил жизнь я, счастливым был, везло мне в жизни», — рассказал Алексей Ботян в одном из последних интервью.

Разведчик стал одним из прототипов героя романа Юлиана Семенова и одноименного советского фильма «Майор Вихрь». А в мае 2007 года указом президента России ветерану разведки Алексею Николаевичу Ботяну было присвоено звание Героя России.