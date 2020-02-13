В понедельник, 10 февраля, Алексей Ботян отпраздновал свой 103-й день рождения.
Главным достижением своей жизни Ботян считал спасение Кракова, древней столицы Польши, от нацистов, планировавших стереть город с лица земли.
Он родился в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917 года, в деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска.
После поражения советской России в войне с Польшей в 1920 году его деревня оказалась на территории Второй Речи Посполитой. Сельский труд закалил парня, как позднее вспоминал ветеран разведки, в молодости он пробегал стометровку за 10,4 секунды.
В первый же день Второй мировой войны унтер-офицер зенитного дивизиона Войска Польского, белорус Алексей Ботян вступил в бой с немцами, записав на свой счет сбитый «Юнкерс».
Вскоре после германского вторжения польское государство перестало существовать, и часть, в которой служил Ботян, сдалась Красной армии, вступившей на западные территории современных Белоруссии и Украины.
Дальше судьба польского военнопленного, владевшего несколькими языками, совершила крутой поворот. В 1941 году Алексей Ботян попал в разведшколу при Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН). В годы войны советский спецназ сделал все, чтобы под ногами оккупантов в тылу горела земля.
Молодой разведчик участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в «рельсовой войне», уничтожая коммуникации и линии связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.
В сентябре 1943 года под руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Советские разведчики ликвидировали около 80 немецких офицеров.
Предчувствуя скорый крах, немецкое командование решилось на уничтожение Кракова со всеми его уникальными архитектурными памятниками. Однако планы гитлеровцев нарушили советские разведчики под командованием «лейтенанта Алёши», как называли Ботяна местные жители.
Фашисты планировали подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, затопив и разрушив при этом Краков.
О планах гитлеровцев разведчики «Алёши» узнали еще в конце 1944 года, захватив инженера-картографа Зигмунда Огарека, служившего в тыловом подразделении вермахта.
В январе эти сведения подтвердились, когда отряд Ботяна перехватил машину гитлеровских штабистов с документами.
Склад боеприпасов нацисты создали в Ягеллонском замке, который 18 января 1945 года взорвали советские партизаны. Уже на следующий день войска 1-го Украинского фронта маршала Конева ворвались в Краков.
«Немцы приехали как раз туда перевооружаться. Взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», — вспоминал ветеран на одной из пресс-конференций.
Герой России рассказал, что операция прошла успешно благодаря его знанию польского языка, при помощи которого он смог выстроить хорошие связи с польским подпольем и нашел человека, работавшего в замке и согласившегося заложить там мину.
Несмотря на подвиги советских солдат и разведчиков, в Польше заявляют, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
После войны Алексей Ботян еще более 40 лет служил Родине. Участвовал в создании легендарного спецподразделения «Вымпел», делясь со спецназовцами своим богатейшим боевым опытом. Он готовил бойцов, которые в 1979 году взяли штурмом дворец Амина в Кабуле.
Ветеран вел активный образ жизни и в преклонные годы, любил волейбол, шахматы.
«Прожил жизнь я, счастливым был, везло мне в жизни», — рассказал Алексей Ботян в одном из последних интервью.
Разведчик стал одним из прототипов героя романа Юлиана Семенова и одноименного советского фильма «Майор Вихрь». А в мае 2007 года указом президента России ветерану разведки Алексею Николаевичу Ботяну было присвоено звание Героя России.