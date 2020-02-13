В конце января в Киеве был презентован законопроект №2813, усиливающий борьбу с курением и ужесточающий правила в сфере табачного бизнеса. Кто выиграет и кто проиграет в этой войне, размышляли эксперты

Удовлетворит только ноль

Заведующий отделом контроля над табакокурением Украинского института стратегических исследований Минздрава Константин Красовский сообщил, что, по подсчетам Оксфордского университета, в Украине из-за болезней, вызванных табаком, ежегодно умирает 85 тысяч человек, то есть 400 человек в день. Он также отметил, что с 2012 года законодательство по контролю над табаком не менялось, повышались только ставки акциза. Отчисления в бюджет повысились с 22 млрд гривен в 2015 году до 44 млрд гривен в 2019-м. Продажи сигарет снизились с 75 млрд до 45 млрд в год. По словам аналитика, распространенность курения также снижалась. Например, по данным глобального опроса, число курящих взрослых с 2010 по 2017 год снизилось на 20%.





Он отметил, что Великобритания, Франция, Бельгия, Венгрия и, к примеру, Австралия узаконили стандарт сигаретной пачки, где будет предупреждение о вреде курения, а названия брендов — на цветном фоне одинаковым шрифтом. И никакой рекламы.

Баловство пройдет

Новый законопроект предлагает повысить возраст, с которого можно продавать табачные изделия, с 18 до 21 года. С января этого года по всей территории США введен такой же закон. С 21 года разрешено продавать сигареты еще и в Шри-Ланке, Монголии, Казахстане, Египте, Индонезии, Камеруне, Микронезии и Фиджи. До 20 лет запрещено продавать сигареты в Японии, Сингапуре, Таиланде. Есть и другие ограничения. Если предотвратить курение среди молодежи, эффект от этого будет получен не сразу, но он будет положительным. Так что проект закона стоит поддержать, чтобы спасти украинцев, заверяет Красовский.

«Все исследования показывают, что если человек не начнет систематически курить до 21 года, дальше он, скорее всего, курить и не будет. Молодые люди желают «побаловаться» и уверены, что не станут зависимыми курильщиками. Пока сигареты доступны, часть из них втягиваются, становятся зависимыми и через несколько десятков лет, к сожалению, умирают от рака легких или других болезней», — пояснил антитабачный специалист.

510 гривен — и не нарушай больше

Электронные сигареты авторы документа приравняли к обычным папиросам. Так, согласно проекту, ресторанам, где можно их курить, впаяют штраф до 50 тысяч гривен, а производители е-сигарет и заправок для них уже не смогут заявлять, что их товар не вредит здоровью. Мало того, законопроект предполагает банить их рекламу и запрет на распространение образцов для пробы.

Законопроект урезает и места для курения. Например, площадь курилок в аэропортах. Курить в помещениях предприятий, учреждений и организаций, как можно сейчас (причем за отсутствие спецместа следует штраф, даже если курящих нет), документ запрещает. Он же отменяет места курения в гостиницах, общежитиях, на вокзалах. Полномочия по установлению запрета на курение в каких-либо местах отдается местным властям.

По текущему законодательству полиция составляет протокол и выносит либо предупреждение, либо штраф в размере от 3 до 10 необлагаемых минимумов (51 до 170 гривен). Таких нарушителей насчитывается порядка 100 тыс. человек. Как утверждает Красовский, более 80% задержанных отделывается предупреждением. «Штраф платится не государству, а составителям протокола. Штраф варьируется на усмотрение начальника райотдела. Можно договориться, чтобы штраф был минимальным. Законопроект №2813 предлагает отменить предупреждения и установить денежное наказание в размере 30 необлагаемых минимумов — 510 гривен. Это снизит коррупцию и дисциплинирует людей, так как 510 гривен наказания — это уже существенно», — считает он.

Производство упало, а акциз нет

Глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко напомнила, что табачный рынок платит очень большие налоги в бюджет. В 2018 году он направил в казну 43,6 млрд грн, а в 2019 увеличил поступления на 16,4% — до 50,75 млрд грн.

6 февраля было объявлено, что одна из крупнейших в мире табачных компаний «Philip Morris International Inc. (PMI)» в 2019 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 3% по сравнению 2018 годом в связи со снижением общего рынка, что частично компенсировалось увеличением доли рынка табакосодержащих изделий для нагрева. Годовой отчет PMI показал, что общий объем рынка сигарет в Украине за 2019 год сократился на 12% в силу повышения акцизных ставок и подпольной сигаретной торговли. Отгрузка сигарет PMI в октябре-декабре 2019 года снизилась на 2,5%. На показатели за четвертый квартал повлияли те же факторы, что и за год.

«Филип Моррис» работает в Украине уже 20 лет, а первое предприятие с иностранным капиталом в украинской табачной отрасли, «British American Tobacco», в октябре 2019 года закрыло производство в г. Прилуки. Вместе с ними и «Japan Tobacco International» и «Imperial Tobacco» находятся на грани ухода с рынка Украины. Производство сигарет упало, но количество налоговых поступлений от табачного акциза будет увеличиваться до 2025 года постепенно и где-то на 20% (с 1 января 2019 года акциз поднялся на 30%, с 1 января 2020 года — на 20%). В том числе ввиду включения в запрет электронных сигарет. Это и решит неурегулированные вопросы. Таким образом, минимальная стоимость акциза будет составлять 90 евро за 1000 сигарет, а одна сигаретная пачка обойдется в 100 гривен.

«Этот законопроект будет влиять на производителя, но это требование Европейского Союза и условие Соглашения об Ассоциации с ЕС. Электронные сигареты продают с разными вкусами, но это не конфеты, этого не должно быть. Статистика говорит о том, что из-за электронных сигарет большое количество молодежи, в том числе от 13 до 15 лет, почти 18%, уже курят эти е-сигареты», — заметила Хотенко.

Не знают социологии

Официальные данные гласят: в Украине количество курильщиков снизилось с 10 млн человек в 2008 году до 6,5 млн в 2018 году. Правда, и население страны упало с 42,2 млн по данным 2018 года до 37,2 млн человек по свежим данным 2020 года.

Красовский в этой связи сделал важное уточнение: подсчет любителей никотина велся неправильно, так как проводящие социсследования населения Госкомстат или Киевский международный институт социологии (КМИС) замеряют не количество курильщиков, а распространенность курения, после чего эти данные пересчитываются на число курильщиков. «КМИС проводил глобальный опрос распространенности курения. В 2010 году курило 25% граждан, а в 2017 — 20% населения. Но люди не понимают, что курение снизилось не на 5%, а на 5 процентных пункта. В обычном процентном исчислении — снизилось на 20%, это легко просчитать математически», — сказал эксперт. Международный день отказа от курения. Украина тонет в табачном дыму © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он же подкорректировал цифру в 6,5 млн курящих украинцев. На самом деле курильщиков на Украине без Крыма и части Донбасса насчитывается 5,5 миллиона. Если вычесть отсюда трудовых мигрантов, получится еще меньше.

Мягкое противодействие или радикальный запрет?

Несмотря на это, уверена налоговик Хотенко, разговаривать с молодежью и не только о вреде курения предстоит еще долго и много. Пропаганда, считает она, должна строиться не на запретах, увеличении штрафов и акцизных ставок. По ее словам, «не надо убивать производителя, но надо проводить другие мероприятия, направленные на увеличение здоровья нации». Впрочем, конкретных мер воздействия Хотенко не назвала.

Константин Красовский, естественно, выступает за самые радикальные меры — нулевые поступления в бюджет от табакопроизводителей. Потому что, верит он, эти 50 с небольшим миллиардов гривен в казну они забирают у курящих украинцев, которых курение «обманывает, грабит и, в конце концов, убивает».

Пока же в стране самые низкие в Европе цены на упаковку сигарет — 1-3 евро по сравнению с 4-7 евро в ЕС. В этой связи Украина является лидером по экспорту табачной контрабанды в Европу.

Монополист поднял ценник

В октябре 2019 года Рада приняла закон №1049 о создании единого счета для уплаты налогов и сборов и ЕСВ (единого соцвзноса). Табачная же ассоциация «Укртютюн» заявляет: в законе есть пункт, не имеющий отношения к основной теме документа. Законодательный акт обязывает производителей продавать сигареты по цене не выше 80% от минимальной розничной цены. Это значит распределение доходов между производителями, оптовиками и ритейлерами. Оптовые закупки-продажи табака — под монополистом «Тедис Украина». Все это, по подсчетам Ассоциации, приведет к росту стоимости пачки сигарет на 13 гривен и контрафактной торговле.

Такие наценки возмутили табачных изготовителей настолько, что они пригрозили уходом с рынка. Они призывают власть скинуть акцизный налог с 20% до 10% в год.

Для борьбы с нелегальным рынком сигарет (2,5 млрд недополученных налогов) Кабмин думает создать Единый госреестр изъятых из обращения табачных изделий, оборудования, сырья и нетабачных материалов для их производства. Это прописано в плане мероприятий по реализации Стратегии-2017 в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий до 2021 года. Стратегия учреждает криминализацию контрабанды табачных изделий и введение автоматизированной системы контроля за оборотом табачных изделий в соответствии со стандартами ЕС.

Хлеб, пиво и сигареты

Председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук уверен, что вся антитабачная активность на Украине — это просто внедрение европейских норм и не более. Законопроект, если он будет принят, не ударит по сигаретной отрасли. Так как табачные фабрики всегда нацелены на рост потребления, и табачные лоббисты есть и будут всегда при деле.

Проблему теневого рынка (производство, логистика и реализация) законопроект не решит. Экономист заверяет, что контрабанду можно побороть решением продавать сигареты в строго отведенных, сертифицированных местах, а не во всех киосках, как сейчас. Это позволит отследить официальные продажи. Большие магазины должны продавать табачные изделия только в отдельных лицензированных под эту деятельность помещениях с отдельным кассовым аппаратом. Государство, в свою очередь, должно иметь право проводить рейды и контрольные закупки в этих специализированных магазинах. Рекламу же сигарет нужно регулировать жестче.

«По моим экспертным оценкам, основанным на знании сферы и на работе в госслужбе, в МАФах проходит плюс-минус 60% всего объема торговли. Пока они торгуют хлебом, пивом и сигаретами, никакого существенного сдвига не будет», — сказал финаналитик.

Кстати, через фирму «Т-Киоск», которая владеет сигаретными ларьками, имеет прибыль депутат от правящей партии «Слуга народа» Андрей Холодов.

Хочу и курю

Как бы то ни было, пропагандисты и лоббисты «палочек здоровья», реагируя на закручивание гаек, конечно, делают и еще сделают акцент на снижении налоговых поступлений в госказну, в которые, напомнят они, включен военный сбор. Скорее всего, они обратят внимание на свободу выбора человека в свободном обществе и свободу распоряжения своим здоровьем и телом.

Если государство может запретить 18-летним приобретать сигареты, оно когда-нибудь запретит ему есть, к примеру, шоколадное печенье. Такую мысль отразил в своем материале в «Forbes» врач Пол Шей (Paul Hsieh), который рассматривает вопросы медицинской отрасли и экономики с точки зрения свободного рынка. Как врач он категорически против курения, которое несет только вред. Но как гражданин Америки он уважает право каждого решать за себя.