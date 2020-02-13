Недавно глава фракции «Слуг народа» Давид Арахамия высказал возможность пустить воду в Крым в обмен на пересмотр Минских соглашений и передачу Киеву границы с республиками Донбасса до выборов

«Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел», — сказал Арахамия. Ранее председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил в интервью, что в Раде обсуждается вопрос о продаже воды в Россию, в первую очередь для нужд Крыма, в целях пополнения украинского бюджета. «Меня вынудил ведущий». Арахамия извинился за слова о поставках воды в Крым © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На Арахамию тут же накинулись украинские националисты и сторонники экс-президента Порошенко. Они обвиняют «Слуг народа» в «торговле Украиной», требуют не идти на уступки, то есть требовать и Крым, и Донбасс, и репараций.

Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что «пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар». Логику Чубарова невозможно понять, поскольку речь идет именно о тех крымских татарах, которые проживают в Крыму и тоже пользуются водой, как и прочие жители, которых Киев считает своими гражданами. Ильми Умеров, заместитель главы Меджлиса, заявил, что задача украинской власти «сделать Крым неподъёмной, дорогой ношей для России», поэтому воду в Крым давать ни в коем случае нельзя.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич, критикуя идею Арахамии, беспокоится больше не о жителях Крыма, а о мнении западных партнеров.

«Это не логично с точки зрения наших европейских и американских партнеров. Если Украина сама начинает подавать ресурсы для промышленности Крыма, то почему страны ЕС, США должны держать режим санкций?», — пишет Тышкевич. По его мнению, формально это будет также означать признание Крыма российской территорией, поскольку придется подписывать договор между компанией-оператором и российской компанией из Крыма.

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак, который отвечает за переговоры с РФ, назвал заявления Арахамии его личным мнением. И в среду, 12 февраля, вероятно, получив нагоняй от Ермака, Арахамия и сам извинился за свое предложение. Встреча Зеленского и Путина, Донбасс, отказ от интриг. Что обещает глава Офиса президента Украины Ермак © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что Россия и не рассматривала вариант «обмена Донбасса на воду в Крым». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Крым не может быть объектом каких-либо разменов.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в свою очередь отмечал, что у Киева вряд ли хватит возможностей для возобновления поставок, поскольку ему придется инвестировать серьезные средства для восстановления утраченной инфраструктуры своей части Северо-крымского канала.

Украинский телеграмм-канал «Легитимный», ссылаясь на свои источники, пишет, что высказывание Арахамии было не случайным. Таким образом, якобы тему с подачей воды в Крым постепенно начали продвигать в массы. И подтолкнуло к этому украинские власти получение прибыли от газовых договоренностей с РФ. Аппетит, как говорится, приходит во время еды.

«Как поясняет наш источник главные месседжи, которые будут использовать в этой кампании будут таковыми: Мы покупаем газ, значит можно продавать воду. В Крыму живут наши украинцы, надо менять политику отношения к ним, иначе мы сами «убиваем» свой имидж на той территории. (Стоит заметить, что так и есть, на фоне «плохой Украины», Россия выглядит положительно). Вода это гуманитарный вопрос, который нельзя использовать в политике и «шантаже». Политика Порошенко по «крымскому вопросу» не приблизила полуостров к Украине, а наоборот ещё больше его оттолкнула, надо срочно менять подход иначе Украина для будущего поколения крымчан будет олицетворять «врага» и «вредителя»», — сообщает «Легитимный».

Напомним, что до 2014 года около 85% потребностей Крыма в воде обеспечивалось за счет Северо-Крымского канала, вода по которому поступала из Украины. Использовалась эта вода преимущественно для сельского хозяйства и предприятий. В засушливых районах северного и восточного Крыма выращивание сельскохозяйственной продукции требует орошения. После вхождения Крыма в состав РФ Украина прекратила поставки воды, устроив крымчанам водную блокаду.

Канал перегородили дамбой, а вода просто сливается в море. Из-за перекрытия канала на юге Украины продолжается активное заболачивание сельхозземель в низовьях Днепра, что приводит к потерям и убыткам, но уже Украины.

Запасы воды в Крыму сейчас пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В начале текущего месяца власти Симферополя сообщили о дефиците питьевой воды в городе из-за отсутствия осадков. Симферополь обеспечивается питьевой водой из трех водохранилищ (Симферопольского, Партизанского и Аянского) и все они в начале месяца были заполнены лишь на треть их объема. Однако вскоре осадки выпали, а председатель комитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль заявил, что теперь воды горожанам хватит.

Однако в то же время глава РК Сергей Аксенов признавал системную проблему с качеством воды в Красноперекопском районе. По его словам, «уровень минерализации там колоссальный, а вода — техническая». Армянск: как живет город после выброса вредных химикатов © Скриншот из видео Украина.ру

Нехватка воды бьет по крымскому животноводству, так как не растет достаточного количества корма для животных. В Крыму пришлось отказаться от выращивания влаголюбивых культур, вроде риса, сои и ряда овощей. Недостающую продукцию приходится ввозить с материковой части РФ, что сказывается на ее цене. Длительная нехватка воды также ведет к постепенной деградации почв и может даже привести к экологической катастрофе на предприятиях. В 2018 году недостаток воды, например, стал причиной выбросов химических веществ на заводе «Крымский Титан» в Армянске.

Иными словами, проблема существует не первый год. И в 2020 году, если весна и лето будут засушливыми, Крым снова может испытывать нехватку воды. Питьевой воды крымчанам, конечно, хватит, но сельское хозяйство и предприятия Крыма могут понести существенные убытки.

Следует отметить, что тактика, навязанная Украине Соединенными Штатами, которую озвучил в данном случае «меджлисовец» Ильми Умеров, сводится к экономическому ослаблению РФ с помощью санкций или принуждению платить. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Мексика сама должна заплатить за пограничную стену, которую он выстроит против мексиканских мигрантов. Когда недавно Ирак потребовал вывода американских войск, президент США потребовал заплатить за базы, которые американские военные выстроили для себя. Что же касается Украины, США, возможно, и хотели бы, чтобы Россия взяла «на баланс» Украину, пополняя ее бюджет при сохранении общей антироссийской направленности киевских властей. С этим связаны и постоянные настойчивые требования ко всем европейским лидерам сохранять санкции, многочисленные иски против РФ и «водная блокада» Крыма, которая заставляет российские власти привлекать дополнительные средства для улучшения водоснабжения и решения других задач. С этой точки зрения вопрос о возобновлении работы Северо-Крымского канала сводится к цене: даже если Киев согласится продавать воду для крымчан, счет за это должен превышать возможные затраты РФ для поиска и строительства альтернативных путей водоснабжения.