12 февраля 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали «Минск-2», который должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Вот как этот документ воспринимают спустя пять лет

Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии и обмен пленными по формуле «всех на всех», восстановление соцобеспечения неподконтрольных территорий, а также проведение местных выборов в ДНР и ЛНР, предоставление региону особого статуса, закреплённого в Конституции Украины, который позволяет ему иметь собственные прокуратуры, суды, и уже после этого восстанавливается контроль Киева над участком российско-украинской границы.

«Минск-2» рождался мучительно

Сесть за стол переговоров Петра Порошенко, бывшего тогда президентом Украины, как и в начале сентября 2014 года, когда разрабатывались первые Минские соглашения, заставили потери ВСУ на поле боя, а именно дебальцевский котёл. 9 февраля ополченцы заняли стратегически важное село Логвиново, через него проходила трасса Артёмовск — Дебальцево, по которой производилось обеспечение украинской армии. О ситуации в Дебальцево украинский президент и его российский коллега Владимир Путин, по рассказам очевидцев, на переговорах в Минске много спорили. Воспоминаниями о той ночи Порошенко поделился в статье для издания «Украинская правда». Ищенко-VLOG: политолог об альтернативе Минским соглашениям ©

«Изнурительный 19-часовой марафон с Путиным, холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине «переговорщиком» — ничто по сравнению с тем потрясением, которое выпало перед тем пережить восточноукраинскому городу… 64 раненых, 17 погибших в результате российского ракетного обстрела. Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни. Однако решающая для того, чтобы стреножить агрессора», — пишет он.

Порошенко убеждал Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и Франсуа Олланда, тогда руководившего Францией, что никакого окружения украинских военных нет, чтобы уточнить ситуацию, члены украинской делегации в отдельной комнате связывались по закрытой линии связи с Генеральным штабом.

В комментарии РИА Новости один из украинских военнослужащих рассказал, как во время переговоров лидеров четырёх стран в Минске обстояли дела на фронте: «Под Дебальцево, в посёлке городского типа Мироновский, мой батальон оставил 11 человек. Помню картину: стоит наш «Урал», недалеко танк, экипаж вылез на улицу. Мы слышим в эфире — открытым текстом кричат: «Стреляйте, чего вы ждёте?! «Укропы» (украинские военные. — Ред.) бегут!» В ответ: «У нас боекомплект кончился». Пацаны на «Урале» грузятся и уезжают на глазах у экипажа танка. Это единичный случай, потери к тому времени были серьёзные. Танкисты могли положить всех из пулемёта, намотать на гусеницы, но не сделали этого».

«Тогда «четвёрка» работала в чётком формате «три и один», в котором Путин не смог найти ни одной лазейки, и никто не был слабым звеном. Наконец согласовали совместную декларацию «нормандской четвёрки», весомой позицией которой стало подтверждение «полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины…» А подпись Путина под документом означала не что иное, как юридическое подтверждение очевидного факта: Россия — сторона конфликта. Показательная деталь. Путину хватило каких-то 10 минут, чтобы приструнить своих марионеток, которые вдруг стали делать вид, будто не согласны с уже согласованным лидерами четвёрки проектом. Не имея ресурса одолеть Россию в военном плане, мы тогда переиграли её дипломатично и тем самым спасли Украину», — продолжает Порошенко.

Вот что о тех переговорах рассказал Путин 19 декабря прошлого года на ежегодной пресс-конференции: «Пётр Алексеевич настаивал на том, чтобы под этими соглашениями были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня там взяли все втроём, а представители республик отказывались это делать. Но всё-таки мы их уговорили это сделать. Они поставили свои подписи. Таким образом, Киев сам признал, что такая власть существует. В самих Минских соглашениях есть прямые указания на то, что является правом этих республик, на что они имеют право претендовать. Там есть и про язык, и про местную милицию. Там есть и спорные моменты, и я не буду ничего скрывать».

Говоря о результатах Минских соглашений, Порошенко пишет, что они дали Украине время для развития армии, а также благодаря этому комплексу происходит освобождение украинских заложников.

5 лет прошло — результата ноль

Вместо того чтобы выполнить положения Минских соглашений до конца 2015 года, как планировалось изначально, Порошенко предпочёл войти в историю как президент войны.

Владимир Зеленский смог победить на президентских выборах в 2019 году прежде всего благодаря обещанию вернуть мир в Донбасс, люди, уставшие от войны, ему поверили и доверили страну. Переговорный процесс сдвинулся с мёртвой точки — 9 декабря в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четвёрки», а 29-го числа — первый за два года обмен пленными между Киевом и народными республиками. Тем не менее, говорить о полной реализации Минских соглашений ещё очень рано.

В комментарии Департамента информации и печати МИД России к пятой годовщине «Минска-2» подчёркивается, что ни одно из положений документа до сих пор не выполнено: ни полное прекращение огня, несмотря на многочисленные объявления перемирия, ни отвод военной техники, ни закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса — дополнительные договорённости 2015-2016 годов по разведению сил на пилотных участках и «формуле Штайнмайера» украинские власти выполнили только в 2019 году и то после прихода к сласти другого президента.

«Не так быстро, как хотелось бы, выполняются и последние решения парижского саммита «нормандского квартета». Прежде всего, это касается политических вопросов. Здесь мы видим откровенную имитацию процесса украинской стороной, которая по-прежнему не допускает даже мысли о прямом диалоге с Донбассом. Не реализуются и другие политические аспекты Минских соглашений — осуществление конституционной реформы, определение модальностей местных выборов. Забыты, судя по всему, и предвыборные обещания Зеленского относительно ослабления экономической и транспортной блокады провозглашенных республик», — говорится в комментарии.

По словам российских дипломатов, ситуацию осложняет и агрессивная риторика Украины, критика Минских соглашений и призывы к их пересмотру, а также законы о реинтеграции Донбасса, образовании, государственном языке, проект закона о новом административно-территориальном устройстве, который пытаются выдать за выполнение обязательств по децентрализации.

«Дело дошло даже до того, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможной измены экс-президента Порошенко при подписании «Комплекса мер». Не понятно, является ли это элементами внутриполитической борьбы или попыткой поставить под сомнение Минские договоренности. В любом случае их ревизия будет иметь непредсказуемые последствия для всего внутриукраинского урегулирования», — предупреждает МИД РФ.

Кто мешает наступлению мира на Украине?

Чем обусловлено поведение нового руководства Украины, которое сначала вроде идёт навстречу и проявляет желание как можно скорее покончить с войной в Донбассе, а потом возвращается к риторике своих предшественников, в интервью «Российской газете» объяснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в Евросоюзе есть небольшая группа очень агрессивных стран, которая настраивает всех на конфронтацию с Россией и сохранение санкций до тех пор, пока «Минские договорённости не будут выполнены Москвой». Этим, как сказал глава внешнеполитического ведомства, пользовался Порошенко, а теперь и новые власти Украины, потому что взамен они получат по линии западной помощи. Минские соглашения пять лет спустя. Кому они нужны и почему не выполняются © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Лавров напомнил, что накануне саммита «нормандской четвёрки» в Париже стороны предварительно согласовали текст итогового документа, но в самом начале заседания украинская делегация «вскрыла» его — президент Зеленский заявил, что не может пойти на разведение сил и средств по всей линии соприкосновения, потому что оно может затянуться на 10-15 лет, исходя их того, что в станице Луганской, Петровском и Золотом оно заняло пять с лишним месяцев. На предложение Путина начать с дополнительных трёх населённых пунктов и продвигаться к цели освободить всю линию соприкосновения полностью украинская сторона ответила категорическим отказом.

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на «нормандском саммите» в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договорённости, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство», — добавил Лавров.

Слова российского министра подтверждает заявление посольства США на Украине, опубликованное 12 февраля в Twitter: «Через 5 лет после согласования Минского протокола украинцы всё ещё погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнить свои минские обязательства».

Кроме того, двумя днями ранее своё видение роли Америки в урегулировании внутриукраинского кризиса на совместной пресс-конференции представили два бывших посла США на Украине. Александр Вершбоу заявил, что Вашингтон должен гораздо активнее участвовать в поддержке дипломатических усилий на этом направлении и стать для Зеленского и его правительства советником, которому можно доверять. Иными словами, Штаты продолжат раздавать указания Киеву, но уже формализовав своё положение. В свою очередь, Стивен Пайфер призвал как можно скорее назначить нового спецпредставителя Госдепартамента по Украине и предложил кандидата на эту должность — заместителя госсекретаря Стивена Бигэна.

Позиция Киева

На своём первом в должности главы Офиса президента Украины брифинге Андрей Ермак заверил, что для Зеленского и его команды прекращение войны в Донбассе остаётся приоритетной задачей.

«Мы с украинской стороны готовы выполнить все условия, которые были достигнуты в первую очередь в Париже», — подчеркнул он.

Политик признал, что проведение местных выборов в Донбассе по украинскому законодательству и одновременно с остальными регионами страны — мечта властей, и для её реализации готов разговаривать со всеми. При этом отметил, что есть условия, без которых проведение выборов на юго-востоке невозможно — присутствие любых иностранных группировок и незаконных вооружённых людей, а также если граница не находится под контролем правительства Украины.

Но, как известно, порядок, установленный Минскими соглашениями, таков: сначала местные выборы в ДНР и ЛНР, потом — контроль над границей. Не иначе. Даже глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC в конце 2019 года подчёркивал, что меры нужно реализовывать в том порядке, в котором они указаны в документе. Украинский эксперт пояснил роль Авакова в вопросе урегулирования в Донбассе © Facebook, Головачев Андрей

Тем не менее, члены нынешнего правительства продолжают повторять заявления в духе администрации Порошенко. Например, министр обороны Андрей Загороднюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина», опубликованном 22 января, сказал: «В целом мы согласны с положениями Минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации. Мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договорённостей выполнялись именно в такой последовательности и поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом — все остальные демократические процессы, которые будут происходить. И это абсолютно нормально. На Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. Во всём остальном Минские договорённости являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи: расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск. Мы понимаем, что «нормандский процесс» и Минские соглашения пока остаются единственными площадками для урегулирования ситуации. Независимо от того, плохие они или хорошие, но они у нас есть».

В общем, все власть имущие на Украине понимают, что с войной пора заканчивать, и инструкцию за них уже написали — бери и делай, но рука старшего брата из-за океана не даёт. Готовность к диалогу слышна и от Зеленского. В интервью тому же «Интерфаксу-Украина» он 11 февраля о переговорах с Путиным сказал: «Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну».

Увы, дальше желания дело пока не продвигается, а тем временем в Донбассе продолжают гибнуть ни в чём не винные люди.