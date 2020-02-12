Сразу после назначения главой Офиса президента Украины Андрей Ермак собрал брифинг и озвучил весьма амбициозные задачи на новой должности. Пользователи соцсетей в целом позитивно отреагировали на меленькую кадровую революцию в окружении президента

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, как говорится, «взял с места в карьер» и на следующий день после своего назначения собрал журналистов, дабы озвучить задачи, которые он намерен решить на новом посту. При этом некоторые громкие заявления руководителя Офиса президента можно было воспринять двояко. Так, он рассказал, что никакого телефонного права и интриг в работе офиса при его руководстве не будет, то есть можно предположить — раньше такая практика была широко распространена.

Кроме того, Ермак считает, что прошло слишком мало времени, чтобы можно было говорить об увольнении его заместителей, которые перешли в его подчинение после его предшественника Андрея Богдана.

«Я такой человек, который, во-первых, настроен на плодотворную коллективную эффективную работу. Поэтому только один день прошел, я планирую в ближайшее время встретиться со всеми, поговорить. Пока в плане у меня кого-то менять или проводить какие-то ротации нет», — подчеркнул он.

Неудивительно, что пользователи соцсетей стали предполагать, насколько далеко простираются карьерные амбиции вновь назначенного главы Офиса президента.

В частности, украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что из всего окружения Владимира Зеленского вновь назначенный глава Офиса президента Андрей Ермак наиболее подготовлен и квалифицирован. Гончаров: Следующая цель Андрея Ермака – пост премьер-министра © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«После должности главы Офиса президента следующая цель уже в этом 2020 году Андрея Ермака — пост премьер-министра.

В принципе из всего окружения В. Зеленского это справедливо и по заслугам. Об этом я писал в самом конце декабря прошлого 2019 года. В подтверждение приведу только один показательный пример, как сегодняшние реалии свидетельствуют о профессионализме и дальновидности А. Ермака и А. Оржеля, сумевших навязать «Газпрому» действительно кабальный пакет соглашений по транзиту российского газа в Европу через Украину», — полагает эксперт.

А видный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отметил, что назначение Ермака на должность главы Офиса президента говорит о высокой его эффективности и доверии со стороны Владимира Зеленского. Фесенко: Зеленский будет искать административный противовес и для Ермака © wikipedia.org

«Почему Зеленский выбрал главой Офиса президента Андрея Ермака? Он выбрал человека, который в последние месяцы стал самым близким к президенту, получил его доверие, продемонстрировал реальные результаты в своей работе, что Зеленский очень ценит, и при этом засвидетельствовал не просто лояльность, а преданность президенту, и ту самую командность, о которой я уже упоминал.

Кроме того, Ермак уже имеет достаточный опыт в Офисе президента, знает, как работает эта машина. Ему не нужно адаптироваться. И мне кажется, что он не столько стремился к должности, сколько желал быть самыми близкими президенту. И этот статус был не только зафиксирован, но и формализован в виде назначения нового руководителя Офиса президента.

Пожелаем Андрею Борисовичу плодотворной и эффективной работы на этой должности. Но в то же время напомним об уроках, которые получил А. Богдан, это уроки и для А. Ермака. Я также напомню о склонности президента Зеленского к системе сдержек и противовесов. Ермак, а раньше Баканов были противовесом для Богдана. Должен быть и какой-то противовес для Ермака на его новой должности», — написал политолог на своей странице в соцсети.

Очень многие комментаторы обратили внимание на четкое понимание функций и задач, которые в первую очередь предстоит решать Ермаку. К примеру, общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в Facebook отметил, что новый глава Офиса президента правильно оценивает сложность задач, стоящих перед его структурой. Скубченко: Отлично, что Ермак с первого дня понимает свою роль при Зеленском © Facebook, Александр Скубченко

«Сегодня глава Офиса президента Ермак на брифинге сказал то, что я говорил ранее: "Офис президента должен стать экспертным офисом главы государства, где будут сконцентрированы лучшие, наиболее профессиональные кадры, которые помогут президенту исполнять его функцию и достигать результатов во всех направлениях его деятельности".

Отлично, что новый глава с первого дня понимает свою роль. И такой офис действительно может усилить президента. Но если этими "лучшими" снова грантоеды станут, то изменений не будет, Андрей Ермак. Нам хватило уже "технократов"», — резюмирует Скубченко.

По всей видимости, одной из сложнейших задач, которые в той или иной мере предстоит решать Ермаку, будет налаживание переговорного процесса по Донбассу. А учитывая временной цейтнот Зеленского перед возможной новой встречей в нормандском формате, успех в этом вопросе может послужить трамплином для карьерного роста Ермака, но в случае неудачи может окончательно похоронить его амбиции занять еще более весомое положение при Зеленском.

По крайней мере, сейчас глава Офиса президента Украины полон оптимизма и смелых планов. Он отметил, что у власти есть четкий план, что должно произойти для того, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей Украине, включая ДНР и ЛНР, которые Киев продолжает считать своими территориями.

«Безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, — в первую очередь в Париже… Компромиссы, безусловно, могут быть во время переговоров», — подчеркнул он.

Однако эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля полагает, что приход на руководящую должность в Офис президента Андрея Ермака не принесёт изменений в переговорный процесс по Донбассу. Воля: Назначение Ермака на новую должность не является «пасом Кремлю» © скриншот с видео ФАН

«Назначение А.Ермака на должность руководителя ОПУ не принесёт изменений для переговорного процесса относительно урегулирования на востоке Украины.

Теперь Ермак кроме вопросов Донбасса (а возможно и вместо вопросов Донбасса) стал ответственным за все направления работы президентской канцелярии. Поэтому нельзя исключать, что через некоторое время у президента Зеленского может появиться новый помощник, ответственный за вопросы урегулирования.

Назначение А.Ермака на новую должность не является «пасом Кремлю», не означает смягчения позиции Украины относительно невыгодных для неё положений Минских соглашений. Независимо от того, на какой должности во власти находится господин Ермак, в Раде отсутствует и будет продолжать отсутствовать конституционное большинство для реализации особенностей самоуправления в том формате, как это видят в РФ», — подчеркивает Воля.

Обобщая мнения пользователей соцсетей, следует признать, что пока предыдущие успехи Андрея Ермака на газовых переговорах с Россией и победный флер, который за ним закрепили украинские СМИ, позволяет воспринимать его как весьма перспективного политика. Но в украинской политической традиции авторитеты долго не живут, и вчерашние герои очень быстро превращаются в пар. Как быстро пройдет этот путь Ермак, покажет уже ближайшее время.