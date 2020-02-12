Коронавирус, образовавшийся в Китае, может распространиться по миру, поразив 60% населения, утверждает ведущий эпидемиолог по охране здоровья, профессор университета Гонконга Габриэль Леунг

Общемировая ситуация

По состоянию на сегодняшний день, в мире насчитывается свыше 42,5 тыс заболевших, их них умерли 1013 человек. Распространение вируса в мире вызывает панику в совершенно разных сферах: возникает ажиотажный спрос на медицинские маски, появляются сообщения о дефиците овощей и фруктов из Китая, звучат пессимистичные прогнозы для экономики.

В России, Украине и других странах СНГ случаев массового заболевания этим видом гриппа пока, к счастью, не выявлено.

В понедельник, 10 февраляЮ гендиректор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус заявил: инфицирование людей коронавирусом за пределами Китая свидетельствует, что пока человечество наблюдает лишь верхушку айсберга. По словам Леунга главный вопрос заключается в выяснении размера и формы айсберга, которая может достигнуть 2/3 населения мира.

«60% мирового населения — чрезвычайно большое количество», — сказал эпидемиолог.

Он подчеркнул, что даже если общий уровень смертности составит лишь 1%, то это будет огромное количество людей.

Напомним, что вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген относится к большому семейству коронавирусов. Болезнь уже получила временное название NCP (Novel Coronavirus Pneumonia). Она уже распространилась на десятки стран. В то же время известно, что вирус может передаватся от человека человеку воздушно-капельным путем. Есть подозрения, что болезнь может распростаняться даже в инкубационный период, когда носитель болезни не подозревает, что инфицирован.

ВОЗ объявила объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Это стало косвенным признанием того, что сдержать распространение болезни не удается и она из локальной проблемы приобретает глобальный масштаб.

Как провокаторы из Украины сеют панику в России

В России зафиксированы 2 случая коронавируса. Одна из заболевших, студентка из Китая в Тюмени, уже выписана из больницы после выздоровления. Как сообщила глава областного департамента здравоохранения Инна Куликова, у тех студентов, которые контактировали с девушкой, результаты анализов на коронавирус отрицательные, их также выпишут после карантина.

Второй случай заболевания зафиксировали в Забайкалье, инфицированный также гражданин Китая. Мужчину госпитализировали в краевую инфекционную больницу в Чите. Анализы также были взяты у его жены и дочери. Он жаловался на условия содержания там и утверждал, что врачи сами не знают, чем он болеет. Когда у него взяли пробы в первый раз, положительного результата не было, но второе исследование подтвердило у мужчины коронавирус. Позже руководство краевой больницы в Чите заявило, что пациент находится в теплом, светлом боксе, где трижды в день проводят уборку. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Пока что распространение коронавируса является предметом спекуляции в социальных сетях. Так, в социальных сетях WhatsApp и Telegram массово рассылаются однотипные сообщения о заболевших коронавирусом. Если взглянуть на скриншоты из пабликов этих социальных сетей, рассылают данные сообщения из Украины.

«Отправитель сообщений — внезапно, некто Олег Игнатенко из украинского города Львов», — отметил на своей странице в Facebook член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Такие панические сообщения встречались в в чатах телеграма Тюмени, Томска, Магнитогорска, Краснодара и иных областях России. Общий их смысл — «у меня заболели друзья, пора валить». Подобная картина наблюдается и в WhatsApp. В различных городских и районных чатах массово рассылают панические обращения в духе «а власти скрывают!». Особенно сильное распространение этот паникерский спам получает в родительских чатах, в связи с естественной обеспокоенностью родителей за здоровье своих детей.

Впрочем, на этой ниве усердствуют и украинские интернет-СМИ. Например, издание «Диалог» говорило о приостановке работы завод «Камаз» (Татарстан) из-за вспышки вируса. А сайт «Новое время» вообще грозил России «эпидемией коронавируса, чьи глобальные экономические последствия ударят по России больше всего, что явно усилит общественную обеспокоенность и недоверие к корыстолюбивой власти».

«Цель всех этих информационных диверсий ставится совершенно определенная: вбросить фейк, навести панику, запугать. Примерно тем же самым (и из тех же мест) занимаются телефонные террористы, которые «минируют» различные учреждения в России уже третий месяц подряд. Убедительно призываю всех не поддаваться на эту искусственно создаваемую панику. Не стоит играть на руку украинским интернет-террористам, проверяйте любую «шокирующую» информацию, которую встречаете в мессенджерах или соцсетях», — предостерегает Ремесло.

Курьезный случай имел место в Москве: молодой человек, разыгравший в метро приступ коронавируса, был задержан полицией, а теперь ему угрожает тюремный срок. В пресс-службе МВД России заявили, что мужчина упал в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года», а его сообщники выкрикивали фразы «о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров». Позже видео розыгрыша было опубликовано в интернете, а в СМИ обнародовали данные о шутнике. Им оказался гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». 10 февраля подозреваемый отправлен в СИЗО на 2 месяца.

Из серьезных последствий для РФ можно отменить значительное сокращение потока китайских туристов в страну и убытки авиационных компаний из-за закрытия полетов в Китай для всех перевозчиков, кроме «Аэрофлота».

Последствия вируса для Украины

Что касается Украины, то наиболее значительным событием является эвакуация вследствие коронавируса 51 гражданина страны из Китая. И.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин отчитался, что эвакуированные украинцы будут находиться в карантине, в специально определенных учреждениях на территории Киевской области. Экипаж воздушного судна должен использовать специальные костюмы биологической защиты, а рейс сопровождаться тремя медработниками.

«Пока, по имеющейся у нас информации, все, кто изъявил желание прилететь в Украину, такую форму будут готовы подписать, и они соглашаются на проведение 14-дневного карантина. Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа», — информировал Кузин.

Негативно ситуация с вирусом отразится на поставках различных потребительских товаров из Китая — электроники, одежды, обуви. Так как их производство и экспорт приостановится, возможен рост цен, что конечно не в интересах большинства населения.

Таким образом, эпидемия коронавируса пока, к счастью, не затронула серьезно Россию, Украину и другие страны СНГ. Главное — сохранять бдительность и в то же время не поддаваться панике.