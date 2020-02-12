В октябре 2019 года Франция заблокировала начало переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Европейский Союз. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что эти две страны должны внедрить больше реформ до того, как договариваться о вступлении

Макрон же предложил Брюсселю изменить правила для кандидатов в Евросоюз. Да, он подвергся остракизму со стороны еврокомиссаров и тяжеловесов ЕС, тем не менее все переигралось по требованию Парижа, и на днях Еврокомиссия выпустила новые стандарты и нормы для балканских претендентов.

К ним предъявляются другие, чем к Украине, требования для вступления в Европейский Союз. Но может ли Украина тоже попасть под изменение правил?

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Раньше было 16 глав, по которым велись переговоры о вступлении. При этом 15 из них — тематически-отраслевые, а одна — подготовка соглашения о вступлении (treaty of accession). С 2004-2005 годов количество глав увеличили до 32, из которых 31 глава — это политико-экономические и отраслевые аспекты, а последняя — соглашение о вступлении. НЭП от Зеленского. Чего ждать украинцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«По французскому рецепту это все остается, но теперь глав станет 35 и разделятся они на 6 групп, которые включают в себя такие пункты, как: верховенство права и основные права, образование, науку, занятость и соцвопросы, гражданское общество, финансовые дела, единый рынок сельского хозяйства и рыболовства, иностранные дела и прочие вопросы. Прогресс по каждой группе оценивается отдельно», — рассказал директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Он отметил важную деталь: результаты завершенных переговоров по каждой группе не фиксируются, как раньше, а могут быть пересмотрены в случае регресса во взаимоотношениях между ЕС и страной, готовящейся стать участником Союза, или если у одного из государств-члена ЕС возникнут претензии к государству-претенденту.

Тогда, заметил Толстов, Брюссель может применить санкции. Например, отменить или уменьшить финансирование таких-то пунктов в группе или добавить денег на какой-то один пункт, отняв их у другого. При этом урезать финпомощь в части гражданского общества нельзя — это накрепко защищенная статья расходов. Но если кандидат в ЕС прогрессирует в выполнении обязательств и реформ, финансирование в знак одобрения увеличат.

Кроме того, отдельные страны, на которых больше всего повлияет вступление в Евросоюз того или иного кандидата, могут выдвигать свою повестку дня. Что также возобновит переговоры.

Вопрос поднят не будет

Все эти новые правила Еврокомиссия обсудит в марте на саммите ЕС в Брюсселе. Если решение будет положительным, усложненную методику применят к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии.

«По Албании позиция Франции однозначна. А Северной Македонии очень сильно не повезло. Она из-за спора с Грецией по названию, оставалась вне рамок евроинтеграции в течение очень долгого времени. Поскольку переговоры о членстве начаты с Сербией и Черногорией, ее не коснутся все изменения условий, что принимаются в процессе после начала переговоров», — сообщил Сергей Толстов.

Что же до Украины, подчеркнул он, то здесь все ясно: пока не будут выполнены в полном объеме пункты Соглашения об Ассоциации с ЕС, не будет поднят и вопрос о вступлении. Даже если представить себе, что Киев будет прогрессировать в плане выполнения реформ, ему все равно выдвинут жалобы венгры или румыны или поляки по противоречащим украинской Конституции и правам человека пунктам закона об образовании и государственном языке (украинском). О нарушениях говорит и Венецианская комиссия.

Недовольные сделали предложения

Больше всех образовательная реформа и закон об украинском языке раздражает Будапешт. Ещё в 2017 году после принятия закона об образовании Варшава и Киев подписали декларацию о гарантиях обучения польского меньшинства на родном языке в украинских школах. А вот на Закарпатье обосновалось самое многочисленное национальное меньшинство в стране. В связи с реформой родной язык этнические мадьяры в Украине могут изучать только в садиках, младшей школе, а в старших классах и вузах — факультативно (частным вузам такую норму не навязали). Венгрия без обиняков заявляет, что будет защищать свое население и, пока эти проблемные законы не будут изменены, будет блокировать сближение Украины с НАТО.

Правда, в последние дни между Будапештом и Киевом наметилось некое потепление.

«…Украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения — это две цели которые можно одновременно достичь. Об этом мы сделали предложения», — сказал глава МИД Венгрии Петр Сийярто. 15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Сделано недостаточно

При власти президента Петра Порошенко, отношения между странами натянулись до предела, а Сийярто обвинял Порошенко в разжигании ненависти к венграм. Но теперь министр пообещал, что Венгрия готова выделить Украине $50 млн на инфраструктурные проекты.

Вместе с тем депутаты Верховной Рады провалили отмену утвержденного январского закона «Об общем среднем образовании», статьи 10, 11, 22, 24, 53 которого являются антиконституционными. Правда, здесь больше ущемляется русский язык, но и обучение на венгерском языке даже в младших классах будет ограничено. В угоду украинскому. Поэтому Петер Сийярто сказал, что Украина еще недостаточно сделала для возобновления добрососедских отношений, и призывает изменить положения этого законодательного акта.

Чувство вины, укрепление границ и привлекательности

В то же время новые условия касаются только Балкан. В принятой в 2014 году программе расширения ЕС на 5 лет о других странах речь не идет. Хотя в том же году в рамках предвыборной кампании Порошенко обещал, что Украина будет членом Евросоюза в 2020 году. Кроме того, принятые в начале февраля 2019 года поправки в Конституцию о движении страны в Европейский Союз и НАТО ничего не означают, так как не влияют на решения Брюсселя.

Скорее всего, полагает кандидат политических наук Алексей Якубин, такая политика связана с тем, что Евросоюз чувствует вину перед Балканскими странами за слабую помощь во время гражданской войны в бывшей Югославии в 1990-х, включающей в себя все нынешние независимые республики полуострова.

«Вторая причина — строительство сухопутного моста до Греции, входящей в ЕС, который, в свою очередь, хочет хотя бы территориально выстроить модель, чтобы знать, как построить мощную границу. Ведь и в Греции, и Италии есть проблема с беженцами», — предвещает аналитик.

Он добавил, что отчасти включение Балкан в ЕС направлено на то, чтобы показать: после «брекзита» европейский проект продолжает быть привлекательным. Ссылаясь на статистику, Якубин сообщил, что Великобритания потеряла 34% национального ВВП из-за процедур по «брекзиту». И продолжает терять, например, инвестиции в сектор недвижимости. Заинтересованные компании теперь вкладывают в действующие страны Евросоюза, к примеру, в Германию.

Нечем ответить

Интересно, что посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас 6 февраля порекомендовал украинской власти активно готовиться к пересмотру Соглашения об Ассоциации, поскольку в 2021 году появится такая возможность.

«Больше работы, больше усилий следует приложить в отношении той части соглашения, которая касается юстиции, свободы и внутренних дел», — подчеркнул Маасикас, отметив важность энергетической части СоА и влияния гражданского общества.

Украину не устраивают тарифные барьеры, установленные ЕС, поскольку украинский бизнес не выдержит конкуренции с местными и не откроет для себя новые возможности. Но и Киев намеревается внедрить отнюдь не европейское трудовое законодательство, в котором закреплены права и интересы профсоюзов.

Пересмотр Соглашения должен быть взаимовыгодным. Стратегии и предложений по модернизации документа у страны нет, но эксперты призывают власть думать об этом.