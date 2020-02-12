В среду, 12 февраля, исполняется 60 лет ядерному реактору в центре Киева. Одним из инициаторов его создания был выдающийся физик Игорь Курчатов

За девять дней до своей смерти отец советской атомной бомбы Игорь Курчатов побывал в Киеве, где готовился к открытию исследовательский пучковый водо-водяной реактор бассейного типа — ВВР-М. Припять. Период полураспада памяти © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«С радостью ознакомился с циклотроном и реактором. Искренне желаю коллективу института дальнейших больших успехов», — гласят слова Курчатова, сказанные им 29 января 1960 года.

Через девять дней — 7 февраля — Курчатов внезапно умрет в подмосковном санатории Барвиха. А через пять дней после его смерти — 12 февраля — заработает и осмотренный им в Киеве реактор.

Собственно, без Курчатова реактор мог и не появиться на свет. Ведь именно по инициативе отца советской атомной бомбы, физика-ядерщика правительство СССР в 1954 году приняло постановление о создании ядерных центров в городах СССР и строительстве в них ядерных реакторов. Так в Киеве и появился объект, который уже при независимой Украине не раз будет появляться на газетных полосах в статьях под алармистскими заголовками.

Реакторы в колыбелях

Находящаяся рядом с «колыбелью революции» — Санкт-Петербургом — Гатчина и сама является довольно прославленным в русской истории городом. Это колыбель русского воздухоплавания. Именно здесь был сооружен первый в России военный аэродром и первая в России воздухоплавательная школа. И именно здесь был запущен первый реактор ВВР-М — исследовательский пучковый водо-водяной ядерный реактор бассейнового типа. Построили первый такой реактор в филиале Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе в Гатчине в 1959 году.

Водо-водяные реакторы являются наиболее распространенным типом исследовательских ядерных реакторов. В них в качестве замедлителя и теплоносителя используется обычная вода. Ее удобно использовать с температурами не выше 100°С, когда необходимо иметь высокие потоки нейтронов, но нет нужды в получении пара для энергетических целей. Сериал «Чернобыль» привлек рекордное число туристов в зону отчуждения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Реактор в Гатчине запустили на малой мощности в канун 1960 года. К лету того же года была получена мощность в 5 МВт, а в конце года достигнута полная проектная величина тепловой мощности реактора — 10 МВт, при этом максимальный поток нейтронов равнялся 3-1014 нейтр/см2сек.

К тому времени был уже готов и реактор в другой колыбели — колыбели русского православия — Киеве. Физический пуск этого реактора состоялся 12 февраля.

По иронии судьбы роднит реакторы в Киеве не только модель, но и оформление зданий: и в Киеве, и в Гатчине используется мозаика. Правда, в Гатчине это мозаика в вестибюле, а в Киеве — снаружи здания. Кстати, гатчинскую мозаику, по словам проводящих в здании экскурсии гидов, спроектировал и собрал один из физиков, который в свое время окончил художественный вуз, но потом решительно изменил свою жизнь. Гатчинское панно изображает рождение Вселенной. Киевское мозаичное панно на здании Института ядерных исследований называется «Кузнецы современности». Его авторы — признанные мастера Галина Зубченко и Григорий Пришедько, которые создали мозаику «Победа» для Института рентгенологии и онкологии, мозаики «Мастера времени», «Кибернетический цветок», «Триумф кибернетиков» для Института кибернетики и многие другие. Когда Зубченко и Пришедько создавали «Кузнецов», они наверняка не подозревали о том, что спустя чуть более полувека реактор вынужден будет прекратить свою работу из-за банального безденежья, вражды двух частей когда-то единой страны, а самим реактором будут пугать жителей города. В 50-х годах ХХ века на волне популяризации науки будущее виделось в совсем других тонах. Спустя 60 лет после физического запуска киевского реактора он находится на грани остановки.

Денег нет, но они держатся

Такой объект, как ядерный реактор, пускай и исследовательский, не может не вызывать в пережившей Чернобыль стране ажиотаж. Тем более рядом находится одно из любимейших мест киевских сноубордистов и лыжников. Регулярно в украинской прессе появлялись сообщения, а также детальные статьи, посвященные реактору, который к тому же работает на топливе из урана, правда, низкообогащенного. Одна из таких публикаций вышла в 2017 году в издании «Апостроф». И была она нерадостной.

«В прошлом году мы не работали вообще, а в этом — всего 50 часов. Для того, чтобы запустить работу в реакторе, нужны больше деньги, около 12 млн грн. (около 24 млн руб. по курсу 2017 года — Ред.) — на воду, топливо и т.д. Мы ищем заказы, но их недостаточно, чтобы загрузить реактор даже на минимум, необходимый для пуска», — рассказал тогда журналистке Анастасии Ищенко научный сотрудник Института ядерных исследований НАН и заместитель главного инженера реактора Валерий Шевель. Уточнивший время до предела: как в Гринвиче появились часы уроженца Киевской губернии © РИА Новости, Ю.Траннвалицкий | Перейти в фотобанк

Для сравнения: во времена СССР реактор работал около 4 тыс. часов в год. Ученые вынуждены были браться за любую работу.

Так, в интервью изданию «Уикенд» заведующий сектором радиационных технологий Института ядерных исследований Виктор Сахно рассказывал, как ученые института облучали рыбу, изменяя ее вкусовые качества. Молодые ученые улучшили вкус щуки, бычков и толстолобика. Правда, уже не с помощью реактора, а специальной установки, которую продали в 2002 году иностранному заказчику за $25 тыс.

В конце 2014 года Государственная инспекция по ядерному регулированию продлила срок эксплуатации реактора до 31 декабря 2023 года. После этого реактор должны закрыть, а научную деятельность вокруг него — свернуть. Одной из причин этого является не только безденежье, но и нехватка запчастей. Реактору нужен масштабный ремонт и замена комплектующих. А многие из них производят в России.

«Наш реактор — очень успешный проект. Он был создан в тесном сотрудничестве российских и украинских специалистов, также была создана общая научная и образовательная база», — пояснял Шевель в комментарии изданию «Апостроф».

В современных условиях, когда отношения между Украиной и Россией осложнены донельзя, а в украинском бюджете на науку предусмотрено не так уж и много средств, вряд ли можно надеяться на работу реактора в Киеве после 2023 года. С тех пор алармисты, опасавшиеся «ядерного заражения» Киева, смогут спать спокойнее. А вот ученым придется искать другое место работы. Впрочем, у них остается время для того, чтобы подучить языки: во всем мире умных людей ценят. А тем, кто привык к данному типу реактора, можно посоветовать обратить свои взоры на Гатчину.