В команде президента Украины Владимира Зеленского снова кадровые перестановки. Ушел в отставку глава Офиса Андрей Богдан. Его место занял Андрей Ермак. Что это значит для внешней и внутренней украинской политики, пытались разглядеть политологи и эксперты

Политолог Руслан Бортник написал о своем видении причин отставки Богдана и напомнил, что это было ожидаемое кадровое изменение: «Главным образом оно состоялась по трем причинам:

— первая и главная — потеря доверия президента. Четко определить, почему доверие потеряно, сейчас сложно, однако звучат версии и о том, что силовики принесли папки на Богдана, которые могли бы стать компрометирующими с точки зрения антикоррупционной политики, и о раздражении президента из-за публичного поведения Богдана;

— вторая причина увольнения — Богдан уже просто не нужен. Он отстроил архитектуру власти, в которой команда Зеленского почувствовала себя уверенно, и в Богдане пропала необходимость. Более того, в силу своего влияния он стал опасен для президента и его окружения;

— что, в свою очередь, привело к формированию третьей причины — конфликты между Богданом и другими участниками этой системы (Бакановым и Ермаком), и эти конфликты становились проблемами для Зеленского.

Связи Богдана с Коломойским только усилили эти процессы, и всё в итоге привело к отставке.

Новым главой ОП стал именно Андрей Ермак по причине того, что он не только пользуется доверием президента, но и на фоне остальных продемонстрировал наиболее высокую эффективность в вопросах внешней политики (встреча с Джулиани, встреча в «нормандском формате», этапы обмена пленными и т.д.) и умение достигать нужных результатов. Ермак не просто более эффективен, но и пользуется особым доверием президента даже на фоне остальных «кварталовцев».

Отставка Богдана в течение нескольких месяцев приведет к формированию «кругов» — волн кадрового переформатирования в офисе Президента (замы руководителя), правительстве, губернаторском корпусе. Сам Богдан может быть назначен на должности в правительстве. К слову, я ещё в январе прогнозировал отставку Богдана до 1 марта и назначение Ермака. Случилось даже немного раньше».

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва тоже проанализировал трудовой путь главы Офиса президента и указал на его связи и влияние в политике: «Первые выводы.

1. По словам людей, близко знакомых с Богданом и Зеленским, одна из главных причин увольнения главы ОП не политическая. Богдан сам нарывался — вел себя со всеми по-хамски, поймал звезду, пренебрегал прямыми служебными обязанностями и часто уходил с работы к часам двум-трем дня. Не хотел находить общий язык практически ни с кем из соратников Зе, то ли считая себя незаменимыми, то ли, по другой версии, просто устав от госслужбы, ведь душа требовала вечного праздника. Тем более, что в киевской тусовке не секрет тяга Богдана к легким наркотикам (курит план) и после назначения на главу Офиса он от этой тяги избавиться не пожелал.

2. Вопреки расхожему клише о том, что Богдан — это человек Коломойского и противостоит Западу и «соросятам», реальность более сложная. Да, Богдан продолжал по многим вопросам помогать Коломойскому, хотя даже с ним временами умудрялся побить горшки. Однако и тех, кого называют «соросятами», он не чурался. Равно как и общения с западными послами. Ряд важных для Запада и МВФ вопросов Богдан решал лично (например, проталкивание закона о земле и работа с судами по Приватбанку). Более того, тот же генпрокурор Рябошапка в значительной степени был человеком Богдана. Протеже Андрея Богдана в известной мере был и премьер Гончарук. И Рябошапка, и Гончарук имеют сейчас уже и свою «крышу» в лице западных посольств и структур, но именно Богдан по многим вопросам их аппаратно прикрывал. Теперь этого не будет. Следовательно, позиции и Рябошапки, и Гончарука после отставки Богдана ослабнут, а шансы на их увольнение вырастут.

3. Богдан, несмотря на свой специфический стиль управления, все ж таки худо-бедно решал довольно широкий спектр вопросов. Начиная от работы с Радой (он, например, участвовал в создании группы «Доверие» для подстраховки при голосованиях «слуг народа») и заканчивая работой с судами. И кто перехватит этот функционал — пока непонятно. Ермак явно такие вопросы не потянет.

4. В отличие от Богдана, который был сам себе на уме, Ермак во всех смыслах намного более зависим от Зеленского. Соответственно, влияние лично Зеленского и его ближайших друзей из Кривого Рога и «Квартала» на процессы усилится.

5. При этом Ермак намного более коммуникабельный и договороспособный человек при решении разного рода вопросов, чем Богдан. Ермак и раньше «решал вопросы» по назначению губернаторов, по назначениям в Кабмин. Пытался решать бизнес-вопросы с Россией, помогал Коломойскому по Центрэнерго, вместе с Тищенко занимался «решением вопросов» в Киеве. Во главе Офиса президента этот его талант, безусловно, развернется в полную силу. Ермак приходит, Богдан уходит, а Коломойский идёт в оппозицию. Эксперты о смене кадров Зеленского © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

6. Назначение Ермака — это пас России в лице нового «куратора» украинского направления в Кремле Козака. С Козаком у Ермака уже установился плотный контакт и оба публично выражают удовлетворение от общения друг с другом. В то же время, как раз сейчас отношения России и Украины зашли в очередной тупик. Украинские власти отказались выполнять политическую часть Минских соглашений и требуют их переписать. Активизировались и боевые действия на фронте. В Москве буквально сегодня заявили, что Киев не выполняет достигнутые в Париже договоренности, а потому и новая встреча Нормандской четверки под вопросом. Через назначение Ермака главой ОП, не исключено, Киев пытается перебить этот негативный тренд и активизировать переговоры с Москвой. С другой стороны, Кремлю, очевидно, важны в данном случае не назначения и заявления, а реальные дела. Козака в России уже критикуют за то, что тот заключил газовые соглашения, а Украина продолжает подавать иски к Газпрому. Мол, и здесь кинули. Также нет пока подвижек и по вопросу возобновления подачи воды в Крым. И если никаких реальных движений по всем этим направлениям не будет, то и назначение Ермака вряд ли что-то принципиально изменит.

7. Но как минимум один вопрос с Москвой, похоже, Ермак в ближайшее время попытается решить — а именно, возобновление прямых поставок газа из России в Украину. По нашей информации именно у Ермака будет функция согласования поставщиков газа из РФ».

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что Зеленский начал упускать власть из рук: «Помощник президента Ермак заменил Богдана на должности Главы Офиса президента. Сразу после президентских выборов малоизвестные Ермак и Богдан неожиданно получили очень высокие должности. Это для молодого и неопытного президента Зеленского его знакомые — Ермак и Богдан выглядели мощными и опытными политическими тяжеловесами, котором он с легкостью поручил, соответственно, внешнюю и внутреннюю политику. На деле Ермак и Богдан были неизвестны в украинской политике и СМИ, в отличие от звонкой славы самого Зеленского. У Богдана и Ермака не было ни опыта политической деятельности, работы на столь высоких должностях, ни опыта в дипломатии. Но они оба старались как могли.

И вот один из них — Богдан — не выдержал борьбы за место возле Президента Зеленского и стал первой жертвой внутренних политических интриг. Теперь по факту получается, что новый глава Офиса президента Ермак сосредоточил в своих руках огромную аппаратную власть Офиса и внешнеполитическую деятельность президента Зеленского. Такого в Украине еще не было. Слишком быстро президент Зеленский выпускает власть из своих рук. Вернуть назад или переиграть свое окружение будет очень трудно.

У Ермака на пути к реализации своей власти и своих планов остались два тяжеловеса — Первый помощник президента верный Шефир и вечный, всесильный министр МВД Аваков, которым придется вступить в политическую коалицию, чтобы пережить резко усилившегося Ермака. Но есть и обратная, очень опасная перспектива для самого президента Зеленского — это угроза политического альянса Ермака, Шефира и Авакова, который сделает президента заложником их совместной игры и не подпустит к президенту новых людей со свежими идеями. Поэтому, вероятно, можно ожидать очередных кадровых назначений в окружении президента, чтобы не допустить складывающегося дисбаланса власти вокруг Зеленского, после ухода Богдана с поста главы Офиса президента Украины».

Блогер Олег Шарп написал о разладе Зеленского и олигарха Коломойского и новом балансе сил: «Это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях власти за последние месяцы. Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву. Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори. Почему Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически не хватает, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому — вот баран и пригодился. Ермак — это Медведчук-лайт. И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот Медведчук-лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.

Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения. Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где бубочка в самом низу пищевой цепочки — выборы в ОРДЛО (там-же-наши-люди!), закрепление в Конституции особого статуса, чаепития на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах. Ермак и Козак. Будет ли написана новая глава в отношениях между Россией и Украиной? © uaportal.com

Что же хорошего?

Немного, но есть. Вы плохо знаете Игоря Валерьевича. Уже сегодня с утра мне поступила информация, что на ближайшие дни он собирает большой хурал на своих плюсах. Основная тема: изменение информационной политики его основного рупора. Естессно, он не бросится в объятия Порошенко, но зекОМАНда перестаёт быть его любимой женой — не для того он рОстил своего личного Голобородька, чтобы тот начал кусать папу.

Ещё хорошее то, что на этом фоне у ЕС — единственной оппозиционной силы к зелёному режиму — появляется реальный шанс разыграть партию на значительный рост своих акций. И грядущие битвы жабы с гадюкой, и кристализация промосковского вектора этой власти, обязаны вернуть мозги той части электората, которая "просто хотела чего-то нового", но получила убийственный запах "Красной Москвы". Часть электората никогда этого не признает, ещё часть привычно пойдёт искать нового мессию, но часть вернётся в родные проевропейскиее и пронатовские пенаты. И альтернативы ЕС здесь пока не наблюдается.

Как изрёк Богдан, теперь там, наверху, каждый за себя. Дело за малым — грамотно использовать ситуацию в своих целях. Тем же, кто боится, что московские хотелки станут реальностью, заверю: не получилось при Яныке, не получится и сейчас. Народ у нас не глупый, но доверчивый и ленивый. Его перед тем, как он кого-то вынесет, нужно палочкой потыкать. А кое-кому и дать волшебного пенделя».

Народный депутат Владимир Княжицкий тоже написал, что за перестановками в Офисе стоят олигархи: «Для меня очевидно, что не имеет никакого значения, кто управляет канцелярией Богдан или Ермак. Значение имеет видение, желание и решение Зеленского и олигархов, которые привели его к власти».

Журналист Алена Яхно убеждена, что новый глава Офиса президента будет устраивать «теплые ванны» своему боссу: «Ермака таки назначили. Вот и сложилась идеальная пара: актер и кинопродюсер. Вертлявый хлопчик и здоровый, мордатый дядька, который защитит от порохоботов, будет держать в теплой ванне и рассказывать хлопчику, какой он великий и прекрасный».

Журналист Виталий Портников проанализировал, как кадровые ротации отразятся на внешней политике Украины: «В Кремле теперь будут работать не над проведением очередного "нормандского саммита", а над дестабилизацией Украины, над ускорением краха Зеленского — так, как после предыдущих неудачных для Путина саммитов нормандской четверки работали над крахом Порошенко. Просто учитывая неопытность Зеленского и его искреннее непонимание ситуации, на этот раз добиться такого краха и дестабилизации можно гораздо быстрее».

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов сосредоточился на экономических изменениях в Украине со сменой главы Офиса президента: «Поскольку сегодня назначен новый глава Офиса президента, будет уместно предостеречь Андрея Ермака от некоторых типичных ошибок нынешней власти.

Недавно в Давосе Владимир Зеленский сделал открытую ставку на иностранных инвесторов. Обещал им и налоговые льготы и инвестняню… Думаю, что намного логичнее создавать благоприятные условия для отечественных бизнесменов, а не только всячески ублажать иностранцев. Как минимум, нужны равные условия для всех, независимо от размера инвестиций. Это может быть и 100 миллионов и 1 миллион. Любые деньги сейчас далеко не лишние для украинской экономики.

В Украине есть целый ряд крупных отечественных компаний: АТБ, Эпицентр, Новая почта, Мироновский хлебопродукт и многие другие. Почему бы им не предоставить налоговые льготы взамен на увеличение количества рабочих мест? На сегодня именно украинский бизнес является главным локомотивом нашей экономики. Иностранцы могут массово прийти только тогда, когда увидят, что для отечественного бизнеса созданы условия, и они вряд ли придут, если увидят, что деньги массово бегут из страны.

Создание благоприятного инвестиционного климата, это вопрос политической воли президента Украины Владимира Зеленского, а также и нового главы его Офиса — Андрея Ермака. Ждём реальных изменений экономической политики государства, чтобы всё это не осталось на уровне умных разговоров».

Политолог Михаил Басараб написал о конце эры Коломойского: «Это не столько отставка Богдана, сколько символ быстрого завершения эры Коломойского. Закономерного, надо признать. Великая война между Коломойским и Зеленским — вопрос времени. Ермак пришел надолго, с очень хорошими тылами и способностями. Он будет на этом посту до конца президентства Зеленского. Если не станет премьером».