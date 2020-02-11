Еще пять лет назад Крым ассоциировался у туристов исключительно с пляжным отдыхом. Во времена Украины частные дельцы пытались урвать максимум прибыли в высокий курортный сезон, а в осенне-зимний период приморские города вымирали. Но уже после 2014 года ситуация стала меняться. Местные власти поставили цель – сделать Крым круглогодичным курортом

«Трехмесячный Крым»

Всесоюзная здравница за 23 года в составе Украины окончательно превратилась в летний курорт. Туристы, большинство из которых были украинцами, приезжали на полуостров в июне и уезжали с первым похолоданием. Особой популярностью пользовался «дикий» туризм как самый бюджетный. По статистике, менее 20% отдыхающих выбирали организованные туры в Крым, остальные предпочитали добираться до Черного моря своим ходом и жить у частников. Естественно, ни на какое активное межсезонье при таком положении вещей рассчитывать не приходилось. В Крыму зимой не проводилось никаких значимых мероприятий, которые могли бы привлечь отдыхающих. К тому же большинство здравниц полуострова не модернизировались с 80-х годов прошлого века и не пользовались успехом у туристов даже в сезон.

Например, в рекордный для украинского Крыма 2012 год с октября по декабрь на полуострове отдохнули менее 700 тысяч человек — притом что общее количество туристов за год превысило 6 миллионов.

Круглогодичная здравница

С первого же года в составе России перед крымскими властями была поставлена четкая и амбициозная задача — создать в Крыму качественный, конкурентоспособный круглогодичный туристский центр. Для этого необходимо было вернуть Крыму славу всероссийской здравницы, обеспечив загрузкой пустующие в межсезонье санатории. Было понятно, что искушенный российский турист не станет мириться с советским сервисом и устаревшим медоборудованием. С 2015 года в санаториях полуострова началась масштабная модернизация и обновление номерного фонда — в том числе с привлечением инвестиций. Только в прошлом году модернизировали около 80 санаторно-курортных и гостиничных организаций, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В итоге более 60% всех санаториев республики сейчас работают круглый год — при этом загрузка самых известных из них составляет от 40 до 70% даже в осенне-зимний период. Надежда только на небо, Украина не поможет. Что сегодня происходит с водой в Крыму © РИА Новости Крым. Александр Полегенько | РИА Новости Крым. Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

Кроме оздоровительного направления в Крыму активно начал развиваться событийный и экскурсионный туризм, привлекающий гостей круглый год. В частности, в Крыму уже три года проходит винно-гастрономический фестиваль «Ноябрьфест», собравший только в прошлом году более 12 тысяч туристов. Также в Крыму был создан масштабный этногастрономический тур под названием «Винная дорога Крыма». Этот проект призван привлечь сотни тысяч туристов в ближайшие 5 лет.

Событийный туризм и горнолыжный курорт

В последние годы стал активнее использоваться историко-культурный потенциал полуострова. По данным туроператоров, в 2019 году спрос на экскурсионный продукт в регионе вырос на 20%. В результате в декабре прошлого года полуостров стал самым востребованным внутрироссийским направлением у организованных групп туристов.

В целом же с октября по декабрь 2019 года в Крыму отдохнули миллион туристов — на 30% больше, чем в рекордный «украинский» год. И это только начало.

Уже сейчас специалисты оценивают возможность строительства горнолыжного курорта на северном склоне горы Ай-Петри и горном массиве Чатыр-Даг в Крыму. Реализация этого проекта позволит дополнительно привлечь в Крым зимой сотни тысяч любителей активного отдыха.