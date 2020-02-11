Известия о кадровых переменах, которые приходят с Банковой улицы Киева, где находится Офис президента Украины, дают повод для сдержанного оптимизма относительно будущего российско-украинских отношений

Возможно, близкий друг Владимира Зеленского, а с 11 февраля и новый глава администрации президента Украины Андрей Ермак решит сменить курс украинской политики в отношении России.

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net Андрея Богдана, предшественника Ермака на этом посту, поползли слухи уже вечером 10 февраля. На следующий день президент Владимир Зеленский своими указами официально оформил кадровые перестановки в своем ближайшем окружении.

Накануне своего повышения Андрей Ермак комплиментарно, насколько это могут позволить себе украинские политики, отозвался о своем российском партнере по переговорам, теперь уже бывшем вице-премьере Дмитрии Козаке.

В январе Козак перешел на работу в Администрацию президента РФ, где занял пост замглавы ведомства. По информации из официальных и неофициальных источников, в Администрации президента России он будет заниматься Украиной.

По словам Ермака, его контакты с российским визави начались после первого телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в июле прошлого года.

Тогда главы государств договорились об обмене заключенными, в том числе речь шла об украинских моряках, которых Петр Порошенко сделал заложниками своей политической авантюры во время так называемого инцидента в Керченском проливе в 2018 году.

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Тогда же президенты назвали имена координаторов этого процесса: с российской стороны это был Козак, а Киев с тех пор стал представлять Ермак.

На определенном этапе Ермак стал представителем Украины в «нормандском формате» на уровне советника. Журналисты нарекли его эксклюзивным переговорщиком с Россией, однако сам новоиспеченный глава ОП от такого статуса скромно отказывается.

В сентябре прошлого года долгожданный обмен между Киевом и Москвой состоялся. Моряков украинских ВМС, освобожденных в России, встречали в Киеве как национальных героев, а Ермак, участвовавший в переговорах, добавил себе политических баллов.

По его словам позиция Козака существенно отличается от той, которую занимает Владислав Сурков, недавно подавший прошение об отставке.

Кстати, причиной этого решения как раз стала смена курса политики России в отношении Украины, во всяком случае, так утверждает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Козак и Ермак знакомы лично.

«Я с ним (Дмитрием Козаком) встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло», — поделился своими впечатлениями Ермак.

После Суркова. Что может измениться на Украине, если за это направление в Кремле будет отвечать Козак © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

Политолог Кирилл Молчанов, однако, считает, что успехи Ермака связаны с реверансами российской стороны.

«Возвращение Сенцова и обмен удерживаемыми лицами были авансом и жестом доброй воли, как и газовый контракт. То есть это были больше уступки России, а не какие-то шаги Украины», — считает политолог.

Ермак утверждает, что Владимир Зеленский искренне хочет добиться мира в Донбассе. В отличие от многих своих коллег, он видит такое желание и у российской стороны.