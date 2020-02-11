Во вторник, 11 февраля, Украина получила нового главу Офиса президента (бывшая Администрация президента). Один Андрей сменил другого: Ермак вместо Богдана. Ермака называют одной из ближайших политических фигур для Зеленского, а на посту помощника президента он сумел наладить продуктивный диалог с замруководителя АП России Дмитрием Козаком

Вечером в понедельник, 10 февраля, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке. Как отмечается, Богдан обсудил уход с Зеленским и со своими заместителями. В то же время о причинах желания Богдана уйти информации не было.

Ранее СМИ писали, что между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая якобы достигла апогея.

Косвенно эту информацию подтвердил сам президент Зеленский. В эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина» он заявил, что в «Зе-команде» есть конфликты, которые мешают работать.

«Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте», — заявил глава государства.

Ермак считает, что Козак более настроен на диалог, чем Сурков © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

А уже в полдень 11 февраля стало известно, что Зеленский уволил Богдана с поста главы ОП и назначил на его место Ермака.

Ермак оказался эффективнее Богдана

За уходом Богдана кроется смещение баланса сил в окружении президента от «группы Коломойского» к «группе Зеленского», или, как их еще называют, «квартальцам». Такое мнение у украинского политического эксперта Даниила Богатырёва.

«Это было вызвано определенными успехами, которые показал помощник президента Андрей Ермак на международной арене. Имеется в виду и обмен удерживаемыми лицами, и организация встречи в «нормандском формате», которая прошла в декабре. Ну и, соответственно, все итоги этой встречи, в частности, разведение сил в Донбассе», — рассказал эксперт в комментарии изданию Украина.ру.

Еще один важный фактор, который отметил Богатырёв, — «это рост рейтинга Зеленского, потому что до декабря он два месяца падал, а потом показал рост сразу на 10%. Сейчас, правда, он снова падает».

«Ермак, в отличие от Богдана, показал свою результативность. У последнего во внутренней политике наметился ряд неудач: эти все скандалы в партии «Слуга народа» он же должен был разруливать, но у него не получилось. И поэтому президент стал больше доверять Ермаку», — заявил политолог.

Впрочем, считает он, Богдан еще может отыграться в этой аппаратной борьбе и вернуть себе прежнюю роль «серого кардинала» в украинской политике.

В свою очередь политический эксперт Руслан Бизяев прогнозирует, что в ближайшее время в команде Зеленского будут «большие ротации».

«Сигнал западным партнёрам»

Ермака отправили на повышение за достижение результатов на российском направлении: за встречу в Париже, за обмен пленными, за переговоры, за "формулу Штайнмайера". Плюс он является одним из первых людей в кругу Зеленского, он с ним работал, говорит замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

«Богдан же попал к Зеленскому в ходе избирательной кампании, Богдана стало слишком много возле Зеленского. Отставка назревала давно, просто Зеленский решился на нее только сейчас. Но я не исключаю, что Богдана (чтобы не бить горшки полностью) направят на другую должность. Есть информация, что он может возглавить Высший совет правосудия», — рассказал политолог в комментарии Украине.ру.

Андрей Ермак. Биографическая справка © politeka.net

«А то на Западе очень негодуют и о влиянии олигархов на украинскую политику, и на вопрос о «ПриватБанке», — сообщил Молчанов.

Коломойский: путь в оппозицию

«Группа Коломойского» постепенно будет дрейфовать от «Слуги народа» к внутренней фронде и не станет поддерживать большинство законопроектов и инициатив, прогнозирует Молчанов. Он отметил, что они уже блокируют голосование по рынку земли, что осложнит сбор голосов «за это скандальное и непопулярное решение».

«Ну и уже понятно, что в конфликте между группой Коломойского и «соросятами» Зеленский встанет на сторону последних. У них больше возможностей, и для президента важнее сохранить хорошие отношения с Западом и МВФ, хотя он Коломойскому многим обязан.

Это, кстати, подтверждают и обыски на телеканале «1+1», и уменьшение людей Коломойского в различных компаниях вроде «Центрэнерго». То есть по чуть-чуть его начинают отодвигать от кормушки», — заявил политолог

Сам Коломойский же теперь, предполагает эксперт, опять будет в оппозиции.

«Коломойский — это такой человек, который на начальных этапах поддерживал всех президентов, а на финальных — бил горшки и становился в жесткую оппозицию. Я не исключаю, что эта схема повторится и с Зеленским, как бы его ни считали «марионеткой Коломойского», — сообщил Молчанов.