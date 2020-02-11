Активистка и участница АТО Маруся Зверобой предстала в понедельник, 10 февраля, перед судом за угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения скандально известной военнослужащей и обязал ее носить электронный браслет до 9 апреля 2020 года

Также Зверобой запрещено покидать Киевскую область, сдать загранпаспорт, являться к следователю по первому требованию. Судебное заседание было больше похоже на балаган. Обвиняемая вела себя без надлежащего уважения к суду, препиралась и выкрикивала оскорбительные реплики. В частности, она произнесла уже растиражированную в соцсетях речь, в которой обратилось в президенту Зеленскому. Разумеется, в свойственной ей манере: «Я объективно считаю, что наш президент — сцикло. И поэтому я требую сюда «потерпевшего», и потерпевшему мало не покажется. Потому что президент воюющей страны, верховный главнокомандующий, б…т, не может обижаться на слова двух девушек, которые сказали «если ты будешь оскорблять ветеранов, тебя взорвут».

Вчера Скрыпин сказал Елене Лукаш: будешь наезжать на украинцев, тебя повесят. Я ему говорю: Роман, ты идешь по моим стопам, это теперь статья. Я хочу, чтобы украинцы услышали, что предупреждение президента — это теперь статья. Он боится предупреждений. Он считает их угрозами. Он сам написал, что считает это угрозами, и у нас серьезные будут вопросы к этому «потерпевшему». Я хочу видеть «потерпевшего», глаза его. Что он ходит там у Папы Римского с броником. Почему с броником? Он теперь спит с броником и в ванной с броником теперь!»

Напомним, что широкую известность Маруся Зверобой получила после того, как в октябре 2019 года опубликовала жесткий ролик с угрозами президенту Владимиру Зеленскому. На том видео также фигурировала народный депутат от партии «Европейская справедливость» София Федина. В частности, волонтер сказала, что Зеленский может погибнуть на Донбассе. Позже 27 ноября в доме волонтера прошли обыски.

Также имя Маруси Зверобой «как сакральной жертвы» упоминали в своих телефонных разговорах подозреваемые по делу Павла Шеремета. Юлия Кузьменко и Яна Дугарь обсуждали роль Зверобой в дестабилизации ситуации в Украине.