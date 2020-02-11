Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о связях Службы безопасности Украины с подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета. Практически одновременно стали известны подробности биографии одного из радикалов, обласканных и старой, и новой властью

В понедельник, 10 февраля, заместитель министра внутренних дел Украины, бывший народный депутат Антон Геращенко в комментарии изданию РБК-Украина рассказал о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Геращенко, подозреваемые в убийстве журналиста тесно связаны с сотрудниками Службы безопасности Украины. Группа убийц и ксенофобов. Как националисты трудоустроились в украинском правительстве © Андрей Лубенский

«Это не «возможные связи», а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ. — Ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», — рассказал Геращенко.

Защита подобные заявления замминистра раскритиковала.

«Это бред. Я не знаю, чем это может подтверждаться. Это вообще какие-то «влажные фантазии» органов досудебного расследования. Ну, реально, как он (Антоненко — Ред.) — музыкант, певец, мог с кем-то там (в СБУ. — Ред.) сотрудничать? Он не имеет ни навыков, ни доступа к какой-то информации, ни других необходимых для этого знаний и опыта», — рассказал в комментарии изданию адвокат Станислав Кулик.

Тем не менее еще за несколько лет до задержания подозреваемых украинские журналисты заявляли о возможной причастности СБУ к убийству Шеремета.

Темное дело

Через год после убийства Шеремета — в мае 2017-го — журналисты проекта «Слідство. Інфо» обнародовали результаты своего расследования. Согласно ему в ночь накануне теракта у дома, где жили журналист и его гражданская супруга Алена Притула, владелица влиятельнейшего украинского онлайн-СМИ «Украинская правда», находились две подозрительные машины — красный «Мерседес» и серая «Шкода». Журналисты нашли владельца последней. Им оказался сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

После того, как фильм вышел в эфир, СБУ заявила, что Устименко был уволен еще в апреле 2016 года. От дальнейших комментариев в спецслужбе отказались. А вот сотрудники МВД вызвали и Устименко, и журналистов на допрос. После Нацполиция и вовсе засекретила информацию по этому делу.

Уже после того, как в декабре 2019 года при новой власти были названы подозреваемые в убийстве, народный депутат Илья Кива заявил: трое из пяти подозреваемых были связаны с СБУ.

«По моей пока неподтвержденной информации, трое фигурантов из пяти по делу об убийстве Павла Шеремета являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины времен Петра Порошенко. И это не единственная практика использования волонтеров, добровольцев, активистов в качестве сакральных жертв, в качестве наемных убийц. Для чего? Для дестабилизации ситуации в стране, для ослабления позиции правоохранительной системы, для сеяния ненависти», — заявил Кива.

Позже медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий прокомментировал это высказывание нардепа.

«По моей информации, даже не трое из пяти, а четверо из пяти», — указал Шарий.

В общем, в деле об убийстве Шеремета СБУ «прописалась» прочно. Разные источники, не то что не связанные между собой, но и подчас вызывающие друг у друга антипатию, утверждают, что в убийстве Шеремета замешаны сотрудники СБУ. Между тем само убийство было довольно резонансным: автомобиль с Шереметом взорвали в центре Киева.

Однако тех, кто связан с СБУ, подозревают не только в убийстве Шеремета.

Помощники СБУ и подозреваемые в убийстве и нападениях на сотрудников

Когда в 2017 году лидер группировки С14 Евгений Карась давал интервью изданию «Лига», вряд ли он мог предполагать, что его неосмотрительные слова позже больно ударят по репутации всей группировки. Партия Медведчука направила запрос в Минветеранов по поводу трудоустройства убийц Бузины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам», — хвастался он.

Сотрудничество с известной погромами группировкой — не лучшая характеристика для государственной структуры. Тогда же один из бывших членов группировки Дмитрий Резниченко заявил: Карась сотрудничал с СБУ еще до победы Майдана.

«Во-первых, 18 февраля 2014 года, когда ты дал приказ своей сотне убегать с Майдана и прятаться в канадском консульстве, ты сказал тогда, что тебе позвонили СБУшники и предупредили, что будет расстрел и полная зачистка площади. Я долго думал над твоими словами, и знаешь, к какой мысли пришел?.. Что мне почему-то не звонят из СБУ, не дают предупреждений и приказов. А тебе звонят. Во-вторых, потому что Сергей Силантьев, сотрудник центра «Миротворец» в частной беседе прямо называл тебе агентом СБУ. А «миротворцам» я привык верить», — указывал Резниченко.

И все бы ничего, но одного из членов группировки, Андрея Медведько, подозревали в убийстве журналиста Олеся Бузины, совершенном в 2015 году.

Позже издание «Страна» опубликовало материал о связях подозреваемых в убийстве Бузины (а это кроме Медведько еще и Денис Полищук) с СБУ. По информации издания, эсбэушники тренировали радикалов. После публикации этого материала в редакцию «Страны» нагрянули правоохранители.

При Медведько и Полищук, которых через два месяца после убийства Бузины взяли под стражу, к тому моменту практически были на свободе. Сейчас суд над ними продолжается, что не мешает Полищуку возглавлять общественный совет при министерстве по делам ветеранов, а Медведько — работать в этом совете. При этом, как утверждает тот же Шарий, у него нет сомнений в том, что именно Медведько и Полищук убили Бузину. Медиаэксперт даже обнародовал данные расследования резонансного убийства.

«Учитывая расследования блогера Шария о том, как власть прикрывает и кормит убийц (дело Кузнецова-Исайкула, где в убийстве одного и нападении на другого обвиняется Стерненко; дело Бузины, где обвиняются Медведько и Полищук), сам собой напрашивается вывод: СБУ — это контора, которая растит и плодит убийц, которые расправляются с обычными гражданами нашей страны, с журналистами, с непокорными, с опальными. Она же их прикрывает и отмазывает от наказания», — прокомментировала это и другие расследования Шария экс-нардеп Елена Бондаренко.

В понедельник, 10 февраля, Шарий опубликовал данные очередного дела — на сей раз о пытках и ранении сотрудников МВД во время Майдана.

Согласно материалам дела, Карась, а также Медведько причастны к захвату в центре Киева сотрудников МВД и ранении одного из них, в результате чего сотрудник МВД лишился почки. Захваченных милиционеров пытали в захваченном радикалами здании Киевской городской государственной администрации.

С учетом того, что С14 подозревается в сотрудничестве с СБУ, которая наверняка знала о прошлом радикалов и не стеснялась использовать их для расправ с несогласными, а также с учетом вовлеченности СБУ в дело Шеремета, можно прийти к вполне закономерному выводу: во времена президентства Петра Порошенко на Украине действовали «эскадроны смерти», которые управлялись из серого здания на улице Владимирской. И по-хорошему президенту Владимиру Зеленскому пора начать чистку этой структуры.