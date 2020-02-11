В понедельник, 10 февраля, заместитель министра внутренних дел Украины, бывший народный депутат Антон Геращенко в комментарии изданию РБК-Украина рассказал о деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам Геращенко, подозреваемые в убийстве журналиста тесно связаны с сотрудниками Службы безопасности Украины.
«Это не «возможные связи», а вполне конкретные. Это их контакты и их общение (с сотрудниками СБУ. — Ред.), которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится», — рассказал Геращенко.
Защита подобные заявления замминистра раскритиковала.
«Это бред. Я не знаю, чем это может подтверждаться. Это вообще какие-то «влажные фантазии» органов досудебного расследования. Ну, реально, как он (Антоненко — Ред.) — музыкант, певец, мог с кем-то там (в СБУ. — Ред.) сотрудничать? Он не имеет ни навыков, ни доступа к какой-то информации, ни других необходимых для этого знаний и опыта», — рассказал в комментарии изданию адвокат Станислав Кулик.
Тем не менее еще за несколько лет до задержания подозреваемых украинские журналисты заявляли о возможной причастности СБУ к убийству Шеремета.
Темное дело
Через год после убийства Шеремета — в мае 2017-го — журналисты проекта «Слідство. Інфо» обнародовали результаты своего расследования. Согласно ему в ночь накануне теракта у дома, где жили журналист и его гражданская супруга Алена Притула, владелица влиятельнейшего украинского онлайн-СМИ «Украинская правда», находились две подозрительные машины — красный «Мерседес» и серая «Шкода». Журналисты нашли владельца последней. Им оказался сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.
После того, как фильм вышел в эфир, СБУ заявила, что Устименко был уволен еще в апреле 2016 года. От дальнейших комментариев в спецслужбе отказались. А вот сотрудники МВД вызвали и Устименко, и журналистов на допрос. После Нацполиция и вовсе засекретила информацию по этому делу.
Уже после того, как в декабре 2019 года при новой власти были названы подозреваемые в убийстве, народный депутат Илья Кива заявил: трое из пяти подозреваемых были связаны с СБУ.
«По моей пока неподтвержденной информации, трое фигурантов из пяти по делу об убийстве Павла Шеремета являлись внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины времен Петра Порошенко. И это не единственная практика использования волонтеров, добровольцев, активистов в качестве сакральных жертв, в качестве наемных убийц. Для чего? Для дестабилизации ситуации в стране, для ослабления позиции правоохранительной системы, для сеяния ненависти», — заявил Кива.
Позже медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий прокомментировал это высказывание нардепа.
«По моей информации, даже не трое из пяти, а четверо из пяти», — указал Шарий.
В общем, в деле об убийстве Шеремета СБУ «прописалась» прочно. Разные источники, не то что не связанные между собой, но и подчас вызывающие друг у друга антипатию, утверждают, что в убийстве Шеремета замешаны сотрудники СБУ. Между тем само убийство было довольно резонансным: автомобиль с Шереметом взорвали в центре Киева.
Однако тех, кто связан с СБУ, подозревают не только в убийстве Шеремета.
Помощники СБУ и подозреваемые в убийстве и нападениях на сотрудников
Когда в 2017 году лидер группировки С14 Евгений Карась давал интервью изданию «Лига», вряд ли он мог предполагать, что его неосмотрительные слова позже больно ударят по репутации всей группировки.
«Со Службой безопасности у нас взаимодействие только в рамках сепаратистов. Если у нас есть информация — мы ее им передаем в СБУ. У них есть информация — иногда они передают нам», — хвастался он.
Сотрудничество с известной погромами группировкой — не лучшая характеристика для государственной структуры. Тогда же один из бывших членов группировки Дмитрий Резниченко заявил: Карась сотрудничал с СБУ еще до победы Майдана.
«Во-первых, 18 февраля 2014 года, когда ты дал приказ своей сотне убегать с Майдана и прятаться в канадском консульстве, ты сказал тогда, что тебе позвонили СБУшники и предупредили, что будет расстрел и полная зачистка площади. Я долго думал над твоими словами, и знаешь, к какой мысли пришел?.. Что мне почему-то не звонят из СБУ, не дают предупреждений и приказов. А тебе звонят. Во-вторых, потому что Сергей Силантьев, сотрудник центра «Миротворец» в частной беседе прямо называл тебе агентом СБУ. А «миротворцам» я привык верить», — указывал Резниченко.
И все бы ничего, но одного из членов группировки, Андрея Медведько, подозревали в убийстве журналиста Олеся Бузины, совершенном в 2015 году.
Позже издание «Страна» опубликовало материал о связях подозреваемых в убийстве Бузины (а это кроме Медведько еще и Денис Полищук) с СБУ. По информации издания, эсбэушники тренировали радикалов. После публикации этого материала в редакцию «Страны» нагрянули правоохранители.
При Медведько и Полищук, которых через два месяца после убийства Бузины взяли под стражу, к тому моменту практически были на свободе. Сейчас суд над ними продолжается, что не мешает Полищуку возглавлять общественный совет при министерстве по делам ветеранов, а Медведько — работать в этом совете. При этом, как утверждает тот же Шарий, у него нет сомнений в том, что именно Медведько и Полищук убили Бузину. Медиаэксперт даже обнародовал данные расследования резонансного убийства.
«Учитывая расследования блогера Шария о том, как власть прикрывает и кормит убийц (дело Кузнецова-Исайкула, где в убийстве одного и нападении на другого обвиняется Стерненко; дело Бузины, где обвиняются Медведько и Полищук), сам собой напрашивается вывод: СБУ — это контора, которая растит и плодит убийц, которые расправляются с обычными гражданами нашей страны, с журналистами, с непокорными, с опальными. Она же их прикрывает и отмазывает от наказания», — прокомментировала это и другие расследования Шария экс-нардеп Елена Бондаренко.
В понедельник, 10 февраля, Шарий опубликовал данные очередного дела — на сей раз о пытках и ранении сотрудников МВД во время Майдана.
Согласно материалам дела, Карась, а также Медведько причастны к захвату в центре Киева сотрудников МВД и ранении одного из них, в результате чего сотрудник МВД лишился почки. Захваченных милиционеров пытали в захваченном радикалами здании Киевской городской государственной администрации.
С учетом того, что С14 подозревается в сотрудничестве с СБУ, которая наверняка знала о прошлом радикалов и не стеснялась использовать их для расправ с несогласными, а также с учетом вовлеченности СБУ в дело Шеремета, можно прийти к вполне закономерному выводу: во времена президентства Петра Порошенко на Украине действовали «эскадроны смерти», которые управлялись из серого здания на улице Владимирской. И по-хорошему президенту Владимиру Зеленскому пора начать чистку этой структуры.