Для нас, нормальных людей, Армен Гаспарян - журналист-многостаночник, трудоголик, потрясающий писатель, глубокого понимания сути вопросов историк, замечательный человек. Ну, стоит ли говорить, что для врагов он такой же, только с точностью до наоборот

«Почему он такой, как подобное получается?» — озадачился вопросом телеграм-канал Украина.ру.

Решили, что все дело в музыке. В той самой музыке, которую слушает наш герой. Мы и спросили у него без обиняков (знать бы еще, где находятся эти обиняки): на какой музыке ты, дружище, вырос и возмужал? И не промахнулись.

Армен раскованно ответил:

«Легко (так написал, и смайлик улыбчивый поставил).

1. The Beatles. Лемми Килмистер правильно сказал: "Все вышли из них". Гаспарян не исключение. Если говорить про конкретную пластинку — HELP. Я до сих пор помню то чувство, когда услышал ее. Астрал.

2. KISS. У кого из нас в детстве не висел плакат с Джином Симмонсом? Великие. И любимая пластинка — все-таки Revenge с потрясающими God gave rock'n'roll to you и Every time i look at you.

3 Motorhead. Лемми тот человек, который своими убеждениями очень сильно повлиял на формирование Гаспаряна. Да разве только меня? Ну и раз уж мы говорим про пластинки — Overkill. Нестареющая классика.

4. Black Sabbath. Они потрясающие. Больше ничего и говорить не нужно. Просто включите Paranoid, и магия настигнет вас

5. Uriah Heep. Невероятно чарующая мелодика песен Хенсли у меня в крови. Если вы до сих пор не слышали — найдите Sweet Freedom, закройте глаза и мечтайте.

6. Status Quo. Никто на этой планете в принципе не способен сыграть рок-н-ролл так, как это делали Парфит с Росси. Чак Берри вероятно захотел пропить свою гитару, когда услышал свою же Carol в их исполнении. Выделить одну любимую пластинку очень сложно, ну пусть это будет Twirsty work.

7. Iron Maiden. У них в любой песне больше риффов и запоминающихся музыкальных ходов, чем у всего нашего говнорока во всех их трижды никому не нужных дискографиях. Поставьте Powerslave и убедитесь лично.

8. Slade. Замечательная английская группа, которую сегодня мало кто помнит. А зря. Они писали гениальные песни. От Far far away до My oh my. У меня прямо сейчас играет Old new borrowed and blue. Который вам и рекомендую.

9. Queen. Без лишних слов просто включите A night at the opera. Я и спустя 30 лет не отошел от той травмы, в хорошем смысле этого слова.

10. Гаспарян злой. И, чтобы список его музыкальных предпочтений не выглядел рождественским настроением, введем в него самых главных злыдней и безбожников. Норвежцы Darkthrone с их "Panzerfaust". В этой пластинке злобой, угрюмостью и ненавистью заполнено даже шипение иглы винилового проигрывателя. Хотя Фенриз вырос на тех группах, которые я вам назвал. Так тоже бывает!

Все перечисленное я слушаю, разумеется, только на пластинках. Mp3 — отстой!»

Остается добавить, что это же, если позволите, круто. Это праздник какой-то! (с) На дивной музыке, мирового, кстати сказать, масштаба, и взрастают наши звезды.