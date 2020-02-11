Ирина Билык губами и пальцами обрисовала свое отношение к футболу

Впрочем, случаются и исключения. Народная артистка Украины Ирина Билык, например, оказалась пламенной фанаткой черниговской «Десны». А от этой команды пока пахнет только хорошими перспективами, задором и большими амбициями, которые требуют быть подтвержденными громкими победами.
То есть, можно сказать, тут честная любовь артистки и команды, без особой финансовой составляющей.
К слову заметим, что на зимний перерыв в текущем первенстве «Десна» ушла на 4 месте. Что совсем недурно.
Болельщики узнали о тяге киевлянки Билык к черниговскому футболу благодаря Сергею Третиных, вице-президенту «Десны». Он обнародовал свою совместную с певицей фотографию, где оба участника композиции позируют в клубной атрибутике. Снимок сопровожден текстом, не допускающим двойных трактовок: «С народной артисткой Украины — Ириной Билык, преданным фанатом ФК «Десна» (Чернигов)». Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
Певица на фотографии смотрится замечательно. Оттопырила два пальчика, а губами изобразила забавный бублик. Не иначе, желает своим любимцам побеждать 2:0, а по возможности и крупнее.