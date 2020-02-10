В конце 2019 года Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации добычи янтаря и криминальной ответственности за незаконный промысел солнечного камня. Теперь государство должно взять под свой контроль все янтарные жилы. Однако ничего хорошего из этого не выйдет, считают экономисты и сами старатели

На Украине долгие годы шли споры вокруг того, как узаконить хаотическую добычу янтаря в стране. На протяжении двадцати лет солнечный камень добывался из-под земли варварским методом: размывалась почва, и лёгкий камень всплывал на поверхность искусственной лужи. При этом смывался плодородный верхний слой почвы, пропадали растения, деревья — вся флора.

Страдала и фауна, так как после добытчиков оставались «лунные пейзажи»: песок с ямами, напоминающими потухшие кратеры вулканов, — звери, птицы, насекомые покидали гиблые места. Старатели получали прибыль в ущерб природе.

Добытчиков янтаря пытались ловить правоохранители, отбирали янтарь. В то же время добытчиков брали под опеку — под «крышу» — силовики и криминалитет, обкладывали данью. Старатели жаловались и просили узаконить добычу янтаря.

Однако промысел всегда прикрывали силовики — СБУ, МВД, прокуратура, получая немалую прибыль. Поэтому вопрос легализации повисал в воздухе. И только в прошлом году лёд тронулся — депутаты решились проголосовать.

Верховная Рада определила рентную ставку для добытчиков янтаря © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

А экономисты считают, что с этим решением Украина опоздала, его нужно было принимать лет пять назад, когда на янтарь был спрос на мировом рынке.

Янтарные залежи продадут с молотка

По подсчетам Госслужбы геологии и недр, Украина занимает третье место в мире после Польши и России по запасам янтаря. Основные места его залежей — Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская области, где разведано шесть месторождений с запасами в 100 000 тонн. Еще 30 участков Госгеонедра считает перспективными.

На Украине как минимум девять компаний могут добывать янтарь легально. Несмотря на это, около 90% камня намывается незаконно. То есть нелегально из земли достают по 130-300 тонн в год на сумму до 500 тысяч долларов. Притом что легально госкомпаниями добывается 2-5 тонн.

По новому закону чиновники будут выдавать на 5 лет специальное разрешение на геологическое изучение залежей янтаря, а также на опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря любому желающему.

Но получить разрешение можно только в конкурентной борьбе — на аукционах. На специальных электронных торгах будет продаваться разрешение на добычу янтаря на площади не более 10 гектаров. А стоимость одного гектара будет стартовать с 34 000 гривен (1360 долларов) за 1 га. За десять гектаров — 13 600 долларов.

А вот того, кто не получит разрешения и самовольно будет копать, намывать и хранить камень, пробовать продать или переработать, будут штрафовать от 51 000 (2040 долларов) до 170 000 гривен (6800 долларов). Или же вообще посадят на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.

Также вводится наказание за бесхозяйственное использования земель, если оно повлекло длительное снижение или потерю их плодородия, вывод из сельскохозяйственного оборота или нарушения структуры почвы — разрушения экосистемы. Это будет караться штрафом до 4 250 гривен (168 долларов) или ограничением свободы сроком до 2 лет.

Янтарь, фазенды, рабы. Заповедник достоинства возле европейской границы © Пресслужба прокуратури Житомирської областi | Пресслужба прокуратури Житомирської областi | Перейти в фотобанк

Законодатели уверены, что таким образом они смогут прекратить незаконную добычу янтаря, а также «создать благоприятные условия для развития в Украине данной отрасли экономики, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий».

Хотя ни одного аукциона по выделению надела на законную добычу янтаря еще не провели, местные жители, которым всё это время янтарь помогает хоть как-то заработать на жизнь, уверены: они останутся за бортом — их не допустят ни к торгам, ни к янтарному клондайку.

Янтарь для своих

Один из жителей Ровенской области, село которого расположено на одном из участков с большими залежами янтаря, рассказал изданию «Украина.ру», что местное население думает о легализации.

«В нашем селе в каждом доме живут старатели. Так уже было заведено, что десятки лет односельчане ходят в лес на добычу янтаря, от мала до велика. Да, скажем, варварским способом, с помощью вымывания грунта.

Еще лет десять, двадцать нас постоянно гоняла милиция, отбирала мотопомпы, шланги, мотоциклы, машины, на которых их перевозили. Но уже лет шесть-пять никто нас особо не беспокоит.

Периодически были налёты, о которых все знали заранее и не выходили на работу. А сейчас, когда у нас в районе нехватка полиции, они вообще туда не приезжают. Даже на скандалы, которые часто возникают, если приезжают чужаки и пытаются тоже заняться промыслом», — рассказывает Юрий.

В то же время, как отмечает собеседник, за возможность спокойно работать каждую неделю идёт сбор средств «бригадиром», местным старателем. Сумма небольшая — 10 долларов с одного человека. Это деньги полицейским, чтобы не беспокоили.

Хроники янтаря. На Украине урегулируют добычу «солнечного камня» © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Ты можешь месяцами ковыряться на одном участке и выловить мелочь, а можешь только раз копнуть и напасть на «янтарную жилу». Даже не просто жилу, а отыскать камень в полкило и более, а если еще и с какими-то древними мошками внутри, это вообще джек-пот.

Сегодня мужики очень бурно обговаривают новый законопроект и отмечают, что многое непонятно, а некоторые вещи их вообще пугают», — отмечает Юрий.

Настораживает людей даже не штраф или же уголовная ответственность, а то, что они останутся без средств к существованию и им придётся искать заработок вдали от дома.

«В законе сказано, что документы на разработку будут выдавать местные органы власти. Как вы думаете, у меня и таких, как я, простых работяг, много шансов получить хороший надел с большими залежами янтаря? Конечно же, нет.

Участки, где проходят «янтарные жилы», будут отдавать в аренду определенным людям: родственникам, друзьям, силовикам и так далее. Я и мои земляки уверены, что именно эти люди будут побеждать на аукционе. Нас, как всегда, «кинут», допустить к торгам, может быть, и допустят, но сделают все так, что мы окажемся в проигрыше.

И у нас будет только два варианта: работать на «крутых» за копейки или же заниматься нелегальной добычей на еще свободных участках. В противном случае придется уезжать на заработки за границу, так как работы в нашей местности все равно нет», — подчеркивает Юрий.

Более того, местные уверены, что теперь их район станет самым криминальным, так как многие авторитеты давно хотели подвинуть полицейских и снимать сливки с добычи янтаря.

Волошин: «Янтарные старатели договорились с властью» © Волошин — утверждает мужчина.

Хайповый закон

Украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ уверен, что с легализацией янтаря государство уже опоздало как минимум на пять лет, а основные месторождения выкупят местные кланы.

«Новый закон можно охарактеризовать как хайповый, который направлен на медийный эффект. По большому счету, этот закон носит антиэкономический характер. Он противоречит специфике этого бизнеса в Украине и государственным интересам, потому что государство ничего не выиграет.

У нас же в стране ничего не делается просто так. И в данный закон заложен частный интерес и желание взять под контроль янтарный бизнес отдельными группами влияния, которые думают, что с помощью этого закона они смогут жестко контролировать этот бизнес», — подчёркивает Алексей Кущ.

Сегодня на Украине пытаются поставить старательный бизнес под жесткое регулирование. Но это бесперспективная затея, которая ничего толком не даст, добавляет экономист.

«Искоренить нелегальный бизнес не получится, потому что он имеет массовый характер. Там много труднодоступных мест, где трудится местное население. Никакие усиленные патрули полиции и Нацгвардии ничего не сделают, кроме социального обострения.

Это абсолютно безграмотный законопроект, который носит популистский характер. Больше чем уверен, что люди, приближённые к власти, определенные участки проведут через торги и получат право пользования. А потом они попытаются привлечь инвестиции под добычу.

Когда это не получится, они начнут брать дань с местных нелегальных старателей, которым позволят работать на своем участке. То есть непосредственные добытчики будут платить уже тем людям, которые получили участок в разработку на торгах, и добыча так и останется нелегальной», — считает экономический эксперт.

АТО на Волыни: Янтарная Народная Республика © Facebook, Инна Билецкая | Перейти в фотобанк

Пик приходился на 2014-2015 годы, что было вызвано высокой ценой на янтарь на мировых рынках — 2000 долларов за килограмм. При этом добывалось его на Украине, по разным оценкам, неофициально 300-400 тонн. Речь шла о 600-800 млн долларов. Часть этих денег оседала у посредников, часть — на янтарной бирже в Гданське, а основной поток шёл в Китай.

На Украине в тени оседало от 300 до 400 млн долларов. С 2017 года цена на янтарь резко упала, и сейчас его покупают по 450 долларов за тонну.

«В Украине добывается примерно 70 тонн нелегально на 30 млн долларов, где-то 15 млн долларов оседает у посредников.

Тот миллиард гривен, который закладывался разработчиками закона в качестве поступления в бюджет, — это полная профанация. Даже если все добытое будет продаваться официально и посредники будут брать минимум, то все равно 20-25 млн долларов от всего бизнеса — это валовый доход, с которого еще надо будет покрыть затраты на оборудование, зарплаты старателям и так далее.

С этих денег миллиард за аренду залежей никак не выходит», — отмечает Алексей Кущ.

Сейчас же, пока вопрос с добычей не урегулирован, в местах промысла камня кипит работа: стараются напоследок достать как можно больше камня, про запас. К тому же полицейские сейчас никого не гоняют.

Примечательно, что государство решило высмеять борьбу полиции со старателями в кинофильме. Кинопроект комедии «Янтарные копы» стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Государственное агентство Украины по вопросам кино профинансирует на 75% (около 12 миллионов гривен — 30,75 миллиона рублей) производство комедии «Янтарные копы» о полицейском, который бросает вызов янтарной мафии на Волыни.

По сюжету столичного копа-одиночку Макса переводят в село на Волынь, где он вместе с горе-командой местных полицейских пытается бороться с мощной янтарной мафией, среди которой копатели, криминальные структуры и прочие трудности для героя.