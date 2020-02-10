Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович выступил с предложением демонтировать герб СССР со щита монумента “Родина-мать” в Киеве

Ломать, как известно, не строить. Народный депутат Украины Александр Дубинский в ответ на инициативу Дробовича предложил встречный, еще более далеко идущий, проект: «Предлагаю герб на щите скульптуры "Родина-мать" не просто снять, а заменить вместе со щитом на белый флаг. В правую руку можно вместо меча вложить ключи от города. Символы должны соответствовать духу времени и правящей элите».

В эфире ObozTV Дробович заявил, что демонтаж советского герба со щита «должен произойти по закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». А вот саму "Родину-мать" оставят. «Во-первых, это 300 тонн! Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура», — заявил директор Украинского института национальной памяти.

Декоммунизация и снос памятников и символов советского периода начались в Украине в 2014 году с так называемого «ленинопада». Первым пал во время народных волнений на Майдане памятник Ленину на Бессарабской площади в Киеве. Его постамент до сих пор пустует. Изредка на его месте появляются временные «шедевры» современного искусства. Далее «ленинопад» прокатился по всей стране. А с 2015 года разрушать памятники из советского прошлого стало вполне законно: тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Снять герб со щита "Родины-матери" собираются с 2016 года. Но пока он остается на своем месте, вероятно, по причине сложной технической реализации. "Родина-мать" расположена на склонах Днепра на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Кстати, музей тоже прошел «очистку» декоммунизацией и был переименован в 2015 году. Ранее он носил название — «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». "Родина-мать" в Киеве была возведена в 1981 году и стала первой стальной фигурой в СССР таких размеров. Ее длина составляет 102 метра. Открывал мемориал в Киеве в День Победы сам Леонид Брежнев. Киевская "Родина-мать" стала крупнейшим и самым известным мемориалом своего времени наряду с «Родина-мать зовет!» в Волгограде на Мамаевом кургане. Кстати, их объединяет еще и общий автор — скульптор-монументалист Евгений Вучетич. Потомки полицаев отомстили Жукову. На Украине и при Зеленском продолжают сносить памятники © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пока "Родина-мать"остается неприступной для декоммунизаторов, другие памятники героям Великой Отечественной войны битву за свое существование проигрывают. На днях в Одессе активисты снесли последний барельеф маршалу Георгию Жукову. Продолжается борьба за памятник Жукову и в Харькове. Мэр города Геннадий Кернес обратился к правительству Украины принять меры по защите монумента. Кернес считает, что памятники советским маршалам Георгию Жукову и Ивану Коневу должны быть включены в Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов и не подлежать декоммунизации. "Если будет такой реестр и в него будут внесены фамилии полководцев и людей военных, которые защищали и освобождали, то они не подлежат декоммунизации. В данном случае мы говорим о Георгии Константиновиче Жукове (он освобождал Украину и Харьков в том числе), о маршале Коневе", — сказал градоначальник в интервью youtube-проекту "Ходят слухи" 6 февраля 2020 года.

Еще один памятник подвергается постоянным актам вандалов в Киеве. Сегодня неизвестные снова облили зеленкой памятник генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождение столицы Украины. Его неоднократно пытались снести, но монумент не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку установлен на месте захоронения Ватутина и как бы подлежит защите от правонарушителей. Но от регулярных нападок вандалов-активистов киевская полиция не может защитить ни этот памятник, ни любой другой. И только герб "Родины-матери" надежно защищен — высотой.