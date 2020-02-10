От карате до Бандеры, от томоса до коррупции – кто станет главой украинского Госагентства спорта

На минувшей неделе, 4 февраля, по итогам совещания, проведенного президентом Украины Владимиром Зеленским с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, стало известно о создании Госагентства спорта в сфере управления действующего Министерства культуры

Указанная структура, по сути новое министерство, — детище министра культуры Владимира Бородянского, того самого, который протаскивает дискриминационный закон о СМИ, официально разделяющий журналистов на «правильных» и «неправильных», а также позволяющий государству править любые не понравившиеся ему журналистские публикации. Есть информация о том, что на должность главы Госагентства спорта Бородянский лоббирует своего «товарища» по реформаторской деятельности — президента Украинской федерации карате (UKF) Сергея Левчука.

Это многогранный персонаж с разносторонними интересами — от спорта до Бандеры и от томоса до коррупции.

Но не будем забегать вперед. Итак, гражданин Левчук — активный член старейшей на Украине радикально-националистической партии «Народный Рух Украины», из рядов которой вышли такие деятели, как Олег Тягнибок и Андрей Парубий, а также ставшая позже «Свободой» откровенно неонацистская «Социал-национальная партия Украины». В 2004 «Рух» в коалиции с бандеровским «Конгрессом украинских националистов» Ярославы Стецько участвовал в ющенковском майдане, а затем принимал непосредственное участие в организации госпереворота в 2013-2014 гг.

А вот официальный сайт «Руха» пиарится на том, что руховец Левчук как президент UKF отвез украинскую молодежную сборную на чемпионат Европы по карате в Дании. Неизбежен и весь джентльменский набор «патриота»: и поддержка церковного раскола, и «Филарет — герой от Бога», и фотографии в обнимку с АТОшниками, и, конечно, обвинение СССР в том, что в современной Украине все так плохо со спортом.

Попытки дорваться до кормушки, извините, до реформирования «неэффективной» советской системы спорта Левчук начал после победы «демократии и достоинства». В 2016 году он безуспешно пытается стать госсекретарем Министерства молодежи и спорта, а в 2019-м, как уже указывалось ранее, участвовал в совещаниях по реформированию спорта, организованных новым на тот момент министром культуры Владимиром Бородянским. Видимо, тогда они и придумали Госагентство спорта, наконец-то позволяющее протащить Левчука наверх. Это и правильно. Ведь никто не станет отрицать, что украинским спортом должны заниматься последовательные, принципиальные и бескомпромиссные люди. Так, в 2018 году украинская сборная по карате пропустила чемпионат Европы среди кадетов, юниоров и молодежи в Сочи как раз из-за принципиальной позиции Левчука. Кто во что горазд. Ротация неадекватов в украинском правительстве © kmu.gov.ua

— В условиях фактической войны между Украиной и Россией ехать в страну-агрессор на соревнования для нас не является ни возможным, ни желательным. УФК — патриотическая организация, которая в принципиальных вопросах не склонна к гибридным решениям и компромиссам, — заявил этот решительный патриот.

Однако через год, в 2019-м, то ли страна-агрессор стала менее агрессивной, то ли появилась склонность к гибридным решениям, но гражданин Левчук собственной персоной повез сборную уже не в какой-то там Сочи, а в само сердце агрессора — Москву — на соревнования Премьер-лиги по карате, где начисляются баллы для отбора на Олимпиаду.

— Да, мы едем в Москву. Мы едем биться за свою страну, за престиж Украины, — написал он, объясняя общественности свою странную непоследовательность и вдруг проснувшуюся беспринципность.

И сколько потом было радости от того, что украинская спортсменка «заставила Москву слушать гимн Украины». Такое впечатление, что исполнение гимна Украины в российской столице — это чуть ли не Аустерлиц и Ватерлоо вместе взятые и уж точно не менее важно, чем золотая медаль спортсменки.

Это все, конечно, мило и забавно, но, как говорят классики, если стали напирать на патриотизм, видимо, проворовались. И таки да, во время подготовки к чемпионату Европы по карате в Сербии 2018 года произошел конфуз. Речь идет о завышении цен на проживание и оплаты стартовых взносов за участие в соревнованиях. Информация о стоимости, которую предоставила Украинская федерация карате, не совпадала с данными, опубликованными на сайте Международной федерации карате. Об этом говорится в письме-обращении Министерства молодежи и спорта к замглавы Национальной полиции Украины — начальнику Департамента защиты экономики, генералу Игорю Купранцу: «При визировании приказа "Про участие официальной делегации национальной сборной Украины по карате в чемпионате Европы по карате среди взрослых" был выявлен факт предоставления "Украинской федерации каратэ" недостоверной информации касательно финансовых условий участия, а именно завышенная стоимость проживания, и указана оплата стартовых взносов спортсменов, которая не совпадает с информацией, опубликованной на официальном сайте "Международной федерации карате". Таким образом, можно полагать, что имело место покушение на совершение преступления, а именно попытка нанесения ущерба госбюджету на общую сумму порядка 4030 евро", — указывается в письме.

Кроме того, в обращении к Купранцу говорится о последовавшей после вскрытия вышеописанного факта проверки документов, поданных Украинской федерации карате на участие в соревнованиях за границей в 2018 году. Ее результаты показали 4 факта предоставления информации о завышенных ценах на проживание спортсменов. В общем счете по итогам проведенных министерством проверок была установлена сумма нанесенного госбюджету ущерба. Она составила 5412 евро.

Почему-то вспомнились строки поэта XIX века Алексея Жемчужникова:

Как завелось у вас однажды,

Так, видно, будет и вперед:

Хоть грабит патриот не каждый,

Но что ни вор, то — патриот.

Учитывая вышесказанное, автоматически возникают смутные сомнения — а бороться ли за победы украинского спорта идет в Госагентство Левчук, или он там собирается еще «немножечко шить»?

Сомнения не беспочвенны, поскольку в числе доходов Левчука в декларации за 2018 год числится страховая компания «СПЕЙР», учредители которой: ООО «Спейр», ООО «Консалтгруп» и (надо же!) всеукраинская общественная организация Украинская федерация карате. Конечным бенефициарным собственником компании является некая Светлана Дутчак, а совладелец ООО «Консалтгруп» — некий Дмитрий Дутчак (наверное, никакие не родственники, а просто случайно совпали фамилии), наверняка совершенно случайно руководящий филиалом UKF Ивано-Франковской федерацией карате.

И как-то так получается, что именно компания президента Украинской федерации карате Левчука страхует именно каратистов. Мало того, знаменитые спортсмены даже являются официальными лицами рекламной кампании страхового агентства «СПЕЙР»: «Страховая компания «СПЕЙР» начала громкую рекламную кампанию по страхованию спортсменов от несчастных случаев. Лицами рекламной кампании «СПЕЙР» стали всемирно известные украинские каратисты — Станислав Горуна, Анжелика Терлюга, Катерина Крива и Анита Серегина».

А вот так Левчук рекламирует «СПЕЙР» на чемпионате Украины по карате вместе с Анжеликой Терлюгой.

В Министерстве не исключают, что якобы одна из целей его возможного назначения завязана именно на этой компании, то есть на чисто экономическом интересе в получении возможности монопольно страховать уже не только каратистов, но и всех украинских спортсменов вообще.