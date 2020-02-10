Легализация ЧВК не нужна. На Украине они и так есть

Заблуждение, что частных военных компаний не может быть без специального закона о ЧВК, свойственно многим политикам. Однако на самом деле ЧВК вполне официально и так давно работают на Украине – как иностранные, так и отечественные

Нардеп-одномандатник от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала на прошлой неделе в Верховной Раде законопроект №3005 «О военно-консалтинговой деятельности».

Смысл законопроекта аргументируется просто, как дважды два. Как сказано в пояснительной записке к нему: «Например, в Ираке оплата работников субъектов военно-консалтинговой деятельности составляет от 100 до 1000 долл. США в день в зависимости от специализации и характера выполняемых задач». Отсюда вывод — достаточно создать свои украинские ЧВК, и валюта в страну потечет рекой…

Стоит заметить, что это далеко не первая подобная инициатива.

3 апреля 2015 года внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош заявил телеканалу «112 Украина»: «Мы сейчас уже рассматриваем вариант, и, собственно, я просил и ребят из «Привата», чтобы они помогли мне в этом — подготовить законопроект о частных военных компаниях. Они есть в Польше, Штатах, по всему миру, Франции, Англии и т.д.».

Лидер «Правого сектора», который спустя два дня был назначен советником главы Генштаба ВСУ (впрочем, информация о его назначении на этот пост поступала уже с середины марта 2015-го), так объяснил журналистам свою инициативу: «Я думаю, что это будет некоторый выход. Люди, которые не вернутся с войны у себя в голове, смогут быть задействованы в очень разнообразных плоскостях и в сопровождении грузов. Собственно, в том, чем частные военные компании занимаются. Это даст работу многим людям и стабильность в государстве».

Спустя три года, 3 февраля 2018 года, депутат Евгений Дейдей (был избран в 2014 году от «Народного фронта», но к февралю 2018-го, официально не выходя из фракции «Народного фронта», де-факто перешел во фракцию Радикальной партии Олега Ляшко) заявил на своей странице в Facebook: «Частные военные компании в Украине — это требование, продиктованное сегодняшними реалиями. Именно поэтому в ближайшее время я с народным депутатом (от «Народного фронта». — Авт.) Дзензерским планирую зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать их функционирование. Задача — максимально проработать все аспекты подобной деятельности и создать действенный законный механизм, который поможет тысячам наших ребят качественно себя реализовывать в этой сфере». На Украине хотят готовить «солдат удачи» для действий в горячих точках мира © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Однако, насколько известно, ни Ярош, ни Дейдей не довели свою инициативу даже до разработки и внесения законопроекта в Раду. Гораздо менее известно то, что 5 марта 2018 года депутат от «Блока Петра Порошенко» Валерий Карпунцов зарегистрировал в Раде законопроект №8903 «О военно-консалтинговой деятельности». По словам нардепа, законопроект был разработан «при активном участии экспертов в военной отрасли, командиров добровольческих батальонов, а также непосредственных участников АТО (ООС)». Стоит отметить, что в презентации законопроекта, проведенной 7 марта 2018 года в государственном информагентстве «Укринформ», принял участие заместитель командира полка «Азов» по артиллерии Вадим Зиньковский.

Судя по странице законопроекта на сайте Верховной Рады, 7 марта 2018 года документ был представлен для ознакомления депутатам, однако дальше этого дело не пошло, а 29 августа 2019 года, то есть после созыва нового состава парламента, он был отозван.

Кстати, при сравнении нельзя не отметить, что внесенный сейчас нардепом от «Слуги народа» законопроект точно повторяет внесенный два года назад Карпунцовым. Правда, в пояснительной записке Василевская-Смаглюк лаконично упоминает о существовании такового и даже о прошедшей 7 марта 2018 года пресс-конференции, так что плагиат получается вроде как и не совсем уж наглым…

Но почему все предыдущие инициативы законов о ЧВК так или иначе заглохли?

Начнем с того, что постсоветским странам Восточной Европы почему-то вообще свойственна фетишизация законопроекта о ЧВК, который, мол, необходимо принять и вся ситуация чудесным образом изменится и отрегулируется. Видимо, дело в особенностях психологии. Мне не раз приходилось сталкиваться с людьми советской закалки, заявлявшими, что для решения какой-то проблемы необходимо принятие специального закона (например, для борьбы с коррупцией — закона против коррупции), а иначе, мол, никак.

«У нас много говорят, что необходим закон о ЧВК, который бы нормировал их деятельность… Эти разговоры вызывают у меня смех. В Америке, на которую все кивают, нет никакого отдельного закона о частных военных компаниях, и они неплохо справляются», — пару лет назад говорил в интервью «Ленте.ру» сотрудник одной из крупнейших в мире частных военных компаний.

И это действительно так. Закон о контроле за экспортом вооружений (Arms Export Control Act of 1976), принятый Конгрессом США 30 июня 1976 года, наряду с прочим экспортом «оборонных товаров и оборонных услуг» обязывает американские частные охранные и военные компании получать лицензию для работы за рубежом, а также одобрение Конгресса на контракты суммой свыше 50 млн долл. Прочие аспекты работы американских ЧВК регулируются теми же законами, что и для любых других компаний.

Без какого-то специального закона о ЧВК такие компании и на Украине работают уже не первое десятилетие… Так, с 1992 года на Украине официально действует Совместное предприятие «Группа 4 Секуритас Лтд», дочернее подразделение крупнейшей в мире британской частной военной компании 4GS (ранее — Group 4 Securicor).

Есть и украинские компании такого профиля.

Например, зарегистрированная в 2011 году в Киеве Omega Consulting Group, которая открыто именует себя частной военной компанией и в соцсетях, и на международных выставках как минимум с 2013 года.

По документам, разумеется, она проходит как консалтинговая. «Если вам удастся посмотреть на реальный контракт (этой компании. — Авт.), вы увидите, что у танкиста написано "консультант"», — отметил в 2016 году журналистам издания «Страна» собственник такой же украинской ЧВК.

В марте 2016 года программа «Инсайдер» телеканала ICTV показала репортаж о том, как сотрудники Omega Consulting Group готовятся к борьбе с сомалийскими пиратами.

Спустя два года многие пользователи соцсетей обратили внимание на пост, размещенный 2 марта 2018 года на странице Omega Consulting Group в Facebook (в настоящий момент он удален, но доступен через кэш поисковых систем): «Компания «Омега Консалтинг Груп» набирает консультантов в сфере военно-промышленного комплекса для работы на территории Африканского континента. Количество вакансий: 3. Требования к кандидатам: Возраст: от 30 до 55 лет. Образование: Высшее (кафедра управления войсками). Выслуга в армии: Обязательна. Опыт работы в горячих точках: (Ирак, Афганистан, Югославия, Африка).

Иностранные языки: французский обязателен (английский желателен). Ротации: 3 — 1.

Зарплата: 14 000 (очевидно, гривен, по официальному курсу на дату 451 долл.; в месяц или в сутки — не сказано. — Авт.). Заинтересованных соискателей приглашаем отправить резюме и соответствующие документы по адресу hr@omega-consulting.com.ua».

То есть специфический профиль деятельности компании — секрет Полишинеля.

Интересно, что сам основатель и собственник Omega Consulting Group Андрей Кебкало в интервью, опубликованном 29 августа 2014 года еженедельником «2000», во-первых, высказался против принятия какого-то специального законопроекта о ЧВК (по его словам, достаточно внести некоторые изменения в существующие законы), во-вторых, указал на то, что проблемы украинских ЧВК вообще не связаны с законодательством: «Беда в том, что бизнес наш преимущественно домашний и за рубежом мало работает. Ходили мы к украинским нефтяным компаниям, которые имеют интересы в Египте. Нам сказали: «Не переживайте, нас охраняет местная полиция». Я им пытался объяснить, что это чревато серьезными последствиями для персонала. Безуспешно». Новая УПА: «ветераны АТО» на Украине одержимы украинской приватной армией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2011 году Кебкало вместе с Анатолием Смолиным (бывший сотрудник КГБ СССР, позже владелец собственного охранного бизнеса) выступил также соучредителем Vega Strategic Services, действовавшей в Николаеве до 2018 года. В официальном описании компания заявляла о себе, что «создана бывшими участниками международных элитных и специальных спецподразделений Украины и Российской Федерации». Звучит коряво, видимо, проблема в переводе на английский.

Вскоре Смолин зарегистрировал в Лимассоле компанию Vegacy Strategic Services Ltd., на сайте которой сообщается: «Vegacy Strategic Services Ltd или «Стратегические Услуги Вега», была создана в 2012 году на Кипре ветеранами и бывшими сотрудниками специальных морских, армейских и полицейских подразделений Украины, России и Греции». Отметим, что описание буквально скопировано с описания Vega Strategic Services, только добавлено уже про Грецию (видимо, в связи с открытием новой структуры на Кипре).

Сам же Кебкало вскоре вышел из компании и создал свою Omega Consulting Group. В 2014 году он так объяснил «2000» причины этого: «Я попросту не сработался с соучредителем компании, Смолиным А. А….Я пошeл по своему пути, он по своему… Мы не поставляем свой персонал в другие ЧВК и как посредники не работаем. Я от этого принципиально отказался. Не хочу, чтобы нас использовали в качестве дешевого инструмента».

О чем речь? Судя по описанию деятельности Vegacy Strategic Services, она специализировалась на охране судов в Индийском океане, читай — у берегов Сомали.

Из свидетельств участников рынка, датированных 2018 годом, известно, что в определенный момент там пошел мощный демпинг: «Это началось еще в 2000-х, когда нанимали чилийцев за копейки, потом дошло до угандийцев… Если есть возможность и риски невелики — нанимают всегда самых дешевых. Поэтому в сфере морской охраны, где все начиналось с зарплат в шестьсот долларов или шестьсот фунтов в сутки, зарплаты упали до смешных цифр. Недавно я видел объявление, где предлагали работу украинцам на условиях: 30 дней в море за 800 долларов… Это смешные деньги. Но украинцы на это идут. Поэтому сложно говорить о какой-то среднерыночной оплате труда. Она очень часто падает, потому что нанимают за гроши местных или представителей бедных стран, в числе которых румыны, гуркхи, индийцы, украинцы, угандийцы».

Из этого, кстати, следует вывод и о том, что сам рынок услуг ЧВК за рубежом достаточно перегружен предложениями, в том числе демпингом со стороны стран третьего мира, и выход на него украинских компаний не гарантирует сверхдоходов, скорее наоборот.