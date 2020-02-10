В связи с пандемией коронавируса в Одесском морском порту введены усиленные меры санитарно-эпидемиологического контроля прибывающих судов. Помогут ли эти меры не пустить коронавирус в Одессу, разбиралось издание Украина.ру

Администрация морских портов Украины совместно с Минздравом и Пограничной службой спустя две недели после начала эпидемии решили ввести в морских портах комплекс эпидемиологического и профилактических мероприятий. Цель — не допустить проникновения через украинскую границу коронавируса 2019-nCoV. Однако, как это часто бывает на Украине, если предмет контроля не приносит денег, то и заниматься им никто серьёзно не будет.

Маски и бахилы

В спешке принятый украинским Минздравом приказ №185 от 24 января в качестве основных противоэпидемиологических мер предписывает усилить санитарный контроль на пропускных пунктах в портах, а представителей портовых властей обязывает посещать все заходящие в порт суда только в одноразовых масках и бахилах.

В случае если на судне есть граждане Китая или если судно перед заходом в украинский порт посещало порты вблизи Китая, оно подлежит проверке обязательной комиссии, которую должен инициировать представитель санитарно-карантинного отдела порта. После медицинского осмотра принимается решение о заходе судна в порт или на карантин, а в случае обнаружения больного судно нужно отправить на рейд.

Санстанция дает добро

В Одесском морском торговом порту первым рубежом борьбы с опасной китайской заразой стал Санитарно-карантинный отдел Одесского морского порта, сокращенно называемый СКО или «санстанцией». Свою историю эта служба ведет от ликвидированной в 2017 году Санитарно-эпидемиологической инспекции.

В обычное время, до расформирования, работа в санстанции была непыльным и «хлебным» занятием. Заходящие в Одесский порт суда вместе с таможенным и пограничным контролем подвергались придирчивому досмотру работниками санстанции. Вообще украинские эпидемиологи слыли асами своего дела по всему Причерноморью. Бдительному и дотошному контролю санстанции подвергалось на судне всё — от пищи в кладовой до мышей и крыс в трюмах. Тщательно изучались медицинские книжки моряков, поставленные им прививки, сроки годности продуктов, состояние и условия хранения продуктов в кладовых, сертификаты на питьевую воду.

Зачастую брались и анализы воды, и карантинные сертификаты на груз, если таковой имел растительное происхождение. И так до бесконечности.

По результатам проверки опытный сотрудник инспекции мог составить акт с не менее чем десятком выявленных нарушений. Устранение найденных нарушений могло задержать выход судна из порта минимум на неделю, что принесло бы судовладельцу огромные убытки. Поэтому с украинской санстанцией предпочитали договариваться отдельно и заранее.

После 2017 года полномочия санстанции перешли к портконтролю, который наладил сотрудничество с капитанами судов через судового агента. Обычная ставка неофициального сбора с судна, заходящего в Одесский порт, составляет 500 долларов США. В эту сумму входит в том числе отсутствие претензий санитарной службы. Как китайский коронавирус может ударить по экономике Украины и почему доволен Трамп © AFP, Anthony WALLACE | AFP, Anthony WALLACE | Перейти в фотобанк

Вирус взяток не дает

Беззаботная жизнь портовых чиновников закончилась после Нового года — их испугал китайский коронавирус, знакомство с которым явно не сулило вознаграждений. По информации наших источников, после 24 января из отдела под разными предлогами, оформив себе отпуска и больничный, исчезли уже три человека.

С конца января СКО проверяет все суда, заходящие в Одесский порт. За последний месяц врачи-эпидемиологи провели осмотр членов экипажа 27 судов, шесть из которых приписаны к портам КНР или заходили туда до начала эпидемии коронавируса.

В новых условиях санитарный досмотр судна делится на два этапа. Во время первого этапа, еще до прибытия судна в порт, СКО изучает документы медико-санитарного назначения, предоставленные капитаном судна через морского агента.

Второй этап осуществляется непосредственно в порту, на борту судна. Капитан предъявляет врачам-эпидемиологам СКО морскую медико-санитарную декларацию и оригиналы медико-санитарных документов. После изучения документации сотрудники СКО при помощи бесконтактного инфракрасного термометра измеряют температуру тела каждого члена экипажа, знакомятся с анкетами каждого члена экипажа (опросный лист высылается заранее).

В опрос входит информация о состоянии здоровья, местах пребывания во время последних заходов судна в порт, а также посещении известных очагов заражения. Осмотр экипажа проводится врачами в медицинских масках очках и перчатках. По информации собственного источника, Минздрав укомплектовал медиков СКО обычными медицинскими масками, которые из-за плохого прилегания к лицу абсолютно непригодны для защиты от вируса. Например, в борющемся с коронавирусом Китае медики используют респираторы, обеспечивающие полную изоляцию дыхательных путей.

После того, как медики удостоверились в отсутствии больных на борту, специалист СКО дает право на «свободную практику» в порту прибытия и разрешает пограничникам и таможенникам подняться на борт судна и продолжить процедуру открытия границы. После завершения всех формальностей члены экипажа судна могут свободно перемещаться по порту и даже выходить в город.

Инкубационный период

Что на самом деле происходит в Китае. Переселенец из Донбасса о коронавирусе и войне © Андрей Лимарев

Однозначный ответ на вопрос, инфицирован моряк или нет, могут дать только лабораторные исследования или данные экспресс-теста, который на Украине не проводится.

Таким образом, инфицированный член экипажа, может спокойно пройти санитарный контроль и разнести коронавирус по Дерибасовской.

Подобная ситуация уже случилась на круизном лайнере «Diamond princess». Среди пассажиров был гражданин Китая, на момент нахождения на борту не проявлявший признаков болезни, но бывший носителем коронавируса. 25 января он сошел на берег в Гонконге и спустя день заболел. Пассажирское судно до сих пор стоит на карантине, а на его борту из 3700 пассажиров и членов экипажа коронавирусом инфицировано уже более 80 человек в том числе один гражданин Украины.

А в это время Одесса и вся остальная Украина из-за неэффективных мер правительства и проблемно организованного карантинного контроля в портах оказались под угрозой смертоносной эпидемии.