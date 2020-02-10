Произошедшие 8 февраля этнические погромы на юге Казахстана бросили вызов новому президенту Касыму-Жомарту Токаеву и всей стабильности в стране. Республика может скатиться к состоянию, которое было присуще Казахстану и другим центральноазиатским государствам в 90-х годах ХХ века

В воскресенье, 9 февраля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о грядущем наказании для сотрудников правоохранительных органов.

«Ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с Бердибеком Сапарбаевым (заместитель премьер-министра республики. — Ред.) продолжает работу. Сотрудники государственных органов, допустившие трагедию, будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответственную гражданскую позицию», — написал он в Twitter.

Сит-я в Кордайском р. стабилизирована. Комиссия во главе с Б.Сапарбаевым продолжает работу. Сотрудники госорганов,допустивших трагедию,будут наказаны. Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим будет оказана помощь. Благодарен соотечественникам за ответств.гражд.поз-ю — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 9, 2020

​Так казахстанский президент отреагировал на беспорядки в селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана, в которых, по последним данным, погибли десять человек. Фактически речь шла о дунганских погромах, вспыхнувших в ночь на 8 февраля из-за бытового конфликта: водители не поделили дорогу.

Что случилось на юге Казахстана?

Вечером в пятницу 7 февраля на одной из дорог на юге Казахстана произошел конфликт.

«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. <…> Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — рассказывал заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди.

Информация о случившемся попала в соцсети, вызвала ажиотаж среди молодежи, что и привело к массовой драке, сообщил заместитель министра.

«Погибли 10 человек. В числе получивших ранения пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения. Полицейские оружия не применяли. В результате пожара пострадали 25 частных домов», — рассказал Калайчиди о последствиях произошедшего.

Изначально массовые беспорядки вспыхнули на окраине села Масанчи, однако позже они перекинулись и на поселки Аухатты и Булан-Батыр. Погромщики были вооружены не только сельхозинструментом, но и металлическими прутами и огнестрельным оружием.

Объединяет эти поселки то, что в них проживают дунгане — народ, который еще называют хуэйцзу, «горными китайцами» или китаеязычными мусульманами. Уже в субботу 8 февраля — после ночи погромов — женщины и дети из этих поселков решили покинуть Казахстан. В Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва» появилось видео толп людей на пунктах пропуска на казахско-киргизской границе.

Тогда же — 8 февраля — корреспондент Deutsche Welle сообщил, что силовики оцепили в Алма-Ате самый большой вещевой рынок в районе Заря Востока, где проживают уйгуры, дунгане и китайцы

Спустя сутки появилась информация, что бежавшие из дунганских сел Казахстана в Киргизию возвращаются в свои дома. Однако вряд ли это дает повод для оптимизма.

«Не надо нам все это переводить в национализм. Здесь никаких национальных вопросов нету. Просто какие-то были бытовые споры, моменты, это бывает в жизни. К сожалению, некоторые люди воспользовались этим и перевели в другое русло. Если честно, мне уже говорят: «Вот сегодня тоже хотят выйти там». Этого не надо допускать. Нужно сегодня сказать: «Всё, вчерашнее — это конец». Сейчас вы придя домой или при встречах со своими родственниками, друзьями, близкими скажите: «Вот такая была встреча, не беспокойтесь, никуда ехать не надо, будьте у себя дома». И желательно, пока мы не наведем порядок, чтобы женщины и дети из дома не выходили», — рассказал на встрече с жителями пострадавших сел заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапырбаев.

Он пообещал, что виновные в погромах будут наказаны.

Однако его слова вряд ли успокоили дунган, старшее поколение которых помнит то, что происходило в Казахстане и в сопредельных центральноазиатских республиках в 90-е годы ХХ века.

Возврат к прошлому или последствия новой экономической ситуации?

В 2000 году на казахстанские киноэкраны вышел военно-патриотический фильм «Десант». В одной из сцен старший лейтенант Ахметов, роль которого исполнил актер Арман Асенов, выясняет причину драки между двумя рядовыми.

«Ну, что не поделили?» — спрашивает он подчиненных.

«А они из разных жузов», — отвечает ему один из солдат.

«Слушайте меня, товарищи солдаты. Заповедь первая: у нас нет национальности. Национальность у нас одна — десантники», — обращается старший лейтенант к солдатам.

Сам фильм повествует о службе трех друзей: двух казахов и одного русского, роли которых исполнили Нурлан Утешев, Саят Исембаев и Александр Трубицын. Одну из главных ролей в фильме исполнил Алексей Серебряков. Он сыграл сержанта Бурого — наставника бойцов и подчиненного лейтенанта Ахметова.

Жуз — это даже не отдельный народ, а историческое объединение казахских племен. Всего насчитывается три жуза: старший, средний и младший.

Проблема конфликтов между жузами, не говоря уже о межнациональных конфликтах, была довольно острой для Центральной Азии в 90-х годах ХХ века и даже раньше. «Первой ласточкой» здесь стали ферганские погромы, произошедшие в мае-июне 1989 года в Ферганской области Узбекской ССР. Их жертвами стали турки-месхетинцы и, в меньшей мере узбеки. Годом позже вспыхнул конфликт в Оше, что на юге Киргизии. Здесь жертвами уже были узбеки и, в меньшей мере, киргизы. И если в результате погромов в УзССР, под данным ЦК местной Компартии, погибло 103 человека, среди которых 52 были турками-месхетинцами, 32 — узбеками, а остальные — представителями иных национальностей, в том числе и русскими, то в результате событий в Оше количество погибших, по данным МВД Киргизской ССР, составило уже 305 человек.

Развал СССР усугубил противоречия в местных обществах. Кое-где, как в Таджикистане, это привело к гражданской войне с элементами этнических чисток. В других странах отношения между населявшими их народами оказались накалены до предела. Те, кому в руки в девяностых могли попасть выпуски киргизской газеты «Дело №», мог отметить большое количество случаев, когда солдаты либо расстреливали сослуживцев, либо сбегали из воинских частей из-за неуставных отношений, вызванных этническими конфликтами. Судя по фильму «Десант», похожие проблемы были и в армии Казахстана.

И вот, после относительно благополучных «нулевых» и «десятых», которые были омрачены лишь ошскими погромами в 2010 году, перед центральноазиатскими государствами снова встала проблема межнациональных отношений.

Однако причиной этого могут быть и новые экономические реалии, а именно — все большая роль соседнего Китая в экономике этих стран. Его влияние, а также все большее количество рабочих и учащихся из Китая, нравится не всем.

В конце января 2020 года в Алма-Ате вспыхнул другой конфликт на национальной почве: недовольство местных жителей вызвали китайские студенты, решившие отметить Новый год по китайскому календарю шествием с фигурой большого дракона.

«Вы почему носите китайскую символику по моей улице? <…> Ты не должен на моей земле казахской нести это!» — возмущалась одна из жительниц города.

Конфликт чуть было не закончился дракой. Тогда противостояние удалось погасить. А вот в Кордайском районе, увы, межэтническое столкновение закончилось трагически.

При этом, как отметил в комментарии Deutsche Welle политолог Казбек Байсебаев, события на юге республики могут быть вызваны тем, что местные власти уклоняются от решения социальных и бытовых вопросов, а правительство страны формально относится к политике межэтнического согласия.

Все это может дать весьма горькие плоды в ближайшем будущем. О подобном болезненном опыте Казахстану может рассказать Украина, где гражданское противостояние в итоге вылилось в кровопролитную войну.