Россия не совершала акт агрессии, а остановила кровопролитие на Днестре в 1992 году, заявил министр иностранных дел Республики Молдавия Аурелиу Чокой, и за это его раскритиковали ветераны конфликта

Вооруженный конфликт, который произошел на Днестре в 1992 году, — болевая точка для Молдавии и всего общества. Кишинев и Тирасполь фактически оформили развод и существуют каждый сам по себе, насколько это возможно в нынешних условиях. Приднестровские документы не дают права свободного выезда за границу. У жителей региона при этом есть, как правило, целый «веер» паспортов: молдавский, российский, у тех, кто прозорливее — даже украинский, ну, и собственно, приднестровский. Миротворческая миссия, а также переговорный процесс в формате «5 + 2», может, и не вошли в учебники истории как успешные кейсы молниеносного решения замороженных конфликтов, но тот факт, что на обоих берегах Днестра не проливается кровь — уже большое и, пожалуй, самое главное достижение. Жители региона спокойно ездят в Кишинев, работают там, молодежь получает высшее образование и может на бюджетных местах учиться в университетах. Молдавия любит троицу. За год в Кишиневе сменились три правительства, чем теперь поможет Россия? © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

«Россия не совершала акт агрессии, а остановила кровопролитие»

Однако любое заявление о событиях 92-го года вызывает неоднозначную реакцию и способно спровоцировать скандал. Что, собственно, и произошло на днях в Кишиневе.

«Россия не совершала акт агрессии, а остановила кровопролитие на Днестре в 1992 году. Фактически российская армия, которая тогда дислоцировалась на востоке страны, вмешалась, чтобы остановить конфликт», — заявил министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой.

По его мнению, конфликт был спровоцирован определёнными силами в регионе.

«Это был вооруженный конфликт на Днестре, который, к сожалению, привел к человеческим жертвам, и был вызван сепаратистами. На момент распада СССР 14-я армия была развернута на территории Молдавии. Тогда ей пришлось вмешаться, чтобы остановить вооруженное противостояние. В данный момент ведутся переговоры о выводе войск из региона, — пояснил Чокой.

Слова министра жестко раскритиковали ветераны конфликта с кишиневской стороны и историк Анатолий Цэрану. Он и вовсе в своих оценках дошел до того, что заявил, мол, российская армия якобы приняла непосредственное участие в операции против молдавской государственности.

"Если бы конфликт носил исключительно внутренний характер, то соглашение о прекращении огня должны были подписать представители Кишинева и Тирасполя. Но сделали это президент России Ельцин и президент Молдавии Снегур". Приднестровье запретит автомобилям с молдавскими номерами ездить на Украину © 2000.ua | 2000.ua | Перейти в фотобанк

В связи с противоположной трактовкой событий министром Чокой, историк стал одним из тех, кто потребовал отставки главы молдавского МИДа.

На что сам министр Чокой заявил, что, по его мнению, каждый может трактовать события 92-года, исходя из собственной точки зрения, а уходить в отставку он не собирается.

«Нужно найти политическое решение — садиться и разговаривать»

Свою позицию по приднестровской проблеме озвучил и президент Молдавии Игорь Додон. Он считает, что необходимо сесть за стол переговоров.

"Мы — единая страна. В Приднестровье проживают 300 тысяч человек, которые официально подтвердили гражданство Молдавии и получили документы. Получается, что де-юре, с точки зрения международного права, мы общепризнанное единое государство, а де-факто — разделены. Эту проблему надо решать", — сказал Додон.

Он заявил о готовности Кишинева — налажены контакты с администрацией Приднестровья.

"Нужно найти политическое решение — садиться и разговаривать. Мы готовы дать гарантии, полномочия, широкую автономию. Никто за нас эту проблему не решит — ни Россия, ни Евросоюз, ни США. Мы должны признать, что у нас общее будущее, и найти решение. Нужно понимать, что независимость Приднестровья никто не признает, и у Приднестровья нет будущего отдельно от Молдовы", — подчеркнул президент.

Сейчас около 70% производства Приднестровья связано с Кишиневом. Около 40% производимой в Приднестровье продукции через Кишинев экспортируется в Евросоюз, пользуясь льготами, которые имеет Молдавия. Порядка 30% приднестровской продукции продается на правом берегу Днестра. Также за последние несколько лет были признаны приднестровские дипломы об образовании, выдаются нейтральные номера для автомобилей.

"Мы уже предложили выход из ситуации по решению проблемы телекоммуникации и связи. Тактика "малых шагов" продолжится. Никто никого не ненавидит, между двумя берегами Днестра этого нет", — подчеркнул президент.

«Конфликт на Днестре утих благодаря России. Спасибо миротворческой операции, которая не дала этому конфликту приобрести нечеловеческие масштабы. Ведь вслед за Приднестровьем могла уйти и Гагаузия. Конфликт, который разыгрывают политики, находится в совсем другой плоскости. Не в общественно-народной, а сугубо политической», — считает политолог Игорь Тулянцев. Додон заявил, что готов дать Приднестровью широкую автономию © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

На кону — президентское кресло

То, что 2020 год начался с очень активной деятельности Кишинева на приднестровском направлении, не удивляет. В декабре в Молдове пройдут президентские выборы. Скорее всего, к ним Игорю Додону очень бы хотелось прийти с имиджем «собирателя земель молдавских». Пусть даже у некоторых «земель» будет беспрецедентный уровень автономии. Не исключено, что в этом ему поможет Россия, которая не раз чуть ли не силой сажала приднестровских лидеров за стол переговоров в спорных ситуациях.

И, естественно, для прозападных конкурентов Додона такие «успехи» будут политической смерти подобны. Поэтому именно с их подачи организуются протесты ветеранов приднестровского конфликта 1992 года со стороны Молдавии. Именно они жестко заявляют, что никакой автономии Приднестровью давать не следует, не говоря уже о федерации. А это означает, что возможный прозападный президент — это практически 100-процентная потеря Приднестровья для Молдавии.