На Украине снова заговорили о создании частных армий. На этот раз — на уровне правительства и с благой целью: трудоустроить вчерашних бойцов АТО, которые умеют убивать. Военные эксперты уверены, что делают это ради легализации уже существующих ЧВК и «утилизации» вчерашних воинов АТО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил создать частную военную компанию по образу и подобию тех, которые уже успешно существуют в мире. По словам чиновника, на Украине десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. И общество должно оказать им поддержку. «Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государств», — сказал Кривонос в интервью украинским журналистам.

Кривонос не первый, в чьей голове родилась такая революционная идея, хотя и противоречащая Уголовному кодексу Украины. Согласно статье 447 УК, вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Еще лет пять назад СБУ активно ловила наемников и вербовщиков, правда, в последние годы об этой статье просто забыли. Финансовые аферы и убийство Шеремета. Новые данные об Авакове и "Азове" © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Слуги народа за ЧВК

Идея создания ЧВК не раз витала в кулуарах Верховной Рады. Еще в 2015 году нардеп-боец, создатель «Правого сектора»*, под эгидой которого существовало официально незарегистрированное вооруженное формирование "Украинская добровольческая армия" — бывший Добровольческий украинский корпус, Дмитрий Ярош сетовал о вербовке украинцев западными частными военными компаниями (ЧВК).

«Я знаю, что много парней из «Айдара», «Днепра», разных добробатов, «Азова» того же — они распорошились по миру. И это плохо», — заявлял Ярош, отмечая, что у них, дескать, нет выбора, поскольку государство их не обеспечивает должным образом. Вдогонку Ярош заявил, что планирует подать в Верховную Раду законопроект о ЧВК.

«Люди, которые не вернутся с войны у себя в голове, смогут быть задействованы в очень разнообразных плоскостях. Собственно, в том, чем частные военные компании занимаются. Мы сейчас уже рассматриваем вариант, и я просил и ребят из "Привата" (компании, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому. — Ред.), чтобы они помогли мне в этом — подготовить законопроект о частных военных компаниях», — пояснил тогда Ярош.

Тогда упоминание юристов Коломойского прозвучало как попытка легализовать уже созданные и подконтрольные олигарху военизированные подразделения. Известно, что с началом конфликта на Востоке Коломойский, будучи губернатором Днепропетровской области, оказывал содействие, в том числе и финансовое, добробатам. Таким как «Днепр» и батальон «Донбасс», которым командовал комбат Семен Семенченко. Именно его бойцы выполняли для покровителя услугу по охране его собственности. Но в те годы идея не сработала.

Но уже в 2018 году ее стал лоббировать нардеп Евгений Дейдей, попавший в парламент буквально из окопа, командир добровольческого батальона «Киев-1». Он сообщил, что намерен внести в Раду законопроект о частных военных компаниях, который будет регламентировать их функционирование. Главная задача — создать действенный законный механизм, который поможет тысячам вчерашних бойцов АТО качественно себя реализовывать в этой сфере. Дейдей планировал декриминализировать ст. 447 УК Украины «Наёмничество», чтобы дать возможность украинцам спокойно вступать в любые ЧВК.

«Мы сможем дать нашим ребятам возможность полноправно и легально заниматься тем, в чем многие из них действительно профессиональны, сняв таким образом отдельные аспекты социального напряжения», — отметил Дейдей.

Как заявил на днях в эфире программы «Надо поговорить» народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Юрий Камельчук, он не поддерживает идею создавать армии наемников и отправлять их куда-то за границу, но при этом не возражает против привлечения бывших бойцов к охранной деятельности определенных объектов, и не иначе, как на территории Украины.

«Должна быть обязательная регуляция и предохранители против использования ЧВК в интересах олигархов. Их должно быть максимально много, чтобы никому даже не думалось о том, что это может быть их частная армия. На территории Украины тем более», — отметил "слуга народа", фактически подчеркнув, что если и создавать ЧВК, то только для внутреннего использования.

Лицензия на убийство

Сегодня, как отмечают правоохранители, разговоры о занятости вчерашних бойцов АТО не случайны и возникли не на ровном месте. В Украине они востребованы в качестве киллеров. За 21 000 долларов был нанят снайпер добробата, стрелявший в депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, но убивший его трехлетнего сына. Ветераны АТО причастны и к другим громким убийствам: российского политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко, а также журналиста Павла Шеремета. А сколько их было задержано в составе группировок, занимающихся вооруженными налетами, грабежами, вымогательством, не счесть. Но, как отмечает военный эксперт Сергей Негода, слушать заявления от представителей власти о том, что сегодня для прошедших АТО есть только один выход — наниматься в частные армии, странно. Новая УПА: «ветераны АТО» на Украине одержимы украинской приватной армией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Прежде всего украинские чиновники должны думать о реабилитации вернувшихся, об их адаптации к мирной жизни, но они же их планируют пустить на «пушечное мясо». Притом, что де-факто у нас как бы нет ЧВК, а де-юре — их полно. Создание ЧВК из бывших атошников приведет только к тому, что расплодится армия людей, которая за деньги будет готова убивать других людей. Это бред. Притом, что у нас сегодня нелегально уже существуют ЧВК под контролем олигархов, которые они используют для решения своих вопросов силовым методом. Только они называются — охранные фирмы, так как данная лицензия разрешает применение физической силы и оружия. Под этой безобидной вывеской прячутся хорошо подготовленные и организованные ЧВК. Но если сегодня чиновники заговорили о создании ЧВК, это значит, что они хотят на государственном уровне создавать боевые подразделения и участвовать в военных конфликтах по сему миру. Это ужасно. Такое впечатление, что правительство таким образом хочет утилизировать всех участников боевых действий на Донбассе», — отмечает военный эксперт Негода.

Если ЧВК дадут «зеленый свет», считает он, олигархи первыми легализуют свои военизированные нелегальные формирования, но в своих целях. Скорее всего, они будут использовать их для охраны своего же движимого и недвижимого имущества. А в последующем могут выполнять какие-то заказы по договоренности, чтобы отбить затраты. Но так как эту идею подают представители власти, это настораживает.

ЧВК под видом международного агентства?

В прошлом командир батальона «Донбасс» и экс-нардеп Семен Семенченко оказался не в восторге от идеи создания ЧВК из бывших бойцов АТО, так как, по его мнению, крайне мало ветеранов после фронта умеют делать вещи, которые надо делать в ЧВК, качественно. При этом он сообщил, что уже полтора года они готовят боевиков на закрытых курсах.

«Потому что в армии основную массу этому не научили. Сидеть в блиндаже, нести тяготы службы — да. Элементарная стрелковая подготовка, по элементарным тактическим навыкам у многих практически отсутствует. Средние затраты времени на одного человека в международном агентстве безопасности, которое ветераны батальона «Донбасс» создали еще полтора года назад, чтобы этому научить — 2 месяца. Затем курс в Польше — 3 недели. Международная сертификация. Общие расходы средств на 1 человека (без учета зарплаты) — 3500 евро. Это стоимость курсов», — отметил Семен Семенченко.

Более того, как считает экс-комбат, если государство не занимается реабилитацией ветеранов, их не возьмут ни в одну ЧВК. Отбор туда идет по очень серьезным стандартам. «И последнее. И самое главное. Частные военные компании — это не «громоотвод» для общества, это один из элементов национальной безопасности ведущих стран мира, наряду с армией и спецслужбами», — заявил Семенченко.

Более того, Семенченко не только раскрыл карты о том, что вот уже полтора года в стране готовят «солдат удачи», но и пригласил власти на учебную базу международного проекта по безопасности ветеранов «Донбасса» в Украине и Польше, признавшись, что это стало возможным при поддержке США.

«Если украинским чиновникам и военным наконец стал интересен этот аспект, то давайте от теории перейдем к изучению практики Украинский добровольцев. Тогда от этого будет толк и для страны и для ветеранов», — отметил Семенченко.

Военный эксперт Негода категорически против ЧВК, так как уверен, что государственные чиновники таким образом пытаются избавиться от тех, кто может завтра пойти против них с оружием. Впрочем, государству уже давно и глубоко наплевать на то, куда и с какой целью едут наши граждане. В 2013 году было зарегистрировано три уголовных производства по статье 447 УК (наёмничество). Позже они были закрыты из-за отсутствия состава преступления. С тех пор в Украине уголовную ответственность не понес ни один наемник.

* Деятельность организации запрещена в РФ