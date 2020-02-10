Как Русская православная церковь пытается остановить "Второй Чернобыль" в Запорожье

Запорожье стоит на грани техногенной катастрофы из-за разрушения советских предприятий. В конце января экс-работники закрытого завода «Кремнийполимер», единственного на Украине производителя силиконов, вышли под мэрию с плакатами «Нет второму Чернобылю»: на закрытом предприятии без персонала и работающей техники хранится 5-7 тысяч тонн хлора

Немного предыстории. Завод был закрыт еще в 2013-м из-за долгов по электроэнергии, объявлен банкротом и подлежал санации. Но никакая санация не проводилась, а «Кремнийполимер» продолжал наращивать долги (сейчас уже около 500 млн гривен), по поводу чего даже было заведено уголовное производство, закончившееся, как это обычно бывает в таких случаях, ничем. Зарплаты работникам с тех пор, естественно, не платятся.

В 2017 году «вдруг» выяснилось, что не утилизированный хлор на территории предприятия угрожает городу, но за этим ничего не последовало. В 2018-м из-за долгов все имущество завода было арестовано. Осенью 2019 года СБУ завела на руководство предприятия уголовное дело по ст. 113 (Диверсия) и ст. 364 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом), а по сути за распил «Кремнийполимера» на металл. В январе 2019-го сотрудники СБУ задержали группу лиц, которые пытались вывезти с территории завода шестнадцать вагонных колесных пар и четыре автозацепных устройства на 2,5 млн гривен. В сообщении Службы безопасности указывалось, что «руководство завода в сговоре с представителями частных фирм попыталось организовать вывоз имущества завода, на которое ранее уже был наложен арест». 15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

На этом фоне мэр Запорожья Владимир Буряк снова (это уже делалось и ранее) созывает на совет комиссию по чрезвычайным ситуациям. В итоге в начале февраля 2020 года заседатели собрались в обладминистрации, и снова «неожиданно» выяснилось, что на территории завода хранится более 5 тысяч тонн хлора и еще несколько тонн других опасных отходов, но нет ни постоянной охраны, ни водоснабжения, ни оборудования для контроля за возможной утечкой, ни работающей системы оповещения в случае утечки. Все с удивлением посмотрели на начальника местного ГУ ГСЧС Алексея Лепского, и тот пояснил, что «спасатели» два раза за 2019 год хотели провести проверку завода, но не могли это сделать, т.к. там нет уполномоченного лица. Тогда все с удивлением посмотрели на и.о. директора завода Владимира Сулиму.

— Даже если сейчас облсовет даст едкий натрий для нейтрализации хлора, по закону я не имею права осуществить переработку. Этот хлор арестован, как и все имущество предприятия, — объяснил тот.

Получается как обычно — завод пилят на металлолом, рабочие без денег (долг уже порядка 15 млн гривен), город перед лицом угрозы химического заражения, а никто не виноват и, главное, никто ничего не может сделать, хотя ситуация известна уже несколько лет. Интересно, что озвученная чиновниками сумма, необходимая для покупки реагента для переработки хлора, растет не по дням, а по часам. Сначала СМИ говорили о 70 тысячах гривен, затем появилась сумма в 200 тысяч, а 5 февраля в сюжете местного телеканала «Алекс» вообще сказали о 300 тысячах.

Пока чиновники «героически» заседают, выясняя, что проблема «нерешаемая», митрополит УПЦ МП Лука (тот самый, который в украинских СМИ — агент ФСБ, путинский пропагандист и т.д.) 3 февраля пишет в своем телеграм-канале: «Запорожская епархия в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует» приняла решение — оказать помощь и приобрести необходимое количество жидкого натрия для того, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. Как христиане и патриоты мы призваны делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить не только эту, но и любую катастрофу, которая, не приведи Господь, может произойти на нашей земле».

Покупка подтверждается чеком.

Есть такой телеграм-канал «Запорожская областная госадминисрация», куда кто-то из сотрудников ОГА сливает информацию от результатов заседаний до номеров телефонов крупных чиновников. Администратора канала давно пытаются вычислить, но пока безуспешно. Так вот, там появилось такое сообщение: «Полное дно: ЗОГА и мэрия не могут решить жизненно важный вопрос, касающийся «обезвреживания» хлора, который хранится на «Кремнийполимере». Буряк и Туринок — два конченых!-- —> !-- —> . Не могут, твари, найти 70 тыс грн на решение возможной экологической катастрофы. Доруководились до того, что попы Московского патриархата спасают город. Хитрому попу Луке респект».

О том, как так ысё это получилось, мы поговорили с главой пресс-службы Запорожской епархии УПЦ протоиереем Александром Овчаренко.

- Отец Александр, что там за чехарда с постоянно меняющимися суммами?

— Епархия выделила 90 тысяч, но нам сделали скидку и продали реагент для переработки хлора за 70 тысяч. Почему в сюжете «Алекса» прозвучала цифра 300 тысяч, я не понимаю.

- Почему вообще Церковь ищет деньги для государства?

— Для бизнесмена средней руки это не та сумма, о которой стоит говорить. 3000 долларов, даже меньше. У нас с 2011 года есть проект «Любовь Милосердсвует», куда ежегодно поступают средства, которые мы используем для помощи детям онкогематологии, но не адресно, а покупаем оборудование для того, чтобы лечились все дети независимо от веры, статуса, национальности, цвета кожи. Каждый год собираем деньги на оборудование для больниц, медикаменты, помощь переселенцам из зоны боевых действий, а также донорскую кровь. Но в этом году Владыку поразил вопрос, который подняли в СМИ. Ну как подняли? Побушевали, покритиковали власть, и на этом все затихло. А это не шутки — по сути в центре города может произойти техногенная катастрофа. Если ты нормальный человек, патриот города и страны, как ты можешь ничего не делать в такой ситуации? Вот мы и решили заплатить, не дожидаясь, пока власти решат или не решат этот вопрос.

- Помимо городских властей и ГСЧС есть экологические организации, которые получают международные гранты. Это как раз тот случай, когда грантами можно воспользоваться.

— Можно, но равнодушие не позволяет. Равнодушие, которое маскируется, как маскируют труп, подмалевывая ему лицо косметикой, чтобы не так безобразно выглядел. Мне кажется, что сейчас общество еще, конечно, не труп, но оно умирает. И это равнодушие, духовная радиация, проникает во все сферы. А разными мероприятиями, обсуждениями, собраниями и круглыми столами пытаются прикрыть духовный трупный запах. В последнее время равнодушие только усилилось. Люди устали от обещаний, от вранья, от постоянных случаев, когда человек обворовал страну и народ, ушел на дно, а через 3-4 года СМИ его обеляют и он снова идет во власть. И люди даже подсознательно чувствуют лицемерие во всем, а т.к. возмущаться нет сил, просто уходят в себя.

- А как же те, кого сегодня принято называть волонтерами и активистами? Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

— Вся существующая сейчас активность проплаченная. На мероприятия выходят, если это кому-то выгодно. Правда, если дело касается каких-то глубинных пластов исторической памяти или религиозного чувства, кое-кто начинает просыпаться. Радиация равнодушия закрепилась очень глубоко. Такое впечатление, что она даже становится идеологией. Кому-то выгодно, чтобы народ был равнодушным. А есть еще популизм, который просто другая сторона медали равнодушия.

- Что-то подсказывает, что после такого поступка Церкви мы увидим новую волну гонений и пропагандистской кампании СМИ против УПЦ, по крайней мере в Запорожье. Наверное, многим интересантам не понравится, что Церковь вмешивается, тем самым выводя их умышленное или неумышленное бездействие на чистую воду.

— На Церковь в последнее время было вылито много грязи, но мы этим поступком не оправдываемся. Мы поступаем сегодня так же, как поступали вчера и будем поступать завтра, — служить людям и учить людей любить свою страну. А научить можно только примером. В Евангелии есть такая фраза: «Вера без дел мертва». Если человек говорит, что Бог у него в сердце и ничего при этом не делает, ну какая это вера? Вера должна быть в делах. Вот и было сделано конкретное дело, и я считаю очень правильным, что Владыка показал пример бизнесменам, да и всем горожанам в целом, что город надо любить не на словах, а на деле. Да, Церковь будет вмешиваться, потому что видит творящееся безобразие и беззаконие. И никто ей не закроет рот. А на обвинения в том, что священники УПЦ едят украинский хлеб, но не любят Украину, отвечу словами Владыки Луки: «Священники УПЦ любят Украину. Просто их любовь выражается не через крики «слава Украине!», а через конкретные дела».

В любом случае без чиновников из Киева вопрос с запорожским «Кремнийполимером» и экологической катастрофой не решится никак. Несмотря на то что Церковь сделала то, что должно было сделать руководство города, производить необходимые манипуляции с арестованным хлором без указа сверху никто не будет. В конце концов, чиновники и ответственность — это слова из двух параллельных вселенных. А вообще надо понимать, что распил советских заводов — жирная тема, на которой в свое время поднялся не один «уважаемый» человек, и вынося сор из избы, особенно в свете заведенных СБУ уголовных дел (СБУ представляет интересы не местного бизнеса и подконтрольных ему чиновников, а киевского), можно себя сильно подставить. Поэтому велика вероятность, что понадобятся еще «экстренные» заседания, а там вдруг шах помрет или ишак сдохнет.