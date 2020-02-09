Президент украинского футбольного клуба умеет завязывать шнурок языком

Футбольная среда Украины ярка и многообразна. Каких только персонажей в ней нет. Но даже на этом фоне выделяется президент ФК "Лион" (Львов)

«Богатый внутренний мир». Настя Каменских опубликовала фото с разумным минимумом одежды © Настя Каменских. Инстаграм телеграм-канал Украина.ру

"Лион" прижала к своей груди Ирина Морозюк, дама приятная во всех отношениях. Во всяком случае, в своё время ее уникальность заприметил футболист Николай Морозюк и связал с энергичной барышней свою судьбу прочно.

Морозюк-муж выступал за киевское "Динамо", "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", сейчас добывает свой футбольный век в турецком "Ризеспоре". Неоднократно вызывался в сборную Украины. Но Морозюк-жена решительно отправила спутника жизни в свою густую тень. Правда, не при помощи достижений на футбольном поле.

Некоторые видео-клипы Ирины Морозюк становились предметом яростных дискуссий в обществе. Например, как-то она играла в флаг Украины. В смысле, нарядившись в синий топ и желтые трусики-минималисты, пела гимн на камеру. Ирина Морозюк ведёт напряженную публичную жизнь, скрупулезно занимается пропагандой себя несравненной и удивительной.

Публикуемые фотографии, как правило, на грани фола. Не в футбольном, а в эротическом смысле. Всякий ролик с президентом ФК "Лион" имеет могучий сексуальный подтекст. Причём, не важно, чем в кадре занимается Ирина — делает зарядку или книжку читает. Да-да, читать книгу тоже можно так, что в пору не об эротике подумать, а о железном порно.

Зато одно преимущество своей футбольной команде госпожа президент явно обеспечила. Только игрок львовского "Лиона", но не "Шахтёра", киевского "Динамо", "Челси", "Спартака", знает, что его руководитель умеет языком завязать петельку на шнурке. Этот ролик Ирины Морозюк пользуется в сети значительным спросом. Что поделать, Ахметову, братьям Суркисам, Абрамовичу, Федуну такой талант не дан. Что, разумеется, и к лучшему.

Кроме того, Ирина Морозюк учит публику законам бытия. Публикую, например, суровую правду жизни — сколько стоит скромной, но целеустремлённой девушке быть красивой. С расценками на создание восхитительной груди, филейной части, носа и т.п. Или рассказывает, с богатыми иллюстрациями, как непросто приходится раскованной женщине в Дубаи.