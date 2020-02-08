Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём вы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Надеемся, что наши новости вам нравятся. Если не по сути (по сути украинские новости редко нравятся людям, живущим на Украине), то хотя бы по форме.

— Депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар, предложивший продать собаку в счёт коммунальных платежей, отказался продать свою кошку. Женщина, которой он посоветовал этот вариант оплаты, предложила продать мозги.

Это правда. Всё так и было. От себя усомнимся, что продажа мозгов в данном случае позволит хоть что-то оплатить.

— Пётр Порошенко заявил: «С 3 февраля погоду в России определяет борщ! Это наш решительный удар по гибридной агрессии Кремля!».

Это отчасти правда. Только не борщ, а Борщ — 3 февраля Сергей Борщ был назначен руководителем Гидрометеоцентра. Порошенко же заявлений не делал, а является ли это назначением гибридным ответом Украины — узнаем потом. Однако отметим, что вскоре после назначения Борща пошёл снег. Случайность?

— Премьер-министр Гончарук пообещал написать письмо в «Нафтогаз Украины» с тем, чтобы там подумали над тем, чтобы не платить слишком больших премий своему топ-менеджменту.

Чистая правда. Всё так и было.

— Верховная Рада в первом чтении приняла поправки к Конституции, в соответствии с которыми её состав определяется в 300 депутанцев, а спикер получает почётное второе имя «Леонид». Спикер Разумков после голосования сказал, что уйдёт в отставку, потому что не хочет быть Лёней.

Это правда. Но анонимные телеграм-каналы сообщают, что упоминания о депутанцах и Леониде из текста уже вычеркнули — не дожидаясь второго чтения.

— На Украине волонтёрами-стоматологами при помощи «Объединения волонтеров Запорожья» создано стоматологическое патриотическое волонтерское радио «Тризуб ФМ». Работники радио обещают совершенно бесплатно излечить слушателей от «российской пропаганды».

Мы сами удивились.

— Владимир Вятрович предложил положить конец «акустическому насилию в транспорте» и запретить трансляцию музыки и фильмов иначе как через наушники.

Это правда. Вообще голова предмет тёмный, поэтому даже у вятровичей могут появляться осмысленные идеи — казалось бы, он ведь реагировал на жалобу волонтёрок, которые вышли из автобуса, не пожелав смотреть российский сериал… Логично было бы ожидать запрета Мосфильма как явления. Но — нет.

— Художник Арсен Савадов снял фильм «Голоса любви» о концерте американской киноактрисы и певицы Мэрилин Монро в Корее в 1954 году, только в 2019 году в Попасной и Дебальцево.

Объясняя свой замысел, Савадов сказал: «Мы создали некую "Энеиду", только руками или, допустим, глазами другого мифа. И в этом фильме — это даже не фильм, это перформанс — главный герой не Мэрилин Монро… Это народ… Создать произведение, не будучи подвергнутым какому-то пафосу… или мнению власть имущих, а все-таки создать произведение о народе — это культурный дефицит».

Это правда. Мы бы такое придумать не смогли.

— Верховная Рада Украины запретила держать дома медведей. На очереди — законопроект о запрете игры на балалайке. «Теперь Путину каюк! Русский мир не пройдёт», — заявил оставшийся неизвестным депутат парламента.

Это правда. Во всяком случае — в первой части. Второй проект ждём уже пять лет.

— Нидерландская следственная группа по делу о гибели малайзийского лайнера над Донбассом в 2014 году дунула и определила четырёх подозреваемых в его уничтожении. Среди них нет ни одного зенитчика, ни одного российского военного и ни одного Путина.

Это правда. Подозрения выдвинуты полевым командирам ополчения. Зачем нужно было расследовать историю с установкой российского «Бука», которая каталась по Донбассу, осталось непонятным.

— В Киеве зарегистрирована петиция о переименовании улицы Пушкинской в Асфальтированную. Наш источник в Киевском горсовете предположил, что цель инициативы — сохранить память о том, что на улице когда-то был асфальт.

Это неправда. В смысле — петиция есть, но мотивировка неправильная. Сейчас на улице асфальт худо-бедно есть, но вот после переименования, в рамках декоммунизации, его соскребут.

— На Украине обсуждается вопрос относительно принятия закона, по которому можно будет брать любое отчество, в том числе не по отцу, а по матери. «Ничего у них не выйдет, — прокомментировал эту новость наш источник, — в правительстве уже передрались — половина хочет стать Джорджевичами, а другая половина — Соросовичами. А потом придёт обиженный Пинчук и снимет их с довольствия».

Это правда в той части, что проект действительно обсуждается.

— Депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая предложила не давать пенсии пенсионерам Донбасса, которые поддерживают Россию. Наш источник из числа депутатов сказал, что главным объектом нападок Богуцкой был Майкл Помпео, который не смог правильно ответить на вопрос «Чей Крым?». «Теперь не видать ему украинской пенсии!» — злорадно заявил депутат.

Это всё правда. Даже про Помпео — он действительно не имеет шансов на получение украинской пенсии.