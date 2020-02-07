Эрдоган дружит с Украиной, но сотрудничает с Россией, депутаты Рады готовы сократиться, однако сражаются против рынка земли, а в окружении президента «кварталовцы» побеждают «людей Коломойского»

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Эрдоган в Киеве: дежурные формальности

3 февраля в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что не признаёт Крым российским, провёл переговоры с президентом Зеленским, сделал ряд дежурных заявлений, однако в целом прорывов в отношении двух стран не произошло.

Это был протокольный визит, формальный, считает директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Когда Зеленский был в Турции в августе прошлого года, он поехал туда совсем неподготовленным и даже забыл о том, что существует Стратегический совет высокого уровня Украина-Турция, отметил эксперт.

Растяжка Эрдогана © AP, Presidential Press Service via AP, Pool | AP, Presidential Press Service via AP, Pool | Перейти в фотобанк

А для Эрдогана это было важно — он использовал господина Зеленского, как и все его используют, для того, чтобы лягнуть Путина дистанционно. Вот и вся наша внешняя политика», — констатировал Рудяков.

Прорывов в отношениях двух стран не произошло, говорит политолог Даниил Богатырёв. Он напоминает, что на Украине гораздо подробнее освещался визит госсекретаря США Майка Помпео, «и после него также прорывов не произошло».

«В целом ситуация во внешней политике Украины, если говорить о турецком направлении и даже об американском, остаётся такой же, как и была. Эти визиты ничего толком не изменили», — заявил эксперт.

В то же время между Турцией и Украиной есть ряд серьезных противоречий, которые не принято артикулировать, добавляет Богатырёв.

«По вопросу солидарности с позицией Украины относительно Крыма ничего не меняется в турецкой внешней политике с 2014 года, но это не мешало Анкаре достаточно плодотворно сотрудничать с Россией на сирийском направлении, в сфере закупок военной техники — знаменитые комплексы С-400. Речь также шла о самолетах.

То есть мы видим, что проблемы, которые есть в отношениях Турции и Украины, не решаются и в принципе даже не обсуждаются, ситуация зафиксирована на текущем уровне», — подытожил политолог.

Эта поездка нужна была больше Эрдогану, чем Зеленскому, уверен замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

«Ввиду разногласий с Россией по сирийскому вопросу он попытался уколоть Москву на территории Украины, сделав заявление о непризнании Крыма российским и предоставив небольшую военную помощь Киеву на 50 млн.

Также Эрдоган решил свой вопрос с Зеленским. Тот, как и Порошенко, пообещал ему разобраться с турецкими оппозиционерами на Украине, а Зеленский свои вопросы не решил», — отметил эксперт.

«300 депутатцев»: Зеленский — за, олигархи — против

4 февраля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым предусматривается уменьшение конституционного числа депутатов Рады с 450 до 300 человек, а также отменяется «мажоритарка» — мажоритарные избирательные округа на выборах.

Бондаренко: Все зависит от политической культуры общества, а не от количества депутатов © РИА Новости, Нина Зотина

Закон, безусловно, примут, количество депутатов сократят, мажоритарку закроют, прогнозирует Павел Рудяков. По его мнению, с точки зрения представления широкой публике — это выигрышный ход, поскольку у «слуг народа» и президента очень мало осталось выигрышных тем, это будет выгодно продавать.

«Мол, сократили количество дармоедов. Сам парламентаризм на Украине — в глубоком кризисе. Будет их чуть больше 400 или будет их 300 — от этого качество парламентаризма не улучшится, не увеличится эффективность работы Верховной Рады», — говорит политолог.

Однако это, продолжает он, внешние изменения, которые призваны скрыть внутреннюю пустоту.

«Когда «слуги народа» приходили к власти, их лозунгом было «мы будем искать новые форматы». Вот «новый формат». Называется «Что делать, чтобы ничего не делать». Когда они пришли, они объединили целый ряд министерств, а теперь их разъединяют. Так же будет и с парламентом — они сократят количество депутатов, а потом увеличат. А мы все будем переживать, болеть, думать, сколько лучше — 300 или 450. А работать парламент всё равно не будет», — заявил Рудяков.

Пока что ситуация шаткая, мажоритарщики не хотят за это голосовать, говорит Кирилл Молчанов. Также в этом не заинтересованы олигархи, которые по мажоритарке проводят очень много своих людей, которые влияют на большинство.

«Это однозначно на руку Зеленскому: роль партии увеличивается, ему будет еще легче самостоятельно формировать большинство в будущем (меньше ртов, меньше, с кем нужно договариваться о принятии решения).

Еще это соответствует политике Зеленского, который непопулярные решения разбавляет популярными. Неподдерживаемый рынок земли или трудовой кодекс можно разбавить таким популистским шагом», — поясняет эксперт.

Впрочем, на качество работы это никак не повлияет, экономия будет минимальной, но в обществе такие вещи приветствуются, уверен политолог. Это позволит сделать так, чтобы рейтинг Зеленского и его партии падал не так быстро.

Депутатский секвестр как следствие депопуляции Украины. Что обсуждают соцсети 5 февраля © Facebook, Верховна Рада України

«О перспективах принятия этого закона пока сказать сложно. Он будет рассматриваться на следующей сессии, которая начинается с осени. А мы вообще не знаем, что там будет. Политическая обстановка в стране к тому моменту может измениться кардинальным образом. На повестке дня могут оказаться совершенно другие законопроекты, которые сочтут более важными.

Например, если сейчас примут законопроект об открытии рынка земли, то как раз к осени этот рынок будет открываться. Там будет на самом деле сплошной переполох, и уж точно будет не до изменения количества депутатов», — допускает политолог.

Обыски в «1+1»: «кварталовцы» атакуют

Вечером 5 февраля сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на один из самых популярных телеканалов страны — «1+1». Он принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, которого связывали с действующим президентом Владимиром Зеленским.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов заявил, что о давлении на свободу слова речь не идёт. Сообщается, что обыски связаны со скандальными «плёнками Гончарука» — записями с совещаний премьер-министра.

Обыски — результат конфликта между разными группами в окружении Зеленского, считает Кирилл Молчанов.

«Дубинский из группы Коломойского первый начал раскручивать скандал с пленками Гончарука, я не исключаю, что он или кто-то из его людей лично принимали участие в этом скандале.

Коломойского не устраивает Гончарук, он действует под диктовку МВФ, международных партнеров, а не Коломойского. Задача олигарха — сбить Гончарука с должности», — сообщил эксперт.

Блеф или начало борьбы с Коломойским. Что означают обыски на «1+1» © 112 Украина Баканов и ГПУ Рябошапка всё же поддерживают прозападное лобби, чем людей олигарха. Отношения по линии Зеленский — Коломойский будут обостряться, прогнозирует Молчанов.

«Если у Зеленского возникнет дилемма: опереться ли на группу прозападников-«соросят», или же на Коломойского, он выберет первых и будет дрейфовать в сторону западного лобби. Еще предстоит продавливать решение и по рынку земли, и по приватизации, так что конфликт будет нарастать, а управляемость фракцией падать», — отметил политолог.

По мнению Даниила Богатырёва, в президентском окружении сейчас меняется расстановка сил.

«Сначала Андрей Богдан стал плавно отходить от дел и уступать свое место Андрею Ермаку — я имею в виду не формальные должности, а роль такого президентского фаворита и серого кардинала.

Затем мы слышали заявление Зеленского о том, что он поддерживает невозвращение банков прежним владельцам. Это затрагивает национализированный «Приватбанк» Игоря Коломойского. Дальше мы видели вот этот обыск на телеканале «1+1», — перечислил политолог.

Все идёт к тому, продолжил эксперт, что усиливается команда так называемых «квартальцев» — людей из собственного окружения Зеленского, которые пришли с ним из бизнеса, и, соответственно, ослабилось влияние команды Коломойского.

«Более того, я вам скажу, что эти «квартальцы» будут параллельно бороться против группы Пинчука, Сороса и всех вот этих западных товарищей», — уверен эксперт.

Закон о земле: пусть позже, но всё равно будет

6 февраля Верховная Рада не смогла во втором чтении принять закон о рынке земли. Из всех 4018 вынесенных на обсуждение поправок рассмотрели лишь 184 и приняли одну. «Земельной ночи», то есть голосования «до упора», не случилось.

Бунты с оружием. На Украине рассказали о катастрофических последствиях принятия закона о продаже земли © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Давид Арахамия заявил, что законопроект об открытии рынка земли Верховная Рада сможет принять не ранее 17 апреля. Голосование не сможет состояться раньше, если Рада продолжит рассматривать поправки в таком темпе. Арахамия считает, что это «затягивание процесса».

В целом ситуация не изменилась: в открытии рынка заинтересованы транснациональные корпорации, МВФ и часть агрохолдингов, которые имеют возможность привлечь дешевые западные кредиты для выкупа арендованной земли. Такое мнение у Кирилла Молчанова.

«Мажоритарщики от «Слуги народа» не хотят голосовать, потому что эта идея непопулярна в обществе, другие фракции тоже не хотят голосовать. Тяжело будет собирать голоса, не исключено, что это растянется минимум на месяц, если не больше.

Все идет к парализации работе парламента, нарастанию противоречий. Оппозиции удалось навязать борьбу и затянуть время, что действует против власти. Даже если сейчас у «Слуг народа» голоса есть, то не факт, что они будут потом. Если группа Коломойского окончательно побьёт горшки с Зеленским и показательно не будет этого делать», — пояснил эксперт.

Впрочем, Зеленский сам поставил себя на растяжку, когда пообещал и Западу, и МВФ, и Эрдогану и Помпео, что открытие рынка якобы станет драйвером для привлечения инвестиций и экономического роста, уверен политолог.

«Если он от этого будет отходить, то выставит себя совсем уж непоследовательным президентом после всех этих громких обещаний. Власть будет пытаться продавить закон любой ценой, но в целом её положение будет ухудшаться», — отметил Молчанов.

Верховная Рада отложила вопрос о земле до лучших времен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Какая будет реакция общества? Повозмущаются и перестанут. Ничего сверхъестественного не произойдет. Тимошенко попытается себе на этом очки заработать. Будут организовывать митинги, но кардинальных изменений не будет.

Единственное серьезное изменение, которое может случиться, — это падение рейтинга Зеленского. Потому что закон о земле и новый трудовой кодекс, который урезает права наемных работников, — это очень токсичные для общества документы», — рассказал политолог.