Самые важные события недели действительно относились к сфере внешней политики, но эта политика была не украинская, а внешняя по отношению к Украине. Украинцы же наблюдали за этими свершениями несколько со стороны, причём некоторые из них (не откроем тайну, если скажем, что это был президент Зеленский) – с грустью

Внутриполитические события тоже имели место, но они в основном были сосредоточены на площадке Верховной Рады или в связи с ней.

Визит Помпео

Для Зеленского визит госсекретаря США 31 января был ведром холодной воды за шиворот. Нет, все полагающиеся ритуальные фразы Помпео произнёс, но ни одного ответа на важные для Украины вопросы не дал. А ведь вопросы, которые в первую очередь заботили украинское руководство, были самые простые и, более того, не стратегического, а технического порядка — когда появится новый посол США, когда будет новый спецпредставитель Госдепа, когда Зеленский поедет в США…

И хотя к концу недели министр Пристайко выдавил из себя информацию о том, что посол всё же назначен, осталось впечатление сделанной Зеленскому жёсткой выволочки. Ему дали возможность решить политико-дипломатические вопросы ценой участия в американских внутриполитических баталиях на стороне республиканцев. Цена отказа — фактическая заморозка отношений. Зеленский отказался…

Справедливости ради надо отметить, что варианта согласиться у него и не было — он опирается на группы Коломойского и Пинчука-Сороса, пытаясь находить между ними баланс. Вторая из этих групп связана с Демпартией США, и прямая атака на демократов грозит сломом всего хлипкого политического баланса на Украине с последующим превращением Зеленского в карманного президента днепропетровского олигарха или разукомплектованием системы власти.

Ситуация в США

Неделей позже, 6 февраля, стало известно о провале процедуры импичмента Дональда Трампа: Сенат оправдал его по всем пунктам обвинения. В Демократической партии — разброд и шатания, чуть ли не раскол. И ощущение, что Джозеф Байден может уступить Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен (более того — он им и уступил на скандальных праймериз в Айове). Последние для США уж очень левые, Сандерс даже называет себя «демократическим социалистом».

Собственно, провал импичмента был немного предсказуем (за полтораста лет применения этой процедуры американцы ни разу её до конца не довели, хотя считается, что Ричард Никсон своей отставкой лишь упредил неминуемое решение Сената). Весьма вероятным выглядит и второй президентский срок Трампа. И тут Зеленскому есть о чём задуматься.

Во-первых, Трамп отбился от обвинения без Зеленского. Хотя с Зеленским это было сделать значительно проще. А Трамп — человек злопамятный…

Во-вторых, Трампу ещё предстоит биться с Байденом. И он имеет шансы его побить. Опять таки — без помощи Зеленского, с которым это было бы сделать проще. А Трамп — человек злопамятный…

В-третьих, возможно уже сейчас, и наверняка — после переизбрания на высший пост, Трамп всё же заключит обещанную «большую сделку» с Россией. Как она будет выглядеть непонятно, но… Мы уже, кажется, писали, что Трамп — человек злопамятный? Ну а теперь догадайтесь, за счёт чьих интересов будет заключаться сделка. Особенно после рекомендаций Помпео Зеленскому забыть о Крыме и решать вопросы с Россией самостоятельно.

Визит Эрдогана

Визит турецкого президента 3 февраля выглядел для украинской стороны несколько более оптимистично. Помимо приветствия «Слава Украине!» и ритуального заявления о статусе Крыма Эрдоган пообещал Киеву военно-техническую помощь, зону свободной торговли, поддержку крымских татар и… российский газ (формально он будет азербайджанским, но мы же всё понимаем…).

Скорее всего (и это, надо думать, обсуждалось на закрытой встрече президентов), Эрдоган, будучи сейчас ситуативным партнёром Путина, хочет предложить президенту Украины свои собственные посреднические услуги.

На самом деле все понимают, что Эрдоган — союзник своекорыстный и необязательный (достаточно вспомнить историю отношений между Анкарой и Москвой в последние несколько лет) и он будет решать прежде всего свои собственные проблемы.

Впрочем, большинство перечисленных инициатив выгодны именно ему.

— Военно-техническая помощь — экспорт дорогостоящего вооружения и техники. Даже если осуществляться он будет за счёт турецких средств — это тот же способ поддержки отечественной промышленности.

— ЗСТ выгодна стране с более сильной экономикой.

— Поддержка крымских татар нужна Эрдогану в контексте наличия в Турции большой общины турок крымского происхождения. При этом такая поддержка не будет стоить почти ничего (подавляющее большинство татар живёт в Крыму) и, кстати, Зеленскому она тоже не нужна, потому что Меджлис* ориентирован на Порошенко.

— С газом тоже всё понятно — почему бы не получить посреднические?

Обыски на «1+1»

В среду, 5 февраля, сотрудники СБУ провели обыски в офисе канала и на дому у некоторых сотрудников. Обыски проводятся в рамках расследования дела о незаконной прослушке кабинета премьер-министра.

Ситуация немного абсурдная, поскольку именно принадлежащий Игорю Коломойскому канал «1+1» был основным транслятором фильмов и шоу студии «Квартал 95». Справедливо считается, что эта (чисто коммерческая) деятельность позволила Владимиру Зеленскому в конечном итоге стать президентом.

Тем не менее, резоны президента в этом деле вполне очевидны.

Во-первых, для него постоянно актуальной является тема отстройки от Коломойского в условиях, когда обойтись без его поддержки невозможно. Кстати, не выглядит фантастичным допущение, что обыски были согласованы с владельцем — так, на всякий случай…

Во-вторых, обыски в какой-то степени являются поддержкой стороны Коломойского в конфликте с премьером — ведь фактически они означают признание подлинности записи. Зеленский тут играет на обеих сторонах.

В-третьих, обыски показывают депутатам (в особенности — ориентированным на Коломойского) нежелательность сопротивления при принятии важных законов в Раде.

Парламентская активность

Наиболее значимыми законодательными актами, которые принимались на прошедшей неделе, были изменение Конституции в части сокращения численности депутатов и открытие рынка земли.

1. Первый проект не только сокращает число депутатов с 450 до 300, но и закрепляет пропорциональную систему выборов. Проект вызвал длительную дискуссию в зале.

Во-первых, ряд депутатов считали, что, учитывая неоднозначность отзыва Конституционного суда, проект стоило бы оставить в профильном комитете для доработки.

Во-вторых, произошёл раскол во фракции «Слуги народа», депутаты-мажоритарщики из которой открыто (в выступлении Максима Бужанского) заявили, что они против закрепления в Конституции чисто пропорциональной системы.

В результате, однако, проект был предварительно одобрен за счёт голосов «Оппозиционной платформы». Юрий Бойко несколько парадоксально заявил, что всё происходящее в зале неконституционно и принятие закона позволит быстрее сменить власть. Однако на самом деле Виктор Медведчук просто нашёл возможность играть самостоятельную роль в условиях однопартийного большинства. Что он намерен за счёт этого получить, пока непонятно, поскольку, например, законопроект об отмене закона о среднем образовании в Раде поддержан не был.

Депутаты, впрочем, особенно принятия этого проекта не боятся — набрать для него 300 голосов практически нереально.

2. Рада должна была принять закон о рынке земли, но эти намерения встретили активное противодействие и на улице, и внутри сессионного зала. Активно противодействовали «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа» (роль последней специально отметил Давид Арахамия).

В результате Рада смогла только обсудить около 180 (из 4 тысяч) поправок и перенести обсуждение проекта на апрель.

Социология

На протяжении недели были опубликованы данные трёх уважаемых служб — групп «Рейтинг», «Социс» и центра «Социальный мониторинг».

Публикация этих данных вызвала значительный скандал, поскольку их данные по резонансным вопросам (например, относительно уровня доверия действующему президенту) различались на 10%, что далеко выходит за пределы погрешности.

Тем не менее, некоторые тенденции эти данные всё же демонстрируют.

Во-первых, Владимир Зеленский и «Слуга народа» по-прежнему лидируют в общественном мнении, заметно опережая ближайших конкурентов.

Во-вторых, на фоне поражений и внутренних скандалов рейтинги и президента и его партии начали постепенно снижаться.

Устойчивость рейтингов, вероятно, связана с иррациональным характером поддержки — Зеленского и его партию выбрали не для того, чтобы они что-то делали, а чтобы они просто были другими. Они продолжают оставаться другими. Для того чтобы рейтинг быстро упал, надо чтобы либо изменилось общественное мнение (хотим старых, но опытных), либо появились какие-то ещё более новые политические силы («Голос» в качестве «новой оппозиции» закрепиться не смог — вероятно, потому, что избиратели видят только противостояние старых и новых сил).

* Деятельность организации запрещена в РФ