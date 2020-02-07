На этой неделе, пока в Раде бушевали страсти об открытии рынка земли, президент Зеленский поехал на западную Украину на встречу с шахтерами. Украинские горняки регулярно бастуют, требуя выплатить им долги по зарплате. Они делали это при президенте Порошенко и продолжают при Зеленском, поскольку ситуация для них не изменилась

На встрече рабочие шахты «Межиричанская» госпредприятия «Львовуголь» пожаловались на большие долги по зарплате. «Наши шахтеры голодные и холодные. Вы бы видели, в каких условиях они работают: в воде, черные, а приезжают голодные и нечем семью кормить. Но уголь у нас покупают, фирмы учреждаются, а не банкротятся. Они наживаются на том угле, а шахтерам не платят зарплату. Возьмите и разберитесь, почему так?» — спросила президента одна из работниц шахты.

Зеленский сказал, что до конца февраля будут выплачены 22 млн гривен, которые должны сотрудникам "Межиричанской", а дальше будут гасить долги на других шахтах области. «Мы вам не просто должны отдать деньги. Вы их заработали. Мы сейчас разрабатываем план. Все деньги вам отдадут. Я вам это пообещал. Мы это обязательно сделаем», — сказал президент.

Также он подчеркнул, что ранее государство шахтерами не занималось, поэтому за полгода «поднять» отрасль было очень сложно. Такая же ситуация, по его словам, с зарплатами врачей и учителей. Он пообещал 25 февраля посетить Совет шахтеров, где будут обсуждаться проблемы отрасли. По законам нищеты. Почему на Украине растут долги по зарплатам © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Как следует относиться к обещаниям Зеленского? Достаточно вспомнить, что шахтерам Львовской области и других регионов он уже не единожды торжественно обещал погасить долги по зарплате. В начале июня 2019 года львовские шахтеры бастовали по этой же причине. Владимир Зеленский приезжал на шахту «Лесная» и пообещал тогда «сегодня-завтра» выплатить шахтерам заработанные деньги. Тем не менее, как рассказал впоследствии горняк шахты "Лесная" Олег Стельмах, от приезда президента Владимира Зеленского ничего не изменилось, задолженность только растет, а уголь лежит на складах.

«Мы видим, что на сегодняшний день сдвигов нет вообще никаких. От его приезда ничего не изменилось. Задолженность только растет, а уголь лежит на складах. То есть сбыта нет. Соответственно, когда нет сбыта — нет реализации и нет средств. Ситуация обостряется еще больше, потому что сейчас жара. Уголь не может долго лежать на складах. Он имеет свойство самовозгорания и теряет качество. Результата от его приезда и заседания СНБО никакого», — говорил впоследствии разочарованный шахтер.

В октябре прошлого года бастующие шахтеры Луганской области утверждали, что «министры Зеленского кормят их «завтраками» вместо выдачи зарплат». В декабре 2019 министр финансов Оксана Маркарова, выступая в Верховной Раде, пообещала решить вопрос по выплате задолженностей по зарплатам шахтерам в Луганской, Донецкой, Львовской областях к концу года. «По дополнительным средствам для шахтеров: принято решение Кабинета министров, сегодня подписываются все документы. Можно смело говорить шахтерам, что до конца года деньги будут», — обещала Маркарова.

Тем не менее, и в новом году задолженность по зарплате шахтерам сохраняется, а системного решения проблемы Минэнерго не предложило, кроме закрытия государственных шахт. Министр энергетики Алексей Оржель тоже кормит шахтеров баснями, презентуя что-то вроде концепции «гиперлупа» — концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, то есть через тридцать лет.

Зеленский в прошлом году ставил Оржелю задачу до 1 мая этого года реформировать угольную отрасль. В ноябре 2019 года Оржель отрапортовал: «Очень скоро мы презентуем нашу концепцию дальнейшего развития шахт». Осталось три месяца до предполагаемого конца реформы, но пока не озвучена даже ее концепция. Можно напомнить, что аналогичную задачу — реформировать угольную отрасль — ставил в 2017 году Владимир Гройсман. И столь же безуспешно.

В новом, 2020-м, году протесты продолжились. В январе шахтеры перекрывали трассу Львов-Рава-Русская. По их словам, они получили только 6% зарплаты за ноябрь прошлого года, то есть обещанное погашение зарплаты оказалось выплатой по 200-300 грн.

И вот уже в феврале этого года шахтерам Луганской области опять обещают «на днях» перечислить зарплату. На данный момент несколько десятков рабочих шахт госпреприятия «Первомайскуголь», а также их жены объявили голодовку. Семьи горняков требуют полного погашения задолженности, стабильной работы предприятий угольной отрасли, обеспечения энергоснабжения шахт, отклонения правительственного закона о труде. По состоянию на 4 февраля зарплатный долг перед ГП «Первомайскуголь» составляет 130 470 000 гривен.

В целом же, как говорит глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов. Причиной систематического роста задолженностей многие шахтеры считают нестабильность в стране, где министры и чиновники стараются урвать как можно больше и как можно быстрее.

Как мы видим, это проблема системная. С ней обещал справиться еще кабинет Владимира Гройсмана в 2017 году, но дальше обещаний дело не пошло. Как правило, особо активным бастующим шахтерам частично погашают долги по зарплатам за счет других шахт. Акт отчаяния. Бастующие на Украине шахтеры — на грани смерти, один сошел с ума © Facebook, Сергей Каплин

Однако впоследствии зачинщиков выявляют и увольняют, при этом даже перечисленные шахтерам зарплаты месяцами крутятся в банках. «Мы знаем, что на шахту приходят деньги, но нам их не выдают, крутятся они где-то из банка в банк. Я в министерство звонил и мне сказали, что ещё на прошлой неделе все перечислили. Об этом все знают, но боятся говорить, а если начнем бастовать, то сразу уволят. Перед Днём шахтера один из работников спровоцировал остальных спуститься в шахту и не выходить, пока не отдадут зарплату. Задержка тогда была 2,5 месяца. Директор вычислил при помощи начальника участка зачинщика и уволил его. Другой раз, когда трассу перекрывали, чтоб выплатили деньги, то на следующий день к людям приехал сотрудник СБУ и пытался повесить сразу три статьи общим сроком 8 лет», — рассказывал в интервью украинским СМИ шахтер из Угледара по имени Александр.

Один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа» Юрий Бойко раньше говорил, что задолженности шахтерам растут из-за вывода денег. «Коммерсанты, которых поставила нынешняя власть на управление потоками по углю, выводят деньги, а люди не получают зарплату. Большей глупости, наверное, не существует», — подчеркнул Бойко.

Управляющие шахт, в свою очередь, объясняют задержки зарплат нерентабельностью добычи угля. По их мнению, госшахты добывают слишком мало угля — одна шахта в среднем дает не более 350 тонн в сутки, а нужно якобы втрое больше, чтобы угольное предприятие могло кормить само себя. Увеличить же добычу невозможно из-за изношенности советского оборудования. В то же время модернизированные приватизированные шахты добывают по несколько тысяч тонн в сутки, и там задержек зарплат, как правило, не происходит.

Например, государственная шахта «Краснолиманская» в 2004 году добывала 2,4 млн тонн угля в год, а в 2016 — вчетверо меньше. Добыча падала из года в год и в 2018 году шахта вообще закрылась. На ее месте стала работать частная компания, связанная с подельником экс-президента Игорем Кононенко, и добыча угля сразу возросла — та же шахта стала вдруг рентабельной.

Для модернизации государственных шахт, по подсчетам шахтерских профсоюзов, необходимо около 7 миллиардов гривен. «Мы сказали правительству — дайте 7 млрд грн. на два года, и вы о нас больше не услышите. Хватит, чтобы провести модернизацию, увеличить добычу втрое и вывести шахты на окупаемость, никаких дотаций не понадобится. Сумма на самом деле не такая большая, ведь Украина покупает импортного угля на 3 миллиарда долларов в год», — говорил заместитель председателя правления профсоюза работников угольной промышленности Валерий Мамченко.

Систематические невыплаты зарплат многие шахтеры считают повторением практики приватизации 1990-х, когда многие государственные предприятия с помощью банального саботажа доводились до банкротства, чтобы их можно было скупить за копейки.

Крупные вложения в модернизацию предполагают отдачу через несколько лет. Такую политику в принципе никогда не проводят временщики, поскольку ее плодами воспользуются уже другие чиновники и политики. Кроме того, модернизация существенно повысит продажную цену любого предприятия. В этом году правительство Алексея Гончарука в рамках «большой приватизации» намерено продать более 300 государственных компаний и предприятий, включая шахты. Когда правительство обслуживает интересы не государства, а определенного частного бизнеса, ему невыгодно повышать продажную цену. Таким образом, можно прогнозировать, что Зеленский и далее будет обещать — до тех пор, пока потенциально прибыльные предприятия не будут проданы в «нужные руки».