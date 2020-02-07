Украинский режиссер Ирина Цилык получила главную награду на американском кинофестивале Sundance. Ее фильм «Земля голубая, будто апельсин» удостоен награды за лучшую режиссуру

Впервые в истории украинский фильм был представлен в конкурсной программе и тут же получил приз. Эксперты называют Sundance «Оскаром» в мире документального кино. Фильм Ирины Цилык будет также представлен в основной программе 70-го Берлинского международного кинофестиваля 25 февраля 2020 года.

Ирина Цилык родилась и училась в Киеве. Помимо занятий режиссурой она также пишет и издает книги. Автор нескольких сборников поэзии, прозы и детских изданий, участница литературных фестивалей.

Фильм «Земля голубая, будто апельсин» — дебют режиссера в полном метре. Это картина о войне на востоке Украины и людях, живущих в прифронтовой зоне уже шестой год. «Донбасс. Окраина». Годное кино о хороших людях, убивающих друг друга © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Жизнь гражданских людей со времени начала военных действий на Донбассе изменилась. Главная героиня Анна сама воспитывает четверых детей. Обстрелы в Красногоровке, где живут герои ленты, не прекращаются. Но, несмотря на уже привычный фон войны, жизнь этой семьи мало чем отличается от будней обычной семьи в мирное время.

Сама режиссер признается, что картина не о войне: «На самом деле, наш фильм не о войне, она выступает здесь лишь фоном. Это фильм о взрослении. О балансировании между войной и миром. О самотерапии с помощью кино. И о многих других вещах, которые могут быть близкими и понятными разным людям в мире».

Однако военный фон стал для Украины чем-то вроде визитной карточки, по которой страну идентифицируют. Как всегда бывает при затяжных конфликтах, сама война (как бы ее ни называли) становится объектом искусства. А потом и «визитной карточкой» целого государства и даже поколения. В США, где режиссер Ирина Цилык общалась с разными деятелями американской культуры и делилась впечатлениями в своих соцсетях, говоря об Украине, непременно вспоминали о войне, как будто это матрешка или Биг Бен. Этот опознавательный знак уже вошел в историю Украины, как вышиванка.

Самый маленький герой фильма «Земля голубая, будто апельсин» шестилетний Стасик сказал: "Война — это когда люди стреляют. А другие люди стреляют в тех людей, которые стреляли первыми". Эту фразу организаторы Берлинале напечатали в своей брошюре. Простые слова ребенка с Донбасса описали суть конфликта на востоке Украины. Без сюрреализма, который режиссер заложила в название фильма, позаимствовав цитату у поэта Поля Элюара. Но правда искусства никогда не совпадает с правдой жизни, даже в документальном кино.