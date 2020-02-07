Ввиду наличия всяких явного и неявного происхождения «запретных списков» для иностранных артистов афиша концертов в Киеве и его окрестностях теперь выглядит несколько иначе, чем в 13-м году

Речь, конечно же, не о сравнении с 1913 годом, по которому было принято в прошлом тысячелетии сверять экономический рост, грамотность населения, количество койко-мест и прочие критерии цивилизации. «Благодаря» событиям на киевском майдане, теперь сверка идет с 2013-м годом — вполне себе благополучном, почивающем на лаврах ЕВРО-2012, хотя и не без симптомов очередного общемирового кризиса. Но Украине удалось обогнать в динамике развития кризиса большинство стран мира. И вот теперь плоды пожинаются в самых неожиданных плоскостях. Например, в артистической.

Не так давно Валерий Сюткин открещивался от планов дать пару концертов в «незалежной» — дескать, я не я, и гастроль не моя! Параллельно исполнитель гимна ФК «Шахтер» Александр Серов говорил, что с автором сего хита Игорем Крутым они не будут просить Рината Ахметова о послаблении запрета на въезд в Украину.

Хоть официального запрета якобы нет, но за поездки в Крым после 2014 года не жалуют ни артистов, ни политиков. Неофициально, конечно, путем блокирования концертных залов и угроз в соцсетях, однако рисковать никому не хочется. В Москве звучат песни на украинском языке, а российские премии уезжают в Киев © РИА Новости, Борис Бабанов | Перейти в фотобанк

Но хочется тем, кто не запятнал себя, как говорится, перед страной молодой демократии, которая продолжает отчаянно сдерживать поход России на Запад, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, лозунг «хлеба и зрелищ!» вечен, как закон термодинамики — если в одном месте похолодало (в смысле хлеба), то в другом градус надо повысить (в смысле зрелищ).

Вопрос простой: кто же сейчас повышает градус и без того теплой зимы в Киеве и пригородах? Беглый обзор ведущих билетных операторов дает довольно пеструю картину, в которой практически нет солистов и коллективов из Российской Федерации. Хотя среди театральных-то трупп они должны были бы быть в большинстве — исходя из популярности русского языка у обычного гражданина. Кто же пойдет на спектакли, поставленные на языке Шекспира, Мольера или Гете, например? Но, как говорится, ту би, ор нот ту би.

В ближайшие месяцы планируется спектакль «Анна Каренина» в Центре современного искусства «ДАХ» под руководством Влада Троицкого. Это не буквальное переложение романа Льва Толстого. Троицкий не таков! Эта «постановка пробивает дорогу к глубинному смыслу "Анны Карениной" — истории о нарушении табу, о жертвенности, о любви как единственном смысле существования человека. Спектакль обладает медитативными, алхимическими свойствами, используя тавтологический принцип построения текста, магию слов, концентрические сложные словесные конструкции, абсурдизацию диалогов, держит сознание в активной фазе».

Для желающих проведать провинцию: в Ужгороде будут давать «Монологи вагины». Спектакль с таким названием ставят где угодно (в киевском метро мамы с маленькими детьми в ожидании поезда запросто могут упереться взглядом в рекламу очередной постановки), но в столице Закарпатья это будет нечто! Ведь «режиссеру удалось невозможное: перевести тему о «неназываемом» в разряд настоящего искусства без банальной пошлости и излишнего феминизма. Не зря в мировых постановках рискнули сыграть Вайнона Райдер, Инга Дапкунайте, Салма Хейек, Вупи Голдберг, Сюзан Сарадон». Но если не удастся услышать этот «монолог» в Ужгороде, можно планировать встречу с прекрасным в Черновицкой муздраме им. Ольги Кобылянской 1 апреля. Дата, вероятно, выбрана не случайно. Потому что в любой версии этой пьесы в зале звучит смех.

Однако желающим и посмеяться, и сэкономить не обязательно выезжать из Киева: в киевском театре «Браво» покажут комедию «Любовь по вызову, или Вареники со стриптизом»: две женщины, предоставляющих сомнительные утехи развращенному мужчине, так расстарались, что случайно придушили клиента… Когда запретный плод горек. Почему Украина боится артистов российской эстрады © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Групповыми (без всякого намека на каламбур) концертами вскоре отметятся Tribute to IRON MAIDEN и AC/DC — Tribute Show/ The Jack. Как замечают истинные поклонники рока, это слабые копии оригиналов, вовсю эксплуатирующие, так сказать, мировое музыкальное наследие. Про «Другу рику» и хор имени Григория Веревки можно сказать, что они с этими копиями рядом не стояли, но тоже активно концертируют.

В сольных выступлениях чуть позже, в марте, будет замечен Димаш Кудайберген.

По поводу Димаша сомнений никаких быть не может — надо идти! И вот почему:

1. Открыть для себя потрясающий талант казахского певца и мультиинструменталиста.

2. Убедиться в том, что титул «лучший голос планеты» был дан Димашу абсолютно заслуженно.

3. Концертное шоу молодого артиста с числом поклонников более 10 миллионов просто невозможно пропустить.

Надо признать, что 114 фан-клубов в сорока странах мира — это почти рекорд! Больше, наверное, только у Иисуса Христа.

Кстати, в июне выступит группа Judas Priest — британская хэви-метал-группа, которая наряду с Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin и Uriah Heep определила звучание жанра в 1970-х годах, чему доказательством является продажа около 50 миллионов экземпляров альбомов по всему миру. А название группы является каламбуром эмоционального восклицания «Jesus Christ!». Идея назвать коллектив именно так появилась благодаря песне Боба Дилана «The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest» (1967).

Из так называемого разговорного жанра хочется выделить Diesel Show — достойный конкурент "Квартала-95", по мнению многих знатоков юмора и сатиры. Иногда даже вне конкуренции — по популярности выступлений во Львовском цирке. Скоро опять на манеже прозвучит в исполнении этих артистов финальная песня с сакраментальным «Слава Украине!». Но будет ли это смешно — решать зрителю.