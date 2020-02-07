В четверг, 6 февраля, Верховная Рада Украины не смогла принять во втором чтении самый скандальный законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Жаркие дискуссии развернулись не только в стенах парламента, но и на страницах соцсетей, где высказывались самые радикальные способы решения земельного вопроса

Парламент Украины 6 февраля приступил к рассмотрению законопроекта, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года. Рассмотрение документа происходило при заблокированной трибуне. За первый день обсуждения — а в том, что эта законодательная сага будет длительной, никто не сомневается — депутаты успели рассмотреть 184 поправки из внесенных 4018.

Стоит напомнить, что мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет и столько же идут жаркие споры о введении рынка земли. Однако очевидно, что нынешняя власть намерена решить эту проблему. Кроме того, нужно учитывать, что продажа земли является чуть ли не главным условием получения финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

Пользователи соцсетей при обсуждении перспектив решения Радой земельного вопроса продемонстрировали полный социальный срез мнений украинского общества — от безоговорочной поддержки до категорического неприятия.

Так, бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что будущие власти страны не только отменят закон о продаже земле (если он все же будет принят), но и инициируют уголовное преследование инициаторов его принятия. Олейник: Мы предупреждаем тех, кто голосовал за закон о земле — пойдете под суд © РИА Новости, Нина Зотина

«Сложно сейчас гадать, как сложится судьба закона о земле. Ситуация 50 на 50. Там сейчас серьезный конфликт внутри самой фракции. Есть серьезные выгодополучатели. Среди депутатов таких процентов пять. Все остальные кнопкодавы. Их сейчас используют.

Потом народ их будет по полной программе прессовать. Они потеряют все. С деньгами будут те, кто сидит в Администрации президента, часть депутатов, силовиков, те, кто относится к воровской элите.

Каким будет голосование, мы увидим. Давление будет возрастать. Голосовать будет сложно. Но я делаю заявление. Голосуйте! Мы предупреждаем и тех, кто голосовал — пойдете под суд. Это преступление. И те, кто приобрел, знайте — вы приобретаете проблему. Землю придется вернуть. Народ этот закон не признает», — подчеркнул политик.

Ожидаемо против продажи земли выступили в «Оппозиционной платформе — За жизнь». Один из лидеров этой политической силы Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Facebook заявил:

«Вопрос продажи земли должен быть вынесен на всенародное обсуждение. А не решаться только потому, что есть указание МВФ. Непрофессиональное правительство, которое не пользуется сегодня авторитетом, хочет найти в этом источник наживы для себя и для тех, кто его лоббирует»

Земельный вопрос ситуативно и совершенно по разным причинам объединил абсолютных политических антиподов. К примеру, категорически против введения рынка земли выступил и экс-депутат Верховной Рады, бывший член запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав Береза.

«Друзья, видя эту вакханалию в ВР вокруг закона о земле и циничную попытку разворовать последний государственный актив, хочу всех уведомить, что у олигархов и их слуг не выйдет еще раз обмануть и обворовать украинцев, как это произошло с приХватизацией. Просто не дадим.

И после прихода к власти произведем ревизию законодательства с целью пресечения всех схем, которые сегодня пытаются протащить в ВР. Мы реализуем в Украине аналог европейского законодательства по земле, который запустит цивилизованный рынок земли в интересах граждан Украины.

Закон, который защитит в первую очередь отечественных фермеров и все украинское село. Закон, цель которого регулировать земельные отношения, а не обогатить два десятка людей протаскивающих этот закон. Звучит несколько пафосно, но мы с небезразличными украинцами в стороне стоять не будем. Не имеем права на это», — подчеркнул он.

Наряду с резкими и эмоциональными комментариями, в украинском сегменте Facebook было немало и рациональных рассуждений о перспективах украинского аграрного сектора.

В частности, публицист и специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что для решения болезненного для украинского общества вопроса о земле перед принятием закона нужно было провести референдум. Марунич: Землю купят иностранцы, а потом местным гречкосеям сдадут в аренду © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В рамках текущей либеральной модели альтернативы отмене моратория не было. Капитализм. К слову, в РФ продают с начала нулевых.

Нельзя голосовать за рыночников, а потом делать обиженный вид: "а кто это сделал?" Да и не секрет, что крупные агрохолдинги сконцентрировали сотни тыс. га, просто арендуя эти земли. И никакой мораторий им не помеха. Другое дело, что нужен был как минимум референдум для некого общественного консенсуса.

Основной угрозой, как мне кажется, может стать то, что при наличии дешевых западных денег земля здесь легко превратится в объект аренды для тех, кто создает на ней добавленную стоимость. Ее купят, а потом местным гречкосиям сдадут в аренду», — указывает Марунич.

А вот главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети обращает внимание, что до сих пор у власти нет государственной стратегии по рынку земли, а потому и не удается создать прописанный и реально действующий закон о земле. Теплов: Как такового закона о рынке земли в Верховной Раде нет © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

«Вообще это очень прикольно наблюдать, как вокруг ВР ввели почти военное положение, чтобы Рада приняла закон о рынке земли.

Меня удивляет другое. То, что никто не хочет понимать — как такового закона о рынке земли в Раде нет. Есть куцая бумажонка о "внесении изменений" с парочкой ограничений. А закон о рынке земли должен представлять собой именно закон о рынке — как он будет функционировать, этот самый рынок. Да, есть земельный кодекс, но в целом он не о пахотных землях.

У нас полноценного механизма рынка земли никто и написать не может. Не потому что дураки. Отнюдь. Просто рынок должен соответствовать стратегии государства, а её нет», — подчеркивает журналист.

При этом Виталий Теплов поясняет, что он не имеет ничего против продажи земли иностранцам.

«Во-первых, они всё равно скупят большую часть, пользуясь дырами в законодательстве. Во-вторых, это будут псевдоиностранцы, поскольку они являются офшорными составляющими империй наших родных агробаронов.

Я наивно хочу увидеть отдельный, детально прописанный и реальный закон о рынке земли. Был бы такой — не нужно было бы охранять Раду с оружием от сограждан», — написал он.

Немало среди украинских пользователей соцсетей и сторонников принятия закона о продаже земли. К примеру украинский финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что противники введения рынка сельхозземли на Украине из оппозиционных политических сил обречены на громкое поражение. Фурса: Последний и решительный бой за украинскую землю противники рынка проиграют © Facebook, Сергей Фурса

«Последний и решительный бой. За украинскую святую землю. Которую нельзя продавать. Просто нельзя, и все. И покупать нельзя. Потому что земля — это мать. Поэтому землю можно только брать в аренду. Мать вашу.

Потому что такие украинские исконные тысячелетние традиции, возникшие после прихода большевиков 100 лет назад. И нет для украинца ничего более святого, чем заветы строителей коммунизма. Особенно эти заветы святы для украинских националистов.

Потому что украинская земля святая и по святости она может сравниться только с землями Таджикистана, Северной Корее, Кубы, Венесуэлы и Конго. Только в этих странах до сих пор сопротивляются рынку земли и делают это спешно, особенно в Северной Корее, где в результате у всех есть своя законная тарелка риса в день. Польская земля не святая. А украинская святая. Поэтому польскую землю можно покупать и продавать, а украинскую нельзя. И поэтому поляки так украинцам завидуют. И из зависти своей устроили себе экономическое чудо, чтобы украинцы страдали и ехали в Польшу. Отрываясь от святой украинской земли», — иронично комментирует он аргументы противников земельной реформы.

Фурса подчеркивает, что этот бой сторонники продления моратория должны проиграть.

«Потому что прошлое всегда проигрывает будущему. Будущее можно затормозить. Временно. Как временный мораторий на рынок на 18 лет. Но будущее всегда наступает. И беда только в том, что иногда оно наступает слишком поздно. Для миллионов людей в Украине это поздно оказалось за границей их личной жизни. И супергерои — украинские политики сделали все для этого. И до сих пор выстраивают колонны зомби, которые хотят оттянуть рассвет. И будут это делать до тех пор, пока у них будет получаться. А надо всего лишь включить свет. И все тараканы разбегаются», — подытожил он.

Судя по накалу дискуссии о будущем украинских сельхозземель в обществе, чьим отражением в какой-то степени являются соцсети, можно сделать несложный вывод — вопрос о продаже земли в любом случае будет решен в пользу тех выгодоприобретателей, которые имеют колоссальное влияние на действующую украинскую власть. Вот только подавляющее большинство в стране не примет этого решения, но отыграть ситуацию обратно будет уже невозможно, по крайней мере без применения непарламентских методов.