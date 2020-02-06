Пока мирно. Несколько тысяч украинцев вышли на протесты в правительственный квартал Киева. Фоторепортаж

В четверг, 6 февраля, в Киеве проходят акции протеста. В этот день Верховная Рада во втором чтении принимает закон о рынке земли. Тысячи людей вышли на улицы

В четверг, 6 февраля, в Киеве Верховная Рада во втором чтении принимает закон о рынке земли. Несмотря на то что, по заверениям главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, у партии власти есть больше 226 голосов для принятия закона, само голосование постоянно переносится. Сам же Арахамия заявил, что, скорее всего, закон примут утром следующего дня.

«Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра закончим… Мы называем это «земельной ночью», — отметил он.

Тем временем под Офисом президента, а затем и под Верховной Радой начали собираться протестующие. С начала митингов к ним не присоединились националисты, однако исключать того, что радикалы подтянутся к парламенту ночью, нельзя.

Как проходят протесты в украинской столице, можно увидеть в подборке фотографий издания Украина.ру.