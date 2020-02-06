Украинские авиалинии приостановили сообщение с Китаем. Главная авиакомпания сраны – MAУ - совершила последний рейс и привезла более 200 пассажиров с туристического курорта на острове Хайнань

На странице авиалиний в ФБ сообщается, что авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе. «Безопасность пассажиров, членов экипажа и персонала партнеров является абсолютным приоритетом для МАУ. Соответственно, авиакомпания четко придерживается рекомендаций МЗ, ВОЗ, Центров по контролю и профилактике заболеваний в США и Федеральной авиационной администрации США по принятию мер по нераспространению коронавируса. В общем, после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 пассажиров».

Туристы и члены экипажа прибыли в аэропорт «Борисполь» в Киеве в масках и прошли обязательный санитарно-карантинный контроль. Ранее другой крупный чартерный авиаперевозчик SkyUp, аффилированный с турагентством JoinUp начал вывоз туристов из Китая. Полетная программа в Китай была приостановлена на период с 3 февраля по 28 марта. Такое решение в Join UP приняли, несмотря на то что Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендовали прекращать авиасообщение между странами. Это было сделано еще до того, как Всемирная организация здравоохранения внедрила чрезвычайную ситуацию мирового масштаба. Проформа вместо профилактики. Почему Украина не готова противостоять коронавирусу © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Вспышка коронавируса в Китае, который уже унес жизни более 500 человек, стала причиной отмены авиасообщения многих международный авиакомпаний. Рейсы отменили Air Canada (Канада), United Airlines (США), British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), Finnair (Финляндия), Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air (Южная Корея), Lion Air (Индонезия).

Россия полностью не прекратила авиасообщение с Китаем, а лишь ограничила его с 1 февраля. Полеты совершает только авиакомпания «Аэрофлот» и лишь в четыре китайских города — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Принимает пассажиров из Китая только специально подготовленный аэропорт Шереметьево в Москве.