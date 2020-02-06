Одесса без памяти: националисты уничтожили последний барельеф Жукову

Во вторник, 4 февраля, группа неонацистов демонтировала памятный знак советскому маршалу Георгию Жукову со здания общежития Одесского национального университета. О том, как в Одессе боролись с наследием Маршала и как этому противостояла оппозиция, рассказывает издание Украина.ру

Мемориальная доска Маршалу Победы, установленная по адресу ул. Новосельского, 64, продержалась долго. Она оставалась последним нетронутым символом ушедшей советской эпохи. Место её установки, на фасадной стене общежития ОНУ, было выбрано неслучайно. Именно в этом здании работал Георгий Жуков в период своего пребывания в Одессе с 3 июня 1946 года по 4 февраля 1948 года.

Кстати, жил он буквально за углом, в квартале от работы, на Дворянской, 23. Над подъездом также была установлена памятная табличка из черного мрамора, которую в 2009 году украинизировали — заменили русскоязычный оригинал на украиноязычную копию. Но ни украинский язык, ни трехметровая высота, на которой она была установлена, не спасли её от уничтожения вандалами. Вечером 16 августа 2016 года неизвестные разбили мраморную доску.

Однако охота на память маршала Жукова в Одессе открылась раньше — в 2014 году.

Кошмар на проспекте Жукова

Основным памятником маршалу Жукову в Одессе можно было считать бронзовый бюст полководцу, установленный в 2012 году на пересечении проспекта Маршала Жукова с проспектом Академика Глушко. Бюст маршалу был изготовлен Киевским скульптором Михаилом Ищенко по заказу депутата Одесского горсовета Михаила Преснова. Кстати, сам бюст был установлен без согласования с городскими властями, но это не помешало ему находиться на своём месте до тех пор, пока за него не взялись понаехавшие в Одессу националисты. Не снижая накала. При Зеленском продолжат декоммунизацию © Белый Кофе

Первое покушение на бронзового Маршала произошло в ночь на 6 ноября 2014 года. Неизвестные похитили в Киевском районе Одессы бронзовый бюст Жукова, а в поселке Таирово обезглавили памятник Ленину. По факту исчезновения памятника было возбуждено уголовное дело по статье кража. В похищении подозревали членов националистической ВО «Свобода», но доказать их вину так и не смогли или не захотели.

Повторное открытие бюста Жукову на том же месте состоялось через год, 9 сентября 2015 года, при участии военного оркестра и депутатов Одесского горсовета. Правда, на этот раз бюст выполнили из гипса, окрасив бронзовой краской.

Восстановленный памятник маршалу продержался до 24 августа 2017 года, когда группа радикалов из «Правого сектора» и «Национальных дружин», отмечая очередной день независимости Украины, ночью украли этот бюст с постамента. Молодчики отвезли памятник маршалу в район Девалановского спуска, где подвесили на веревке на Строгановском мосту. После короткой фотосессии бюст Жукову разбили молотом. Больше памятник не восстанавливали, а сквер с оставшимся постаментом периодически используется для митингов оппозиции.

Память как доска

За месяц до того, 25 июля 2015-го, националисты уничтожили установленную в 1995 году мемориальную доску Жукову — на одноименном проспекте. Об этом в Facebook сообщили представители региональной организации ВО «Свобода».

Спустя два года очередь дошла до барельефа маршалу, вмурованному в здание Приморского военкомата на ул. Канатной. 31 октября молодчики Сергея Ходияка, официально именуемые общественной организацией «Национальное сопротивление», вооружившись перфоратором и разрешением Приморского военкомата, снесли барельеф на ул. Канатной.

В истории с этим барельефом удивителен не сам факт сноса, а участие в этом группировки Ходияка. Созданная в 2017 году общественная организация, формально прикрывающая лже-патриотическую деятельность Ходияка, Одессе ничем особым не запомнилась.

В отличие от остальных националистов и радикалов, наводнивших Одессу, Ходияк ранее не был замечен в качестве инициатора каких-либо публичных мероприятий. Да, он присутствовал и участвовал во многих бесчинствах, которые творили радикалы в южнорусском городе, но основной сферой его интересов всегда были деньги.

Снос по найму

Сколотив собственную группировку, Ходияк занялся всем подряд: рейдерством, аферами с землей в Затоке, рэкетом, отъёмом собственности, вымогательством. Он даже принял участие в нападении на пункт весового контроля Укртрансбезопасности на трассе Одесса-Киев 16 апреля 2019 года. Выступая в роли наёмника, он выгонял конкурирующую с одесским Автомайданом группировку киевских радикалов.

Идеологическая парадигма в действиях «стрелка с Греческой площади», расстреливавшего людей 2 мая 2014 года, отсутствовала полностью. И он, и его банда старались активно не участвовать в городских событиях, когда вся ответственность легла бы на Ходияка.

Конечно, можно предположить, что банде рэкетиров, работающей только за деньги, пришла в голову мысль подавать запросы в государственные учреждения и разрабатывать стратегию сноса барельефа, основанную на законе, но послужной список этих ребят заставляет в этом серьезно усомниться. Еще удивительнее то, что сам Ходияк, отправив своих людей на снос памятника, публично в этом не участвовал. Да и само сообщество радикалов Одессы весьма вяло отреагировало на это событие, поддержав акцию только через Facebook. Выходит, для сноса памятных досок Ходияка банально наняли. Дитя Майдана — Сергей Ходияк, активный участник майской резни в Одессе © Facebook, Сергей Александрович Ходияк

Снос памятной доски Жукову по адресу Новосельского, 64 проходил по аналогичному сценарию. Вооружившись ответом Одесского национального университета, в котором ВУЗ заверил радикалов, что он не возражает против демонтажа последнего барельефа маршалу, националисты провели снос по такому же сценарию. На этот раз вместе с группировкой Ходияка при сносе присутствовали представители «Нацкорпуса» и печально известный уличный радикал Демьян Ганул.

Противоположная сторона конфликта была представлена депутатом Горсовета от ОПЗЖ Богданом Гигановым. Впрочем, Гиганов ограничился громкими заявлениями и жалобами в полицию и прокуратуру.

Но больше всего в истории с демонтажем памятных досок Жукову удивляет то, что при правлении Порошенко, когда Одесса буквально задыхалась от нашествия радикалов всех мастей, барельефы Жукову стояли нетронутыми и никому в голову не пришла идея их снести. Даже акции по сносу бюста маршалу и уничтожению двух мемориальных табличек в 2015-2017 годах были проведены ночью без привлечения лишнего внимания.

От ненависти до разочарования

В целом же единственной действительно потерпевшей стороной в этой истории остались простые одесситы, которые потеряли один из последних символов победы, связывавший Одессу со славным прошлым могучего Советского Союза.

Описать реакцию простых граждан на тотальное уничтожение памятников Жукову в их любимом городе двумя слова нельзя. Это широкий спектр эмоций, в котором смешались гнев, ненависть и безысходность.

Если в беседах между собой люди выливают потоки брани и ненависти на исполнителей сноса, то после наступает неприятное отрезвление, с осознанием полной безысходности, того, что Одесса осталась один на один со своими проблемами в окружившей её Украине.