Под Верховной Радой проходят протесты против продажи украинской земли. Несмотря на то что сегодня закон о рынке земли могут принять во втором чтении, на акциях с самого начала не было радикалов

Утром 6 февраля в центре Киева проходят немногочисленные протесты. На улицы города вышли аграрии. Они требуют от власти поэтапного открытия рынка земли.

Что примечательно, на акциях протеста с самого их начала не были заметны украинские националисты. А ведь такие партии, как «Свобода», сделали продажу украинской земли одной из ключевых тем во время своих выступлений против действующей власти. Лидер «Свободы» Олег Тягныбок лишь после начала протестов 6 февраля призвал всех выходить на акции протеста.

«Вопреки воле свыше 70% украинцев — власть готовится принять во II чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Но это не о рынке земли и не о развитии экономики. Это — олигархический дерибан. Это — угроза национальным интересам Украины и гарантия бедности каждого украинца <…> Сегодня пикетируем Верховную Раду Украины. Присоединяйтесь!» — написал Тягныбок.

Основной электорат «Свободы» живет на Западной Украине. Очевидно, что эти люди не смогут приехать в Киев день в день.

Пусто на момент написания статьи и на странице в ФБ главы пресс-службы «Национального корпуса» Романа Чернышева, обычно информирующего о протестах своей партии. Тишина и в соцсетях главы «Нацкорпуса» Андрея Билецкого. Разумков рассказал, когда на Украине откроется рынок земли © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такая пассивность украинских националистов заставляет подозревать, что им пригрозили самыми неприятными последствиями. Тем временем закон могут поддержать даже его противники из разных политических партий.

Нерешительные депутаты

Фракция партии «Слуга народа» готова поддержать законопроект о рынке земли во втором чтении.

«У нас есть голоса, достаточно. Больше 226», — рассказал лидер фракции Давид Арахамия о сигнальном заседании фракции с участием президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, открытие рынка «освободит от крепостного права семь миллионов украинцев, которые владеют своей землей».

При этом он пообещал, что Рада будет работать и ночью.

«Должен же этот парламент хоть одну ночь поработать!» — заявил Арахамия.

Правда, после начала работы Рады в 10.05 спикер Дмитрий Разумков тут же объявил перерыв на 30 минут: «Батькивщина» и группа «За будущее» попросили собрать глав фракций в его кабинете.

К тому времени протестовали только у Офиса президента. Шествие нескольких сотен человек к Верховной Раде началось около 11.00 по Киеву (около 12.00 по Москве. — Ред.).

Что интересно, за законопроект может проголосовать и оппозиционная власти Украины партия «Голос». По крайней мере, как заявил замглавы фракции этой политсилы Ярослав Железняк, фракция будет принимать решение «когда будет окончательно понятно всем народным депутатам, в том числе коалиции и оппозиции, какой финальный текст».

В общем, «Слугу народу» в земельном вопросе могут еще и поддержать оппоненты. В Офисе президента Украины придумали, как допустить иностранцев на рынок земли — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Что примечательно, колеблющихся депутатов, особенно связанных с олигархом Игорем Коломойским, вчера вечером, похоже, попытались вразумить: СБУ нагрянула с обыском на телеканал «1+1». Он принадлежит олигарху. Кроме того, Зеленский на заседании фракции, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники, уверял депутатов, что Раду не будут распускать: мол, сокращение численности нардепов с 450 до 300 не делается под внеочередные выборы. Это тоже можно расценивать как определенный торг или же, напротив, попытку давления на колеблющихся нардепов.

Впрочем, победа пока у партии власти не в кармане.

Почти Иванова ночь

Верховная Рада находится не так уж далеко от одной из знаменитейших гор Киева — Лысой горы, куда, по поверьям, слетались ведьмы на Иванову ночь.

Похоже, в этом году Иванова ночь имеет шансы наступить гораздо раньше, чем в июле, а точнее — на пять месяцев. В ночь на 7 февраля депутаты могут принять закон о рынке земли.

«Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра закончим… Мы называем это «земельной ночью», — прогнозировал Арахамия.

Тогда же к Раде могут и подтянуться медлящие националисты. Все-таки для их сторонников это болезненный и важный вопрос. А националистические партии на Украине не могут не учитывать мнение своих сторонников — тогда они их быстро теряют, о чем не даст соврать «Свобода», если вспомнить 1 декабря 2013 года.

Кроме того, это звездный час «Батькивщины». Юлия Тимошенко может возглавить протесты и снова стать человеком №1 в украинской политике. Ее при этом могут поддержать даже заклятые противники из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Премьер-министр [Алексей Гончарук] сказал народным депутатам: «Мы будем продавать все, потому что это задание от президента и партии». Эта власть хочет все продать потому, что уже к апрелю им надо сбежать из страны! Люди добрые, что успеем защитить, то и будет нашим, а все остальное продадут», — заявил еще вчера, 5 февраля, один из лидеров политсилы Вадим Рабинович.

В общем, сегодня ночью в Киеве может быть жарко. А утром 7 февраля станет ясно, проснутся ли украинцы с рынком земли или без.