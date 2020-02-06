4 февраля президент Польши подписал закон об изменениях судоустройства, который в Европейском Союзе считают нарушающим принцип верховенства права. Польская оппозиция называет его «законом о наморднике»

Вечером 4 февраля, через несколько часов после того, как Польшу покинул президент Франции Эммануэль Макрон, который выразил «обеспокоенность осуществляемыми ныне реформами в сфере правосудия» в этой стране, Анджей Дуда подписал изменения к законам о деятельности судов общей юрисдикции и о Верховном Суде Польши.

Законопроект об изменениях в системе судоустройства, который после долгих дискуссий Сейм Польши окончательно принял 23 января 2020 года, местная оппозиция уже окрестила «законом о наморднике».

Так в своё время называли принятый парламентом кайзеровской Германии закон о запрете публичного употребления польского языка в местностях, где живёт менее 60% поляков. Современный же польский закон вводит драконовские меры наказания для судей, осмеливающихся высказать мысль, которая не понравится их начальству.

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Новый закон, во-первых, усиливает полномочия своеобразного «Верховного Суда в Верховном Суде», специально созданного в 2017 году в этом высшем судебном органе, — Дисциплинарной палаты. Именно этот орган теперь сможет карать (вплоть до лишения судейского статуса) судей всех уровней за «действия или бездействие, которые могут препятствовать или существенно препятствовать функционированию судебной системы, за действия, которые ставят под сомнение эффективность назначения судьи и за общественную деятельность, несовместимую с принципами независимости судов и независимости судей».

В переводе на обычный язык — запрещено критиковать деятельность своего начальства, подвергать сомнению полномочия судей, назначенных во времена правления ПиС с явными нарушениями закона, и участвовать в любой общественной деятельности, особенно в митингах и демонстрациях.

Дополнительные полномочия по давлению на судей получают также председатели судей общей юрисдикции и их заместители по дисциплинарной части. Кроме этого в Верховном Суде особое место отведено ещё одной новой палате — Чрезвычайного контроля и Общественных дел. Она получает право пересмотра приговоров и решений любой давности, её решения будут обязательными для всех других палат ВС, а она сама не будет связана решениями других палат.

Во-вторых, значительно упрощается система выборов председателя Верховного Суда (ВС). Нынешний руководитель ВС Малгожата Герсдорф, полномочия которой истекают 30 апреля 2020 года, с июля 2018-го фактически отстранена от должности и резко критикует действия Сейма, правительства и президента Польши.

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Однако даже с учётом новых судей Верховного Суда, назначенных во время правления ПиС, половины голосов для выдвижения кандидатуры подконтрольного председателя ВС у властей пока нет — независимо от того, считать ли от 125 (максимально возможное количество верховных судей), или от 101 (реальное количество судей в ВС Польши).

Новый же закон снижает кворум для выдвижения кандидатуры председателя Верховного Суда Польши (всего может быть до 5 кандидатов, окончательное решение принимает президент Польши) до 32, притом что 37 судей ВС назначены уже Анджеем Дудой.

Вводя в силу подобные изменения, власти Польши демонстрируют готовность эскалации конфликта с Европейским Союзом, ведь Суд ЕС в минувшем году уже дважды признавал новые польские законы, касающиеся системы правосудия, противоречащими принципу верховенства права.

В июне 2019 года Суд ЕС, рассматривая закон о Верховном Суде Польши, фактически признал, что законодательная и исполнительная власть этой страны угрожают независимости судебной власти, проверяя способность судей выносить решения. А в ноябре того же года Суд ЕС постановил, что закон Польши о судах общей юрисдикции нарушает базовые гарантии для судей, в первую очередь «гарантию несменяемости для защиты лиц, на которых возложена задача судить».

Комментируя подписанный президентом Польши закон, спикер Верховного Суда Польши, судья Михал Лясковский заявил: «Это печальный день для меня, потому что был подписан закон, который, с одной стороны, ограничивает участие судей в публичных дебатах, но, прежде всего, это своего рода вызов Европейскому Союзу, Суду ЕС. Это демонстративное высказывание — мол, мы не принимаем во внимание Венецианскую комиссию, мы не принимаем во внимание многочисленные оговорки, сформулированные в Польше и за рубежом».

Водка – оружие «Русского мира». В Украине обеспокоены алкогольной диверсией ФСБ в Польше © Facebook, SICA Wine & Spirits Адам Боднар написал в Твиттер: «Польша сегодня сделала мощный шаг к правовому Polexit'у. Я говорил об этом во время дебатов в Сейме и Сенате. Я повторяю то же самое после подписания президентом «судебного» закона. Печальный день для Польши, ЕС, верховенства закона и правовой безопасности граждан».

Польские аналитики считают, что закон подписан президентом в срочном порядке (хотя у него было время до 12 февраля) по двум причинам. Во-первых, чтобы «поиграть мускулами» перед новой Европейской Комиссией, ведь один из ключевых тезисов президентской кампании Анджея Дуды — «защита польского суверенитета перед Брюсселем».

К примеру, 17 января он заявил: «Не будут они нам навязывать на иностранных языках, какую систему мы должны иметь в Польше и как должны решаться польские вопросы. Да, тут Европейский Союз, и мы очень рады, что это так, но прежде всего здесь Польша».

Во-вторых, на рассмотрении Суда ЕС находится иск Европейской Комиссии о приостановлении деятельности Дисциплинарной палаты Верховного Суда Польши — в виде обеспечительной меры, до рассмотрения дела по сути. Как отмечает портал OKO.press, если Суд ЕС примет такое решение, что весьма вероятно, оно потенциально заблокирует действие «закона о наморднике», потому что именно эта палата ВС в конечном итоге рассматривает все дисциплинарные дела судей.

Поэтому подписание закона до решения Суда ЕС может еще больше углубить правовой хаос в Польше.

Ермак был настолько расстроен речью Зеленского в Польше, что хотел уволиться – Царев © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Томаш Белецкий, Европейская Комиссия в ответ на действия Анджея Дуды готовится к началу дисциплинарного производства против Варшавы, но формальные шаги могут быть предприняты только после публикации нового закона в официальном вестнике Польши.

Заявление пресс-секретаря Европейской Комиссии Кристиана Уигана, которое цитирует государственное Польское агентство печати, гласит: «Мы анализируем окончательный текст поправок к судебному законодательству с точки зрения соответствия праву ЕС. При необходимости Комиссия будет действовать без колебаний».

Редко употребляемое определение «без колебаний» явно призвано выразить решимость ЕК защитить принцип верховенства права в Польше.