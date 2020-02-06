От Калининграда до Смоленска. На какие российские земли претендует Лукашенко

Территориальные претензии Лукашенко к России, начинавшиеся пять лет назад как шутки на грани фола, постепенно превратились в элемент давления на Москву и элемент официальной националистической мифологии в современной Белоруссии

Собственно, все эти претензии можно разделить на два больших блока, каждый из которых имеет свое происхождение и используется в определенном контексте, — одни регионы предлагается отдать, потому что это «исконно белорусские земли», а другие — потому что «Россия их не возделывает».

«Отдай мне Калининград»

11 октября 2013 года на большой пресс-конференции для российских региональных СМИ Лукашенко неожиданно заявил журналистам из самой западной российской области (цитирую официальную стенограмму с сайта белорусского президента): «Никто не имеет права закрыть нашу Калининградскую область, прежде всего нашу, мы за нее в советские времена отвечали, я часто говорю, что отдайте нам Калининградскую область, мы каждый гектар, каждую сотку земли там распашем и сделаем из нее цветущий край. Владимир Владимирович (Путин. — Авт.) на меня смотрит: «Ты что?» Я говорю: «Ну в советские времена фактически Калининград был белорусским. Мы всегда отвечали за Калининград»… Я считаю, что это — наша земля. В хорошем смысле слова. Я не претендую на то, чтобы завтра забрать Калининград. Но если бы можно было, то с удовольствием. Мы были недавно с Путиным в Калининграде. Мы летели на вертолете, я смотрю: вы же не пашете землю! Эти же земли когда-то были самыми лучшими в Советском Союзе, процветающий был край. Вы же ничего не пашете. Я Владимиру Владимировичу говорю: «Слушай, отдай мне вот эти, эти земли. Согласен? Мы, — говорю, — распашем. Не надо нам в собственность их передавать, мы просто там будем заниматься сельскохозяйственным бизнесом»… Да, такой разговор был. И Путин меня поддержал в этом плане. Поэтому это наша страна».

Достаточно хамское заявление, которое в России на официальном уровне предпочли не замечать, дабы не обижать Батьку. Хотя странная логика: претензии Японии на гряду Южных Курильских островов отслеживаем и публично парируем, а притязания Лукашенко на целую российскую область предпочитаем не замечать?

Неудивительно, что через несколько лет Лукашенко вернулся к этой теме, сообщив 25 ноября 2019 года на встрече в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым: «Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. Путин говорит: «Я не против». А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси… Таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственны за Калининградскую область».

Исходным источником информации всех этих фантазий является книга Владимира Доброва «Тайный наследник Сталина», опубликованная в Москве в 2010 году.

Под «тайным наследником» подразумевается Пантелеймон Пономаренко, в 1938 — 1947 годах первый секретарь ЦК Компартии Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР), в 1944 — 1948 годах председатель Совета министров БССР. Как утверждает Добров, он общался с помощником Пономаренко, и тот рассказал ему следующее: «Пантелеймон Кондратьевич отобрал десять человек, ученых и специалистов самых разных специальностей. У нас была строгая военная дисциплина. Пономаренко как руководитель еще не упраздненного Центрального штаба партизанского движения, по званию генерал-лейтенант, имел большие возможности как военачальник. Все были предупреждены о секретном характере своей поездки в Калининградскую область… Каждый получил конкретное задание. Мне, как помощнику Пономаренко, предстояло наладить контроль за их работой и свести воедино подготовленные материалы. Возможные последствия присоединения Калининградской области к Белоруссии были изучены самым тщательным и всесторонним образом… Мы работали в области около месяца. Документ получился довольно объемный. На его основе и была подготовлена записка с приложениями к ней, которые Пономаренко отправил Сталину».

Разумеется, поскольку миссия была секретной, никаких упоминаний о ней нигде не осталось! И даже записки с объемными приложениями, которые якобы отправили Сталину и обсуждали потом на заседании Политбюро (упоминаний о чем тоже нет), нигде никогда не всплывали.

Понятно, что вчерашний директор провинциального колхоза, стремительно вознесшийся до президента страны, в такие тонкости не вникал, а про то, что «ответственность за Калининградскую область в СССР несла Белоруссия», додумал уже сам. Такое бывает.

Например, президент (с 2014 года), а ранее премьер-министр (2003 — 2014 годы) Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что мусульмане открыли и заселили Америку еще до Христофора Колумба, а первым на Луну прилетел в 1635 году турецкий «человек-ракета» Лагари Хасан Челеби. Просто выросший в стамбульском квартале Касымпаша (аналог киевской Троещины или московского Бирюлево, славных своими гопниками) малообразованный политик-популист свято верит в любые вычитанные им в юности в популярной литературе басни. Лукашенко взыскует «момента истины» на предстоящей встрече с Владимиром Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Эти мечты Лукашенко подаются в контексте того, что в России якобы все развалено, землю не засевают, а в Белоруссии все цветет и колосится. Такая пропаганда устами отечественных пропагандистов-марксистов вроде Константина Семина щедро льется в уши россиянам в последние годы, странным образом совпадая с официозом из Минска, убеждающим сограждан, что за рубежом все погрязло в разрухе и нищете.

Как говорится, найдите разницу в статьях Семина с озвученными выше более ранними заявлениями Лукашенко. Статья 2015 года: «Поезжайте в Смоленскую область, почувствуйте ее всеми четырьмя колесами, сразу после погранпоста за Витебском. Посмотрите на нашу деревню, посмотрите, что осталось от наших колхозов. Посмотрите на наших олигархов… Все, что в России заброшено и уничтожено, приватизировано, разграблено и пропито, в Беларуси — работает. Работает. Работает». И, после повторения тех же штампованных мантр «у нас все поросло бурьяном», вывод, уже из статьи 2016 года: «Не Беларусь надо присоединять к России, а наоборот. И в этом смысле еще неизвестно, кто на самом деле является старшим, а кто — младшим братом».

Неудивительно, что в Белоруссии насаждение подобных идей подпитывает, во-первых, опасения объединяться с «нищей разваленной Россией», во-вторых, чувство собственного превосходства и желание покуситься на наши пограничные регионы. Такие комментаторы регулярно появляются при обсуждениях в соцсетях, где идет речь об интеграции в Союзное государство.

Интересно, что оставил этот комментарий персонаж из города Орша, о котором даже Лукашенко в 2018 году вынужден был заявить, что его надо «поднимать из руин и развалин». Такое вот умелое хозяйствование. О том, в какой беспросветной нищете и безработице живет реальная белорусская деревня в той же Витебской области, можно почитать в репортажах на местных сайтах. Но, как правило, красным пропагандистам факты не нужны, а нужна красивая удобная картинка.

«Псков, Смоленск и Брянск принадлежали Белоруссии»

Новые откровения Лукашенко озвучил на большой пресс-конференции для российских региональных СМИ 17 октября 2014 года (цитирую официальную стенограмму с сайта президента Белоруссии): «Я говорю: "Владимир Владимирович, вы не переживайте, у нас нет напряжения в этой части, это вы, говорю, должны напрягаться, потому что часть Псковских, Смоленских и Брянских земель когда-то принадлежала Беларуси, поэтому придется поделиться…"».

Вроде бы опять просто шутка на грани фола. Но вот 30 декабря 2018 года в вечерний прайм-тайм на первом государственном канале белорусского телевидения «Беларусь-1» выходит передача «Точка отсчета», где демонстрируется карта БССР, включающая на востоке российские Смоленскую и Брянскую области, на севере — часть Псковской, на западе — литовский Вильнюс и польский Белосток.

Ведущий передачи параллельно рассказывает: «Границы новой республики планировали провести в соответствии с этнографической картой Беларуси академика Карского: согласно ей Вильнюс, Белосток, Смоленск и Брянск были белорусскими. Но той республике, которую провозгласили (1 января 1919 года. — Авт.) в Смоленске и которую торжественно декларировали манифестом, в этих границах было суждено прожить меньше месяца — уже 16 января 1919 года в Москве принимают решение: территорию Беларуси обрезать, Смоленскую, Витебскую и Могилевскую губернии забрать в РСФСР».

Спустя несколько дней, 2 января 2019 года, опять же в вечерний прайм-тайм «Беларусь-1» показывает фильм «БССР. Вытокі», также посвященный созданию БССР в 1919 году. Главный герой фильма, заведующий отдела новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк сообщает следующее: «Границы новой республики были проведены в соответствии с тем, как было на карте Карского. Если подробнее, то если бы не советско-польская война и эта установка была бы проведена в жизнь, то восточные границы Беларуси сейчас бы проходили всего в нескольких десятках километров от Москвы». Лукашенко играет на повышение, когда нужно пасовать. Что обсуждают соцсети 5 февраля © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Во время этого заявления на экране демонстрируется карта БССР, включающая в себя на востоке территорию вплоть до Ржева и Вязьмы. Кстати, тут у «завотделом новейшей истории» явные проблемы с арифметикой, так как от Вязьмы до Москвы более 200 км.

Интересно, что карта в «БССР. Вытокі» совпадает по границам с картой в «Точках отсчета», но технически исполнена иначе. То есть одна и та же карта в разных эскизах.

Далее голос диктора акцентирует внимание на том, что «на несколько дней после объявления (произошло оно 1 января 1919 года. — Авт.) БССР Смоленск становится номинальной столицей новой советской республики». Но далее, сообщает Третьяк, «16 января 1919 года в Москве принимается решение — территорию Беларуси обрезать, Смоленскую, Витебскую и Могилевскую губернии забрать в РСФСР, а самой обрезанной Белорусской советской республике объединяться с Литвой».

Вслед за этим заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского педагогического университета, также с 2011 года глава парламентской комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Марзалюк рассказывает, что в 1920-е годы «в состав Белорусской АССР должны были войти территории, части Смоленской и Брянской губернии, которые являются этнически белорусскими».

Но, как мы помним, Москва отняла и не отдает обратно!

Процитирую для сравнения статью лидера Белорусского народного фронта (БНФ) Зенона Позняка «О русском империализме и его опасности», опубликованную в 1994 году: «Мы не должны забывать, что в результате русской коммунистической политики… Беларусь (Белорусская народная республика) потеряла треть своих исконных территорий с автохтонным белорусским населением, в том числе свою столицу Вильню, города Белосток, Смоленск, Брянск, Лепель, Себеж, Новозыбков, Дорогобуж, огромные земли на востоке вплоть до Вязьмы. Русские коммунистические политики распоряжались нашими землями, роздали и забрали наши территории. Если в России теперь у власти некоммунисты, то пора восстановить справедливость… Вопрос о возвращении восточнобелорусских земель будет снова поставлен (об этом шла речь в 20-х и 30-х годах)». Как говорится, найдите разницу.

Затем уже соратники Позняка боролись за присоединение соседних российских областей: «В 1990 году депутатская делегация БНФ вела предварительные неофициальные переговоры с русскими на парламентском уровне о возможности возвращения Беларуси восточных земель — Смоленщины, Псковщины и Брянщины. Было найдено взаимопонимание и даже отмечено желание наших смоленских коллег присоединиться к Беларуси». Сейчас их дело продолжает Лукашенко…

«Белорусский федеральный округ»

Упомянутые выше территории России, на которые претендует Лукашенко, оказались недавно интересным образом объединены в одно «пакетное предложение».

«Один из ключевых идеологов «русского мира» Николай Сергеев предложил отдать Псковскую, Смоленскую и Калининградскую области Беларуси в случае, если Беларусь объединится с Россией как "автономным округом"», — сообщил 11 декабря популярный Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Тут стоит пояснить, что Николай Сергеев — это представитель Института стран СНГ в Белоруссии, награжденный 4 ноября 2019 года президентом России медалью Пушкина.

Через два дня, 13 декабря, Сергеев подтвердил националистической газете «Наша Нiва», что озвучивал подобное предложение: «Это один из вариантов формирования Союзного государства, который выносился на обсуждение. Существует вариант, что в будущем союзное государство будет делиться на союзные округа. И один из таких округов будет называться «Белорусским». Формироваться округа будут по экономическому признаку, поэтому некоторые области Российской Федерации смогут войти в этот округ».

Так что странные "хотелки" Александра Лукашенко, как видно, имеют под собой некоторое псевдоисторическое и псевдополитическое обоснование.