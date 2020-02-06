Владимира Зеленского критикуют за неопределённость внутренней и внешней политики, и в общем-то критикуют правильно. Тем не менее, высокий уровень доверия к нему парадоксальным образом сохраняется. Политические технологи в таких случаях говорят о «мифе», который не реагирует на рациональные аргументы

Сейчас у нас есть возможность сравнить данные трёх исследований, проведённых в 20-х числах января — Центра «Социальный мониторинг», группы «Рейтинг» и группы «Социс». К сожалению, данные в полной мере не совпадают, а некоторые разночтения имеют скандальный характер. Тем не менее, общее представление о состоянии общественного мнения они дают.

Уровень доверия к президенту

Именно эти данные имели скандальный характер, поскольку разрыв между показателями «Социального мониторинга» и «Рейтинга» составил рекордные 10%, что, разумеется, никакими объективными факторами обусловлено быть не может. Очевидно, у одной из служб произошёл сбой методики (вариант с фальсификацией мы отметаем даже не в силу его маловероятности, а просто потому, что это серьёзное обвинение, которое надо обосновать).

По данным «Социального мониторинга», уровень доверия к Зеленскому пересёк психологически важную отметку 50% (хотя с точки зрения погрешности между 49 и 51% разницы нет никакой). По данным «Рейтинга», президенту доверяют 59%. «Социс» своей версии не опубликовал.

Несмотря на вопросы относительно адекватности данных, выводы из результатов обоих вопросов одинаковые:

во-первых, Зеленский продолжает оставаться лидером общественного доверия, далеко опережая всех своих возможных конкурентов;

во-вторых, несмотря на это, динамика его рейтинга в целом отрицательная — уровень доверия пусть медленно, но сокращается.

Очевидно, несмотря на отсутствие явных успехов, миф о «новом человеке», который «придёт и молча поправит всё» (Б. Гребенщиков), по-прежнему действует.

Рейтинги партий

Тут тоже наблюдаются существенные разночтения, прежде всего — в рейтинге ведущей партии.

«Социальный мониторинг» «Рейтинг» «Социс» «Слуга народа» 39 42 48 «Оппозиционная платформа» 15 14 14 «Европейская солидарность» 11 10 12 «Батькивщина» 11 8 8 «Голос» 4 3 2 «Свобода» 5 3 2 «Сила и честь» 4 4 5

Несмотря на это, ситуация оценивается всеми тремя службами примерно одинаково.

Во-первых, абсолютным лидером по-прежнему остаётся «Слуга народа». Отрыв от конкурентов — в 2-3 и даже более раз.

Впрочем, рейтинг партии постепенно снижается: по данным «Рейтинга», снижение по сравнению с декабрём составило 6%, а по данным «Социального мониторинга», даже 13%. У «Социса», впрочем, ничем не объяснимый рост.

Во-вторых, порядок основных парламентских сил не меняется.

В-третьих, «Голос» постепенно теряет позиции. В этом есть некоторая загадка, поскольку проект Святослава Вакарчука был реализован как «"Слуга народа" для Галичины». По идее он должен был обладать теми же качествами, но не обладает. Возможно, проблема в его оппозиционном статусе.

В-четвёртых, на места в парламенте продолжают претендовать «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко и «Свобода». Однако они и в прошлом году претендовали, но заняли соответственно 7 и 11 места.

Социальный оптимизм

Данные относительно оценки развития ситуации в стране опубликовал только «Социальный мониторинг».

Оптимистические настроения по-прежнему преобладают, но разрыв между ними не особенно велик. Считают, что страна движется в правильном направлении 55%, в неправильном — 45%.

К сожалению, сравнимых данных той же службы нет. Данные группы «Рейтинг» фиксировали в декабре худшую ситуацию: 40 к 38%.

В общем, ситуация для президента и его партии всё ещё позитивная — относительное большинство ожидает от их правления позитивных изменений. Хорошо бы ещё знать, какие именно изменения избиратели считают позитивными.

Проблемы страны

По данным «Социса», главные проблемы страны: война на Донбассе (67%), низкий уровень зарплат и пенсий (52%), повышение коммунальных тарифов (38%), рост цен (27%).

По данным «Рейтинга», избиратели ждут от президента прежде всего прекращения войны (64%), усиления борьбы с коррупцией (45%), возрождения промышленности (30%), повышения социальных стандартов (24%), повышения качества медицины.

В общем, то, что лидирует именно вопрос прекращения войны на Донбассе, удивления не вызывает. Проблемой является то, что сами избиратели не то чтобы очень хотели дать на этот вопрос внятный ответ, — мы уже давно фиксируем, что Минские соглашения не пользуются поддержкой украинских граждан. А поскольку альтернативы Минским соглашениям нет, значит, их выбор — война до победного конца. Президент, очевидно, должен возглавить штурм Москвы.

Другие вопросы

«Социальный мониторинг» изучал отношение к актуальным темам.

Среди информированных о «кассетном скандале» (их 68%) хуже стали относиться к Гончаруку 52%, к Зеленскому — 32%. В общем, социология свидетельствует, что этот вброс своей цели достиг.

35% слышавших о выступлении Вакарчука на новогоднем корпоративе в Минске ухудшили своё мнение о нём.

89% опрошенных полагают сверхвысокие зарплаты в госсекторе несправедливыми. Удивительно не это, а то, что 5% считают их справедливыми. Впрочем, представить себе эту логику несложно — зато они взяток не берут.

Резюме

Несмотря на все провалы власти за последнее время, её поддержка держится на высоком уровне. Объясняется это безальтернативностью — избиратели хотели новую власть, и они её получили. Но новой оппозиции нет — Вакарчук закрепиться в этом качестве не смог. Возможно, сможет сыграть Сенцов.

Хотя рейтинг президента и его партии демонстрирует тенденцию к снижению, катастрофой могло бы стать полное изменение основной линии общественного мнения (наелись новых — дайте нам старых, но надёжных) или же появление «сверхновой» партии (но для этого пока нет условий).