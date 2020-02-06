Сейчас у нас есть возможность сравнить данные трёх исследований, проведённых в 20-х числах января — Центра «Социальный мониторинг», группы «Рейтинг» и группы «Социс». К сожалению, данные в полной мере не совпадают, а некоторые разночтения имеют скандальный характер. Тем не менее, общее представление о состоянии общественного мнения они дают.
Уровень доверия к президенту
Именно эти данные имели скандальный характер, поскольку разрыв между показателями «Социального мониторинга» и «Рейтинга» составил рекордные 10%, что, разумеется, никакими объективными факторами обусловлено быть не может. Очевидно, у одной из служб произошёл сбой методики (вариант с фальсификацией мы отметаем даже не в силу его маловероятности, а просто потому, что это серьёзное обвинение, которое надо обосновать).
По данным «Социального мониторинга», уровень доверия к Зеленскому пересёк психологически важную отметку 50% (хотя с точки зрения погрешности между 49 и 51% разницы нет никакой). По данным «Рейтинга», президенту доверяют 59%. «Социс» своей версии не опубликовал.
Несмотря на вопросы относительно адекватности данных, выводы из результатов обоих вопросов одинаковые:
во-первых, Зеленский продолжает оставаться лидером общественного доверия, далеко опережая всех своих возможных конкурентов;
во-вторых, несмотря на это, динамика его рейтинга в целом отрицательная — уровень доверия пусть медленно, но сокращается.
Очевидно, несмотря на отсутствие явных успехов, миф о «новом человеке», который «придёт и молча поправит всё» (Б. Гребенщиков), по-прежнему действует.
Рейтинги партий
Тут тоже наблюдаются существенные разночтения, прежде всего — в рейтинге ведущей партии.
|
|
«Социальный мониторинг»
|
«Рейтинг»
|
«Социс»
|
«Слуга народа»
|
39
|
42
|
48
|
«Оппозиционная платформа»
|
15
|
14
|
14
|
«Европейская солидарность»
|
11
|
10
|
12
|
«Батькивщина»
|
11
|
8
|
8
|
«Голос»
|
4
|
3
|
2
|
«Свобода»
|
5
|
3
|
2
|
«Сила и честь»
|
4
|
4
|
5
Несмотря на это, ситуация оценивается всеми тремя службами примерно одинаково.
Во-первых, абсолютным лидером по-прежнему остаётся «Слуга народа». Отрыв от конкурентов — в 2-3 и даже более раз.
Впрочем, рейтинг партии постепенно снижается: по данным «Рейтинга», снижение по сравнению с декабрём составило 6%, а по данным «Социального мониторинга», даже 13%. У «Социса», впрочем, ничем не объяснимый рост.
Во-вторых, порядок основных парламентских сил не меняется.
В-третьих, «Голос» постепенно теряет позиции. В этом есть некоторая загадка, поскольку проект Святослава Вакарчука был реализован как «"Слуга народа" для Галичины». По идее он должен был обладать теми же качествами, но не обладает. Возможно, проблема в его оппозиционном статусе.
В-четвёртых, на места в парламенте продолжают претендовать «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко и «Свобода». Однако они и в прошлом году претендовали, но заняли соответственно 7 и 11 места.
Социальный оптимизм
Данные относительно оценки развития ситуации в стране опубликовал только «Социальный мониторинг».
Оптимистические настроения по-прежнему преобладают, но разрыв между ними не особенно велик. Считают, что страна движется в правильном направлении 55%, в неправильном — 45%.
К сожалению, сравнимых данных той же службы нет. Данные группы «Рейтинг» фиксировали в декабре худшую ситуацию: 40 к 38%.
В общем, ситуация для президента и его партии всё ещё позитивная — относительное большинство ожидает от их правления позитивных изменений. Хорошо бы ещё знать, какие именно изменения избиратели считают позитивными.
Проблемы страны
По данным «Социса», главные проблемы страны: война на Донбассе (67%), низкий уровень зарплат и пенсий (52%), повышение коммунальных тарифов (38%), рост цен (27%).
По данным «Рейтинга», избиратели ждут от президента прежде всего прекращения войны (64%), усиления борьбы с коррупцией (45%), возрождения промышленности (30%), повышения социальных стандартов (24%), повышения качества медицины.
В общем, то, что лидирует именно вопрос прекращения войны на Донбассе, удивления не вызывает. Проблемой является то, что сами избиратели не то чтобы очень хотели дать на этот вопрос внятный ответ, — мы уже давно фиксируем, что Минские соглашения не пользуются поддержкой украинских граждан. А поскольку альтернативы Минским соглашениям нет, значит, их выбор — война до победного конца. Президент, очевидно, должен возглавить штурм Москвы.
Другие вопросы
«Социальный мониторинг» изучал отношение к актуальным темам.
Среди информированных о «кассетном скандале» (их 68%) хуже стали относиться к Гончаруку 52%, к Зеленскому — 32%. В общем, социология свидетельствует, что этот вброс своей цели достиг.
35% слышавших о выступлении Вакарчука на новогоднем корпоративе в Минске ухудшили своё мнение о нём.
89% опрошенных полагают сверхвысокие зарплаты в госсекторе несправедливыми. Удивительно не это, а то, что 5% считают их справедливыми. Впрочем, представить себе эту логику несложно — зато они взяток не берут.
Резюме
Несмотря на все провалы власти за последнее время, её поддержка держится на высоком уровне. Объясняется это безальтернативностью — избиратели хотели новую власть, и они её получили. Но новой оппозиции нет — Вакарчук закрепиться в этом качестве не смог. Возможно, сможет сыграть Сенцов.
Хотя рейтинг президента и его партии демонстрирует тенденцию к снижению, катастрофой могло бы стать полное изменение основной линии общественного мнения (наелись новых — дайте нам старых, но надёжных) или же появление «сверхновой» партии (но для этого пока нет условий).