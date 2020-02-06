В Офисе президента Владимира Зеленского с 1 февраля проходят собеседования на должности министров и вице-премьер-министров. Интервью проводит сам лидер страны, его помощники Сергей Шефир, Андрей Ермак и премьер-министр Алексей Гончарук. Политологи размышляли, кто из состава Кабмина покинет свое место и будет ли отправлен в отставку сам премьер

Накопилось

Вопреки наличию годичного иммунитета у Кабинета министров под предводительством Алексея Гончарука, утвердившего программу действий на пять лет, теоретически все правительство может уйти в отставку. Потирают руки оппозиционеры, которые потихоньку разрабатывают документ об отставке.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник напомнил, что Кабмин Гончарука могут убрать точно так же, как в апреле 2016 года избавились от Кабмина Арсения Яценюка, — путем отмены постановления об утверждении программы деятельности правительства.

«Я знаю, что две оппозиционные фракции готовят такого рода постановление», — сообщил политолог.

По его мнению, вокруг правительства растет градус народного недовольства. Антирейтинги, которые колеблются в различных соцопросах от 40 до 60%, тянут на дно и президентское большинство в парламенте — фракцию «Слуга народа», и самого президента Зеленского. Ведь это именно он и его партия поручилась за этот состав Кабмина. Самодержец и «самокатчик». Судьба Зеленского, Гончарука и всей Украины после кассетного скандала © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

«Скандал вокруг заработных плат привел к кризису во фракции «Слуга народа». В денежный вопрос уперлись представители группы «Приват» и «анти-Сорос» во фракции и начали раскачивать ситуацию. Что заставило президента требовать от правительства отчета. Этот кризис усугубился «пленками Гончарука», которые снижают доверие и дискредитируют уровень компетентности Кабмина в глазах общества», — считает аналитик.

Министры подозреваются

Кроме того, добавил он, КМУ не достиг социальных, правовых и политических целей, поставленных президентом. К примеру, Гончарук обещал Зеленскому вдвое снизить коммунальные тарифы за декабрь. По оценкам экспертов газовой отрасли, суммы в платежках уменьшатся максимум на 20%. Этого рядовые потребители не почувствуют. Более того, у некоторых граждан ЖКУ стали, наоборот, дороже.

Изменений в лучшую сторону не видно и в доходах граждан, и в сфере образования и здравоохранения. Ну и, естественно, чиновники продолжают брать взятки и участвовать в незаконных махинациях с бюджетом. К примеру, Госбюро расследований повязало одного из сотрудников Секретариата Кабинета министров, попавшегося на взятке.

По утверждению Бортника, в откатах подозревается целый ряд министров, а отставка главы министерства развития громад и территорий (бывший Минрегионстрой и ЖКХ) Алены Бабак является следствием борьбы за коррупционные потоки. 4 февраля с трибуны Рады она объяснила свое увольнение по собственному желанию давлением со стороны «строительной мафии».

Зампред «Слуга народа» Александр Корниенко ввиду ситуации выдвинул предположение, что на экс-главу ведомства и других принимающих решение топ-чиновников все же осуществляется давление. «…Ведь в стране делаются реформы. Если они делаются в той сфере, которая очень коррумпирована, мы знаем, что это строительная сфера в первую очередь, конечно, там может разное давление и угрозы и все что угодно. Или они конкретно были по Елене — это отдельный вопрос», — сказал политик.

Слуги верховного «слуги»

Владимир Зеленский отодвинул неуклюжего Алексея Гончарука и взял правительство под свой контроль. И об этой «мягкой трансформации» Кабмина Руслан Бортник уже говорил ранее. Уже ближе к концу января было известно, что Алена Бабак, скорее всего, уйдет. Политолог убежден, что на волоске висят министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда и министр соцполитики Юлия Соколовская.

«В свете реорганизации возможна замена министра экономики (Тимофей Милованов — ред.), министра культуры (Владимир Бородянский — ред.), министра юстиции (Денис Малюська — ред.) и министра здравоохранения (Зоряна Скалецкая — ред.). Возможна смена одного из вице-премьеров и переформатирование системы контроля над правительством», — предвещает Бортник.

По его предположению, новыми руководителями ведомств, конечно, снова будут ставленники главы государства. Но теперь вместо группы олигарха Виктора Пинчука, поддержанной Западом, в правительстве будут командовать верноподданные Зеленского.

Виновники секвестра

Причиной отставки членов правительства может быть и невыполнение доходной части госбюджета. Как информирует Минфин, доходы общего фонда бюджета в январе составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24%, меньше запланированного.

Экономист Андрей Вигиринский убежден, что начальник КМУ продемонстрировал некомпетентность, следствием которой стал провал по бюджету. Нет доходов и сборов — нет и финансирования расходной части главного финансового документа. Это грозит секвестром бюджета.

«Курс гривны был укреплен в конце прошлого года на уровне 24 гривен за доллар, а бюджет на этот год верстался с курсом 27,5 грн/$. Курс валют — среднегодовой показатель. Следовательно, гривна должна девальвировать если не в первом, то во втором или третьем квартале. Это позволит восполнить физическую составляющую импортного НДС (то есть когда плата за импортные товары в гривне будет выше. НДС, 20% которого заложено в цену продукта, был бы, соответственно, тоже выше — ред.). И верстка бюджета распределяется по месяцам с учетом этих факторов. Но доходная часть не выполнена», — поясняет эксперт. Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

И не только в силу укрепления нацвалюты, добавляет он, а и в силу недобора акцизных поступлений. Обычным оправданием в таком случае, сказал финэксперт, считается то, что в январе производители и ритейлеры продавали именно накопленную на складах продукцию, приобретенную по курсу крепкой гривны до начала текущего года (например, табачные изделия). По его словам, это почти одна и та же «отмазка» Министерства финансов, которая звучит в течение последних двух лет.

«Снизились поступления за счет — минус 2 миллиарда гривен — уменьшение на 7% газодобычи, плюс снизились цены для внутреннего потребителя, в том числе из-за того, что огромные запасы газа у «Нафтогаза» закачаны в подземные хранилища. И зафрахтован на первый квартал 1 млрд куб.м газа для импортной поставки из Европы», — отметил Андрей Вигиринский.

Исполнительная власть, сказал он, не могла не знать об этом, ведь «Нафтогаз» сводит свои балансы и безошибочно прогнозирует цены с учетом рекомендаций. Усилила недостачу бюджетных средств в этом контексте и невиданно теплая зима. А ведь правительство, верстая бюджет в октябре-ноябре 2019 года, должно было промониторить погоду на ближайшие месяцы 2020 года.

Доживем до осени

В связи с такими проколами внутриэкономическая политика государства, от которой зависит выполнение соцобязательств перед гражданами и инфраструктурных проектов, была сформирована неправильно.

Все же полной замены хозяев министерских кресел вряд ли стоит ожидать в ближайшие недели. Кабмин Гончарука еще не выполнил основные задания — внедрение рынка сельхозземель, проведение большой приватизации и реализации госбюджета-2020. К тому же КМУ должен решить вопрос касательно «ПриватБанка», о судьбе которого беспокоится Международный валютный фонд (МВФ). Последний настаивает на том, чтобы банк не достался бывшему владельцу — олигарху Игорю Коломойскому. Тот же, в свою очередь, судится с государством по вопросу неправомерной национализации банка и требует вернуть $2 млрд, находившихся на тот момент, как утверждает олигарх, в банке.

Это правительство поддержано и МВФ, и Западом в целом (США и Евросоюзом), хотя окончательных договоренностей между Киевом и фондом нет. Тем временем в феврале государство должно выплатить $4,7 млрд по внешним долгам. А от сделки с МВФ зависит получение 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза. Так что отставка самого Гончарука если и произойдет, то осенью — поскольку в статусе и.о. члены правительства не могут подписывать бумаги с МВФ.