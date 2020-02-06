Даже в человеческом измерении 50 лет не большой срок, что уж говорить о городах. Некоторым тысячи лет исполнились - и все еще живы. Однако атомограду - городу-спутнику Чернобыльской АЭС - история назначила существовать в другом измерении. И в нем уже как минимум три жизни

Одна из них началась в 1970 году. Многим из первых жителей Припяти сейчас около 70 или чуть более того — город был комсомольским, задорным. Детей рожали с дальним прицелом: первая очередь атомограда была рассчитана на 25 тысяч горожан, а вторая, за рекой — еще на 30-35 тысяч. Потому что планировалось иметь восемь энергоблоков. К моменту катастрофы вовсю работали первые четыре, еще два строились, а еще два проектировались. На работу на станцию можно было подъехать на автобусе, а можно было добраться и пешком — около километра дистанции всего-то!

Первая жизнь молодого цветущего города оборвалась в 16-летнем возрасте. За ночь катастрофы и последующие дни и месяцы Припять, фигурально выражаясь, поседела и сгорбилась, ослепла, оглохла и была практически парализована.

Город, которого нет. 50 лет атомограду Припять © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Чернобыль на экспорт: Атомная девушка Бонда — «Донецкое время» © кадр из фильма "Земля забвения"

Город живет своей — третьей — жизнью, привлекая к себе всякого рода адреналинщиков, уличных художников и музыкантов, публику непостоянную, но с интересными, как сейчас говорят, проектами. А один из активных туроператоров, зарабатывающих на экскурсиях в «зону», даже инициировал придание статуса памятки ЮНЕСКО всему городу. Насколько это соответствует критериям культурной ценности — известно должно быть специалистам, но интерес к локации повысит. Опять же на руку туроператорам. Ведь жить в городе по-прежнему нельзя — опасно для здоровья. Но вот спекулировать на катастрофе — это неолиберальная экономика поощряет.

Только нет в этом неолиберализме места тем жителям Припяти, которые жили в ней до 1986 года. Это видно по тому, что ряд мероприятий, приуроченных к 50-летию города, не посетили руководители государства. Мероприятия проходили в самой Припяти, в городе Славутич — реинкарнации Припяти в 50 километрах восточнее — и в киевском Музее Чернобыля.

Собрались припятчане и их последователи, в Славутиче — нынешний мэр Юрий Фомичев, в Киеве был прошлый мэр Владимир Удовиченко, который занимал свой пост 25 лет. И все. Присутствовавшие попели песни, повспоминали, почитали стихи. Посмотрели видео того славного времени, когда казалось — вся жизнь у города впереди! Славутич, конечно, по-своему должен быть благодарен Припяти — ведь он возник как Припять-2.

Поэтому и программа местными силами была подготовлена содержательная:

27 января — 16 февраля:

— Тематическая подборка "Город Сердца, тебя не вернуть никогда… верный нам до конца, город нашей судьбы»

*Общегородской библиотечно-информационный центр

Февраль, 03-12:

— Фото-выставка "Припять — город моей молодости"

*Краеведческий музей Славутича и Чернобыльской АЭС

Февраль, 03-16:

— Информационная выставка "Память не может уйти в никуда"

*Библиотечно-информационный центр для детей и молодежи

Февраль, 04:

— Поездка бывших припятчан в г. Припять

— 15:30 — вечер памяти "Припять-50. Такие разные человеческие судьбы…"

*краеведческий музей Славутича и Чернобыльской АЭС

— 17:00 — творческий вечер "Вдохновленные Припятью" (видео-ролики, фото из личных фондов припятчан)

*"Кино-концертный зал» — культурный центр "Манхэттен"

ЧАЭС разберут по кирпичику. Экономическая подоплека сериала «Чернобыль» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Украине еще действуют льготы так называемым чернобыльцам.

Хотя их периодически пытаются урезать, как и все социальные выплаты, но беда была такой большой, затронула так много судеб, что пока это сделать невозможно, электорат не позволит. Поэтому с самых высоких трибун периодически звучит тема зоны. Вот и новый президент Владимир Зеленский практически на старте своей каденции поехал туда, сказал что-то очень обнадеживающее, поручил что-то очень перспективное.

А президенты Украины, как известно, слов на ветер не бросают. Наступит 100-летие Припяти — проверим. До встречи 04 февраля 2070 года.