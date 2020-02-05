Во вторник, 4 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дату встречи с президентом России Владимиром Путиным – 7 февраля. В Кремле встречу подтвердили. Лукашенко также заявил, что в отношениях двух стран настал «момент истины»

Лукашенко демонстрирует, что хочет дружить одновременно и с Россией, и с США — соперниками на мировой арене. Однако показное дружелюбие президента Белоруссии — результат не столько миролюбия, сколько необходимость политического выживания.

Лукашенко: между Россией и США

4 февраля Лукашенко посетил Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда» и сделал ряд ярких заявлений.

«Я так понимаю, и об этом ему (Путину. — Ред.) буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия хотела бы быть в добрососедских отношениях с Россией. Сейчас отношения переживают кризис из-за споров вокруг поставок нефти. Впрочем, Лукашенко уже заявил, что готов закупать у России нефть по мировым ценам.

Личное письмо Трампа Лукашенко: купи независимость за кредиты МВФ © REUTERS, Kevin Lamarque/Pool | REUTERS, Kevin Lamarque/Pool | Перейти в фотобанк

«Я не скажу (искренне отвечу), что американцы у нас уж такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — отметил белорусский лидер.

2 февраля, напомним, в Минск прилетал госсекретарь США Майк Помпео. Лукашенко встречался с ним, из-за чего не полетел в Сочи, куда его приглашал Владимир Путин — провести отпуск с 31 января по 5 февраля.

Что имел в виду Лукашенко под «моментом истины», как визит Помпео повлияет на отношения Белоруссии с Россией, а также чего в целом ожидать от встречи двух президентов, изданию Украина.ру рассказали российские и белорусские политические эксперты.

Будет ли «момент истины» на встрече Путин—Лукашенко

Лукашенко в принципе трудно понять, потому что он иногда срывается на лексику из мест не столь отдаленных, говорит политолог Богдан Безпалько. Но, вероятно, это просто очередное его пафосное заявление (о «моменте истины»), которых он делал уже много за всю свою карьеру.

«Очевидно, что он приедет опять ради скидок на углеводород. Вероятно, он смог просчитать, что закупать нефть в Норвегии, Австралии, Венесуэле и даже в Азербайджане с Казахстаном — это очень дорого для белорусской казны. И, вероятно, его требования снизятся», — сообщил эксперт.

Ничего нового не произойдёт: эта вялотекущая локальная «война» продолжится, прогнозирует политолог Нина Стужинская: никакого момента истины не наступит.

«Может быть, президент Лукашенко в очередной раз выторгует себе какие-то послабления. Дивиденды, если это касается экономической стороны этой тихой войны», — допускает эксперт.

«Белоруссия станет анти-Россией после мирного транзита власти. Майдан не нужен» – эксперт © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Алексей Кочетков. Белоруссия попыталась продемонстрировать, что она может легко найти иной источник углеводородов, помимо российского.

«Здесь и покупка норвежской нефти, это и неуспешные попытки договориться с Казахстаном, и заявления об особо теплой дружбе с Азербайджаном. Судя по всему, это ни к чему не привело. Это и совсем детский шантаж в ходе встречи с Помпео, и оскорбительные высказывания в адрес России, которая, по мнению Лукашенко, целуется взасос с американцами.

Такое ощущение, что или Александр Григорьевич живёт в каком-то другом мире, или его аудитория — это люди с Луны, где нет интернета или телевидения.

Не учитывает Александр Григорьевич, что у нас сейчас с Америкой — самые плохие отношения за всю историю, включая период холодной войны. То есть мы стоим в одном шаге от каких-то очень серьезных конфликтов», — заявил Кочетков.

Сейчас Лукашенко, по его мнению, может добиться того, что все можно повернуть вспять, добавляет политолог. То есть можно продолжать жить за счет России, и при этом ничего абсолютно не давая взамен. А если вы не согласитесь, то, как у Высоцкого, «мы напишем в Спортлото». Ему дают понять, что он может писать куда угодно, но так как раньше уже не будет, уверен Кочетков.

«Возможно, для самого Лукашенко это и будет какой-то момент истины, но мне кажется, что никакого прорыва не будет», — рассказал эксперт.

Лукашенко: от встречи с Помпео к согласию покупать нефть по мировым ценам

Президента Белоруссии нынешняя ситуация вынуждает покупать нефть по мировым ценам. Когда ему приходится принимать подобные условия, это и означает, что «момент истины» пришёл, считает Нина Стужинская.

«Мы в Белоруссии привыкли, что президент балансирует между Востоком и Западом. Знаете, когда муж и жена надоели изрядно друг другу, кто-то из них уходит налево, а потом возвращается в лоно семьи.

Марков: Помпео хочет направить Лукашенко по пути Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк — сообщила эксперт.

Слова Лукашенко о том, что США — это величайшая империя, с которой надо выстраивать отношения, показывает его отношение к США, говорит Богдан Безпалько. Если США для Лукашенко — это величайшая империя и она настолько важна для внешней политики Белоруссии, «ну, тогда пусть эта величайшая империя и оплачивает все желания Лукашенко и все необходимости экономики Белоруссии».

«Пусть американцы дадут льготный кредит, пусть они предоставят нефть по ценам, которые устроят белорусского президента, или пусть, соответственно, тогда на эти деньги, которые американцы ему дадут, он закупит нефть у нас — она всё равно будет дешевле американской», — заявил политолог.

Он предполагает, что Помпео во время своего визита просто не дал Лукашенко каких-либо надежд на то, что он будет получать углеводороды или деньги на условиях, равных ранее озвученным российским, или даже на тех условиях, которые он сейчас просчитывает как компромиссные.

«Очевидно, не получив каких-то чётких обещаний, кредитов, дешёвой нефти, углеводородов, даже внешнеполитической поддержки, Лукашенко и собрался приехать сюда в Россию. Но, тем не менее, у нас в России очень хорошо запомнили, что 1 февраля он предпочел встречу с Помпео встрече с Путиным.

Поэтому, думаю, что этот факт тоже ляжет на чашу весов в переговорах между президентами России и Белоруссии», — подчеркнул Безпалько.

Помпео надавал Лукашенко обещаний, за которыми ничего не стоит, уверен Алексей Кочетков. Но, тем не менее, «мы знаем, чего стоят американские обещания», добавил эксперт.

«За все эти годы Лукашенко наживался на разнице в стоимости углеводородов. То есть он покупал по одной цене, перерабатывал и продавал в Европу по совершенно другой. И, собственно, на эту разницу существовало так называемое белорусское чудо.

Хотя надо понимать, что «белорусское чудо» — это жизнь за счет России. При этом Россия получает взамен упреки, обиды и ничего больше. Время от времени то обещания в вечной дружбе, то оскорбления руководства России. Россия получает огромное количество белорусских товаров на своём внутреннем рынке в ущерб своим производителям», — рассказал политолог.

По мнению Кочеткова, у властей Белоруссии — инерция советского мышления: «Россия должна, она обязана, мы должны платить и каяться».

«Плюс эта ползучая мягкая белорусизация, которую белорусский официоз всячески отрицает, но которая хорошо заметна из Москвы. За счет российских налогоплательщиков и производителей в Белоруссии переформатируется общество. Оно уже сейчас становится недружественным к России, а через какое-то время это будет вторая Украина.

«При СССР глушилки работали». Ищенко об украинской и белорусской пропаганде © РИА Новости, Владимир Трефилов Сейчас пока наступление на русский язык носит легкие, скрытые формы, но это только начало. Если почитать, что пишет белорусская националистическая пресса, то во многих отношениях украинцам до них далеко», — говорит эксперт.

Чего в целом ждать от встречи двух президентов

Возможно, результатом встречи Путин—Лукашенко станет продолжение переговоров, на которых Белоруссия и Россия придут к компромиссу, отмечает Богдан Безпалько. Но вряд ли это будет компромисс на тех условиях, на которых Лукашенко хотел заключить договоренности в декабре, и вряд ли на тех условиях, которые Россия предлагала ему тогда.

«В принципе, до встречи пока говорить что-либо здесь невозможно. Может быть, Лукашенко опять вспыхнет и уедет. Может, он откажется от встречи в последний момент, а может, встреча завершится хорошо, но без каких-либо конкретных результатов: стороны выйдут и скажут, что они по-прежнему поддерживают стремление к единству, к развитию Союзного государства, к соблюдению суверенитета наших стран, к взаимному сотрудничеству и так далее», — сообщил политолог.

Нина Стужинская не ожидает радикальных перемен от встречи двух лидеров. Она допускает, что прозвучат громкие заявления, но не более того.

«Основная цель Лукашенко — сохранить власть. Любыми уступками, при любых условиях. Именно исходя из этой стратегической цели он будет действовать», — заявила эксперт, добавив, что сейчас внутри Белоруссии противовеса Лукашенко нет.