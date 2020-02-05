Начиная с конца прошлого года, стараниями бессменного президента Белоруссии Александра Лукашенко, эта постсоветская республика оказалась на перекрестье многих политических конфликтов. Пользователи соцсетей заметили, что Лукашенко в этот раз не удалось провернуть свою традиционную схему мягкого шантажа РФ, что вывело страну из привычного равновесия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последние недели стал чуть ли не самым ярким ньюсмейкером на постсоветском пространстве. Его громкие заявления о возможности переориентироваться на Запад, если российское руководство не пойдет навстречу его экономическим представлениям о партнерстве, и также достаточно резкие личные оценки лидерам России не могли не сказаться на отношениях с северо-восточным соседом.

Пользователи соцсетей оценили такую тактику политической игры Лукашенко как отчаянный блеф, если применять соответствующую терминологию. Однако большинство комментаторов полагают, что президенту Белоруссии стоило бы пасовать, а не поднимать политические ставки.

К примеру, российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook заявил, что президент Белоруссии Лукашенко заигрывает с США для того, чтобы позлить российское руководство и выторговать себе дополнительные экономические преференции. Марков: Не переживайте за Белоруссию. Лукашенко прекрасно знает ошибки Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Белоруссия. В России очень переживают за Белоруссию. Боятся, что Помпео мог заманить бедного Александра Григорьевича Лукашенко в свои американские сети, обмануть, оторвать от России.

Не переживайте. Лукашенко прекрасно знает ошибки Януковича, главная из которых, что он поверил США и ЕС. Лукашенко знает, в чем американский план для Белоруссии. Это понемногу оттянуть Белоруссию от России. Понемногу подтянуть нациков во властные структуры. А потом в какой-то момент свергнуть его примерно по украинскому сценарию», — указывает российский политик.

Марков убежден, что Лукашенко не верит Помпео и лишь играет в политического оппортуниста союзного государства России и Белоруссии.

«Лукашенко знает, что за широкой спиной братской России он может себе позволить и поулыбаться с врагами. Даже и с целью ущипнуть Россию. Все равно Россия поможет, если что не так. Вот он и улыбается врагам с целью использовать улыбку Помпео для снижения цен на нефть и газ из России и повышения цен на молоко из Белоруссии.

Тем более, что знает, что за его спиной не только поддержка братской России, но и поддержка своих избирателей. Он знает, что популярен настолько, что если бы мог участвовать в выборах в Украине, то легко победил уже в первом туре. Лукашенко самый популярный политик в Украине, в этом нет сомнений. Он даже думает, что на открытых выборах мог бы победить и в России. Все это он знает. Но договариваться приедет не к Помпео и не в Варшаву, а в Москву. И договорится», — подчеркивает Марков.

Роль американцев и Запада в целом в постсоветской повестке в виду их стратегической цели — противодействие и сдерживание России — не поменялась ни на йоту. На своей странице в Facebook шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов. поясняет, что украинские и белорусские визиты Помпео нужно рассматривать исключительно в этом ключе. Уралов о визите Помпео: США будут подогревать обиды и комплексы украинских элит © Семен Уралов

«Инсайды о разговорах Помпео в Киеве о том, что «Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать» очень правдоподобны. Потому что в США не только изучают Россию в историческом контексте, но и обладают собственным опытом интеграции Калифорнии, Пуэрто-Рико и Гавайских островов.

Откровения Помпео важны на фоне других инсайдов — о новом пакете санкций против «Северного потока-2». В нашем случае важно понимать следующее:

— санкции — это навсегда, потому что Крым это лишь предлог;

— США будут подогревать обиды и комплексы украинских элит;

— Киев будет исходить из приоритета нанесения максимального ущерба Москве;

— территориальные потери Украины будут использоваться для развития комплексов у других соседей.

Все это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не выйдет из орбиты влияния США и там не произойдет смена элит на более лояльные России. В обозримом будущем этого не случится, поэтому необходимо использовать украинский прецедент в отношениях с другими союзниками и соседями», — поясняет политолог.

Между тем, если Украина уже определилась со своей ролью в геополитическом противостоянии с Россией, то Белоруссия пока надеется получить за счет политической фронды максимум экономических выгод. Вот только «хитрый план» Батьки Лукашенко все больше дает сбои.

Один из примеров пока еще неокончательного, но все же поражения в этой «игре нервов» описывает журналист Иван Лизан. Лизан: На топливном рынке Белоруссии прозвучал первый тревожный звоночек © Facebook, Иван Лизан

«Ограничения на продажу топлива, которые якобы ввёл в РБ «Лукойл» из-за дефицита топлива в республике, независимо от причин введения следует считать первым тревожным звоночком.

О возможных проблемах с обеспечением внутреннего рынка РБ топливом автор писал на прошлой неделе в тексте «Поскрести по сусекам. Хватит ли Беларуси нефти, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка». РБ требуется как минимум 6 млн тонн нефти для обеспечения внутреннего рынка, тогда как без заключения контракта с Россией она может рассчитывать на 5 млн тонн, минимум 1 млн тонн придётся добирать через порты Прибалтики. А по пессимистичным оценкам добирать придётся около 3 млн тонн нефти.

И нефть из Казахстана не будет спасением. Дело в том, что из барреля нефти получается 20 литров ДТ и больше 100 литров бензина, тогда как РБ нужна в первую очередь солярка. Однако соглашение с Казахстаном не позволит экспортировать нефтепродукты, полученные в результате переработки казахстанской нефти. Что делать с лишним для внутреннего рынка бензином — непонятно.

Поэтому было введено «Лукойлом» ограничение или нет, уже не суть важно. Важно то, что совместить экспорт нефтепродуктов и обеспечение потребностей внутреннего рынка при текущих объёмах поставки нефти в РБ невозможно», — написал в своем материале журналист.

Лизан напоминает, что с 2012 года Белоруссия экспортировала российские нефтепродукты под видом «растворителей и разбавителей», за что Россия в своё время требовала от РБ 1,5 млрд долларов недополученной прибыли, — экспорт по такой схеме позволял «оптимизировать» на государственном уровне «налогообложение» за счёт зачисления вывозной пошлины в белорусский, а не российский бюджет.

«В общем, без поставок нефти в нужных объёмах Минску неизбежно, рано или поздно, придётся выбирать: или прекращать экспорт, или переходить к импорту топлива из России. Остаётся только надеяться, что Москва и Минск всё же договорятся о нефти и интеграции», — подытоживает Иван Лизан.

Пользователи соцсетей, освещая разные аспекты последних событий на белорусском треке, приходят к одному выводу, который можно описать как своего рода политико-экономический цугцванг.

Лукашенко фактически использовал все свои аргументы и далее может последовать либо признание проигрыша и попытка договориться с Россией по-хорошему на встрече с Владимиром Путиным, которая уже анонсирована на 7 февраля, или окончательный разрыв с РФ по «украинскому варианту» со своей версией Майдана.