Верховная Рада Украины 4 февраля в первом чтении поддержала законопроект, которым предусматривается уменьшение конституционного числа депутатов Рады с 450 до 300 человек. Пользователи соцсетей активно включились в дискуссию о целесообразности и последствиях такой реформы украинского парламента

Следует обратить внимание, что данная законодательная норма, даже если она будет принята Верховной Радой во втором и третьем чтениях, вступит в силу только при формировании следующего состава парламента. Поэтому, по мнению многих наблюдателей, нынешние депутаты достаточно легко восприняли предполагаемый депутатский секвестр.

В частности, за проект постановления проголосовали 236 народных депутатов из 393 зарегистрированных в сессионном зале. Ни одного голоса «за» не дали «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», группы «За будущее» и «Доверие».

Как замечают выступающие против данной инициативы политики, данный шаг не имеет ничего общего с заявленным желанием сэкономить народные деньги. И уж точно не усиливает народовластие и парламентаризм на Украине. С другой стороны, для действующих властей это является отличным популистским ходом на фоне громких скандалов и снижающихся рейтингов власти в целом.

Вполне объяснимо, что резко против планов по сокращению числа депутатов выступили оппозиционные украинские политики.

Так, депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский на своей странице в соцсети Facebook отметил, что сокращать число депутатов парламента нецелесообразно. Вадим Новинский не поддержал инициативу по сокращению числа депутатов Рады © Facebook, Вадим Новинский | Перейти в фотобанк

«Сокращение числа народных депутатов до 300 уменьшит представительство народа в законодательной власти.

Сегодня показатель представительства парламентариев на 1 миллион населения в Украине приблизительно составляет 10 народных депутатов. В то время как в европейских государствах он выше: 14 — во Франции, 15 — в Польше, 16 — в Италии и так далее. Кроме того, количественный состав украинского парламента (450 народных депутатов) также далек от самого высокого показателя и по сравнению с соседними государствами.

Цель сэкономить бюджетные средства, конечно, благородна. Однако считаю, что задача парламента как представительского органа, в первую очередь, сохранить доступ украинского народа к управлению государством. Особенно в контексте существования неоправданно завышенных зарплат чиновников исполнительной власти и госпредприятий», — подчеркнул оппозиционный политик.

А политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что в этом вопросе изначально неверно поставлен акцент, и простое уменьшение или любое другое изменение количества народных избранников не пойдет на пользу украинскому парламентаризму. Бортник: В Конституции нужно закреплять норму представительства, а не количество депутатов © стрингер

«Количество депутатов, безусловно, необходимо сокращать, но в Конституции Украины нельзя закреплять конкретную цифру количества депутатов, поскольку она всегда будет взята с «воздуха» — почему 300, а не 280, 315 или 999 никто не сможет обосновать — любая из этих цифр в разный период времени может быть и большой и маленькой. Каждый раз переписывать Конституцию?

В Конституции необходимо закреплять норму представительства — например, 1 депутат от 100 тыс. избирателей (приблизительно такой она и была в 1996 году, когда принималась Конституция).

Конкретное количество депутатов может определять ЦИК каждый раз в преддверии выборов, исходя из демографических данных — будет количество населения украинцев расти — будет расти и количество депутатов, будет уменьшаться — так уменьшаться (может случиться, что скоро депутатов в Украине может остаться и 220-250)», — полагает он.

Кроме того, политолог обращает внимание, что закрепление пропорциональной системы в Конституции также контрпродуктивно.

«Прежде всего, пропорциональных вариаций выборов существует более 40 моделей — это не остановит переписывание законов «под выборы». В нашей стране уже использовались все избирательные системы (и пропорциональная в 2006, 2007 гг., и «открытые списки» в 2015-м) — это не дало и не могло дать ожидаемого антикоррупционного эффекта. Проблема не в системе выборов, а в правопорядке — работе правоохранительной и судебных системах.

Более того, принимая каждое изменение в Конституцию мы должны помнить о Крыме и Донбассе — насколько это согласуется с концепцией реинтеграции и международными соглашениями? Не придется ли потом снова «в мыле» менять Конституцию?» — задается вопросом Бортник.

Общая депопуляция Украины, по мнению российского политолога, депутата Госдумы пятого созыва Сергея Маркова, — вот главная причина предлагаемых изменений. Марков: Украине скоро придется уменьшать число депутатов до 250 © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Число депутатов парламента уменьшено на будущее с 450 до 300 депутатов. По давлению Зеленского. Это вызывает восторг избирателей в Украине, которые считают, что большинство депутатов это проходимцы, которые обслуживают интересы олигархов и предатели своих избирателей. Поэтому чем меньше страна кормит депутатов, тем лучше для страны. Конечно, это противоречит нормальной теории парламентаризма. Но не противоречит практике парламентаризма.

Кроме того, большая логика в сокращении числа депутатов в том, что раньше, при выходе из СССР, 30 лет назад население Украины было 52 миллиона, и логика была в том, что должно быть примерно от 100 тысяч населения один депутат.

А сейчас население Украины стало примерно 30 миллионов. Как раз и должно быть 300 депутатов, от 100 тысяч один депутат. Если та же политика будет продолжена, то через какое время число депутатов придется уменьшать до 250», — подчеркивает Марков.

Этот же тезис косвенно поддерживает на своей странице в Facebook и украинский политический аналитик Алексей Калиниченко, обращая внимание и на уменьшение численности населения в следствии потери территорий.

«300 депутатов вместо 450… Означает ли это, что у Зеленского согласны с тем, что численно и территориально Украина изменилась?» — задается риторическим вопросом Калиниченко.

Традиционная коррупционная составляющая при формировании высшего законодательного органа Украины наводит некоторых пользователей соцсетей на весьма неожиданные выводы о данном законопроекте.

Так, к примеру, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в соцсети Facebook предположил, что сокращение количества депутатов не только не уберет коррупционную составляющую, но и может ее усилить.

«А я не поддерживаю сокращение количества депутатов до 300!

В результате этого в Раде будет ещё больше мажоров (в процентном отношении) а шансы людей нормальных и внесистемных приблизятся к нулю. Не вижу в этом ничего хорошего», — считает он.

Как бы то ни было, пользователи соцсетей твердо убеждены, что простым механическим сокращением или другим изменением числа депутатов Верховной Рады ни одну проблему с эффективностью работы представительского органа не решить.

А кроме того, в данном шаге многие видят прямое наступление на демократические свободы украинских граждан, пусть и искусно закамуфлированные под заботу об экономии государственных средств. Как показали все предыдущие украинские реформы, такие «хорошие намерения» политиков обязательно выливаются в свою полную противоположность. Нет сомнения, что распиаренная инициатива о сокращении депутатов Рады ждет такая же судьба.