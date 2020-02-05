Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил президенту Владимиру Зеленскому о решении упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств. По сути, чиновникам урежут выплаты. Зеленский это поддержал

Во вторник, 4 февраля, в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады. На нем премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о решении упорядочить вопрос с зарплатами украинских министров и их заместителей. Богатые не плачут, а получают премии. Как новая украинская власть борется с бедностью в своих рядах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий — максимальная премия будет не более чем один оклад», — заявил Гончарук о том, что же решили в Кабмине.

Премьер также рассказал, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной. Ее будут обнародовать ежемесячно.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил правительственное начинание.

«Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже», — отметил глава государства.

Впрочем, огорчаться пришлось не только министрам и их заместителям. Как сообщил Гончарук, Кабинет министров намерен просить наблюдательный совет «Нафтогаза» приостановить выплату топ-менеджменту компании за победу в Стокгольмском суде. Руководители украинского монополиста должны были получить 1% от выигранных в шведской столице $2,9 млрд.

Что касается последней суммы, то тут уже сам Зеленский заявил, что ее можно направить на инфраструктурные проекты.

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов — построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», — заявил он на совещании, предложив правительству подготовить в двухнедельный срок все необходимые проекты документов.

В общем, украинских чиновников ждет затягивание поясов. И вызвано это вполне объективными причинами.

Собачий депутат

Причина, по которой в правительстве бросились урезать выплаты высокопоставленным чиновникам, довольно банальна: скандалы с партией власти и правительством. Продать всех собак и кошек. Заседание Верховной Рады Украины 4 февраля началось со скандала © rada.gov.ua

Вечером в пятницу 31 января на телеканале «112» народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар отвечал на вопросы дозвонившейся в студию из Кировоградской области пенсионерки Любови. Она жаловалась, что у нее 2 тыс. грн. (около 5 тыс. руб. — Ред.) пенсии и все они уходят на оплату коммунальных услуг.

«Если у нее собака элитной породы во дворе, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить», — заявил депутат.

Пенсионерка ответом была шокирована. Ведь сама она проголосовала за «Слугу народа», как и 78% ее односельчан, которые собрали народный сход, когда к пенсионерке приехали журналисты.

«Сегодня мы продадим собаку, а завтра — Родину? Друзья не продаются. Думаю, что мы вместе с господином Евгением — народным депутатом — можем разработать законопроект, поэтому мы официально с общиной приглашаем его в гости», — заявила в комментарии «Центральноукраинскому бюро» новостей сельская голова Аджамки Светлана Зайцева.

Сам Брагар в итоге позвонил пенсионерке и извинился за свои слова, однако волну негодования в соцсетях и СМИ это остановить не смогло.

«Владельцы собак, давайте продадим депутата Брагаря, на корм хватит», — писал владелец симпатичной маленькой таксы, украинский журналист Евгений Спирин.

Брагара (владельца не собаки, но кошки по кличке Марта) раскритиковали даже коллеги-депутаты. В конце концов делом заинтересовались в Офисе президента.

«Собственно, еще в пятницу президент поручил правительству разобраться с конкретным вопросом Любови из Кировоградской области. И сегодня мы получили информацию про непосредственно платежки, которые платит это домохозяйство, эта семья за коммунальные услуги и субсидии, которые она получает. По информации, которую сегодня предоставило правительство, эта семья уже с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше 3,5 тыс. грн. (8,89 тыс. руб. — Ред.), что в среднем позволяет этой семье платить не более чем 300-350 грн. (761-889 руб. — Ред.) в месяц за коммунальные услуги», — заявила вечером 3 февраля в эфире ток-шоу «Свобода слова» замруководителя Офиса президента Юлия Ковалив. Спиридонов: Флешмоб украинцев — это вообще не о собаке, а об отношении власти к нам © Facebook, Николай Спиридонов

По ее словам, задача власти — уменьшить потребление газа в таких домохозяйствах, как у пенсионерки из Аджамки. Это планируют делать с помощью программ энергоэффективности и замены котлов.

«Ее домохозяйство потребляет больше газа, чем утепленные дома и дома, оснащенные эффективными котлами», — подчеркнула сотрудница ОП.

Однако сочувствия к позиции властей она не вызвала. Ведь и жители Аджамки, где на дворе у пенсионерки Любови живет 14-летняя дворняга Шарик, прекрасно помнили другой скандал — с размерами премий, которые под Новый год получили украинские министры и их заместители.

Весьма премированные министры

В Аджамке считают, что депутаты и министры не понимают простой народ.

«Человек, который в месяц получает 200 тыс. грн. (около полумиллиона рублей — Ред.), не может понять нужды пенсионерки, которая получает полторы или две тысячи пенсии», — говорила на сходе одна из жительниц села Наталья Иванина.

Фактически она вспомнила о скандале, прогремевшим за полмесяца до заявления Брагара — в середине января. Тогда агентство «Украинские новости» опубликовало ответы правительства на запросы по поводу премий. Оказалось, что жаловавшийся на маленькую зарплату министр юстиции Украины Денис Малюська в декабре 2019 года получил премии за три месяца на общую сумму 190 400 грн (около 496 тыс. руб. — Ред.). С учетом того, что должностной оклад Малюськи составляет 16 тыс. грн (около 40 тыс. руб.), он начислил себе премий в 11,9 раз больше оклада. В итоге в декабре он получил свыше 226 тыс. грн (около 578 тыс. руб. — Ред.), из которых 16 тыс. грн составлял его должностной оклад, 16 тыс. — надбавка за интенсивность труда, 3,2 тыс. грн (около 8 тыс. руб. — Ред.) — надбавка как эксперту по вопросам тайн, 761 грн (около 1,95 тыс. руб. — Ред.) — индексация, а всё остальное — упомянутые премии за три месяца.

Зарплаты заместителей министра тоже были весьма существенными. Так, зарплата первого замминистра Евгения Горовца составила около 153 тыс. грн (около 391 тыс. руб. — Ред.), заместителей Александра Банчука — около 139 тыс. грн (около 355 тыс. руб. — Ред.), Виталия Василика — около 90 тыс. грн (около 230 тыс. руб. — Ред.), Андрея Гайченко — около 127 тыс. грн (324 тыс. руб. — Ред.), Валерии Коломиец — около 135 тыс. грн (около 345 тыс. руб. — Ред.), Ивана Лищины — около 145 тыс. грн (около 370 тыс. руб. — Ред.) и Ольги Онищук - около 139 тыс. грн (около 355 тыс. руб. — Ред.). «Слуги» начали лаять — значит, Преображенскому снова браться за скальпель»: соцсети о собаках, тарифах на газ и власти © фильм "Собачье сердце" | фильм "Собачье сердце" | Перейти в фотобанк

Однако Малюська с заместителями были далеко не первыми чиновниками Кабмина, чьи доходы шокировали украинцев.

Изначально скандал с выплатами в Кабмине разгорелся после того, как СМИ узнали о том, сколько получают сотрудники Министерства культуры, молодежи и спорта. Оказалось, что за несколько месяцев их оклады выросли в 10-20 раз и составляют от 90 тыс. (около 230 тыс. руб. — Ред.) до 200 тыс. грн (511 тыс. руб. — Ред.).

К примеру, если зарплата самого министра Владимира Бородянского в сентябре составила чуть больше 7,3 тыс. грн (около 18,6 тыс. руб. — Ред.), то в декабре он без учета налогов получил уже свыше 151 тыс. грн (около 386 тыс. руб. — Ред.).

«Какое вознаграждение за свою работу должны получать госслужащие в Украине? Обращаю внимание, что мы должны говорить не о конкретных фамилиях, а о должности, соответствующей определенному набору профессиональных качеств и функциональных обязанностей по уровню должности. Если мы, как общество, хотим привлекать лучших специалистов рынка, то государственная служба должна им предлагать вознаграждение не ниже средней медианы рынка, а если мы действительно хотим лучших, тем выше того, что в среднем может предложить рынок», — написал после скандала в Facebook сам Бородянский.

Однако ни общество, ни правящую партию подобные объяснения не удовлетворили. Тем более, после этого всплыли данные о зарплатах в других министерствах и ведомствах. А еще чуть погодя — и о зарплатах в Верховной Раде, где некоторые помощники народных депутатов получили выплаты в 50 раз выше, чем пенсионерка из Кировоградской области — на уровне $100 тыс. (свыше 250 тыс. руб. — Ред). Ситуацию не спасло и то, что с премиями потребовал разобраться спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Тем более, он обратил внимание не на парламентские, а на правительственные выплаты.

Теперь же благодаря депутату из «Слуги народа» рядовые украинцы в очередной раз осознали, насколько глубока пропасть между ними и их «слугами». Всё это для партии власти чревато весьма неприятными результатами. В конце концов, Петр Порошенко в 2014 году победил в первом туре выборов с 54% голосов избирателей. Через год его рейтинг колебался у отметки в 20%, а после и вовсе продолжил падение.