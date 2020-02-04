Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 февраля во время визита на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда» назвал дату встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча состоится в пятницу, 7 февраля.
«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — заявил Лукашенко.
По его словам, его страна хотела бы быть в добрососедских отношениях с Россией.
Однако чуть ранее в тот же день во время все того же визита Лукашенко заявил, что его страна налаживает отношения с принципиальным политическим противником России — США.
«Я не скажу (искренне отвечу), что американцы у нас уж такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — отметил белорусский лидер.
Подобные реплики могут запутать тех, кто не следит за перипетиями белорусской политики.
Кровь экономики
Согласно расхожему выражению, деньги — кровь экономики. Однако многие утверждают, что у экономики есть и другая кровь — черная и порою вязкая. Это нефть. А вот с ней у Белоруссии беда: собственных источников нефти в республике практически нет.
Все это заставляет руководство Белоруссии пытаться договориться с Россией. Во время визита на Добрушскую фабрику Лукашенко заявил, что был бы рад, если бы РФ снизила для Минска цены на «черное золото», приблизив их к внутрироссийским. А до этого Лукашенко и вовсе собирался искать альтернативу Москве в этом вопросе.
«Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, — обратиться к нам», — уверял его госсекретарь США Майк Помпео во время недавнего визита в Белоруссию.
При этом Минск еще и начал закупать нефть у Норвегии.
«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — заявила 20 января пресс-служба концерна «Белнефтехима».
«Нафтан» является одним из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Он находится в Витебской области. Именно на «Нафтане» перерабатывали российскую нефть, после этого отправляя продукты переработки в ЕС. На экспорт уходило порядка 60% продукции завода.
И вот за три дня до «момента истины» — встречи с Путиным — Лукашенко вдруг заявил, что готов закупать у России нефть по мировым ценам.
«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — заявил Лукашенко.
По его словам, РФ не соглашается на такие предложения и настаивает на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь. В то время как европейским странам нефть поставляется, по словам Лукашенко, без премии.
Такие заявления белорусского президента могут быть связаны с тем, что как ни крути, но трубопровод — наиболее удобный способ поставлять нефть в Белоруссию. Доставка норвежской и американской нефти делает это черное золотое еще более «золотым».
Впрочем, не Россией и США едиными жива белорусская политика.
Ну очень восточный брат, или западный форпост КНР
Охватившая китайские города пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, среди прочего ярко продемонстрировала уровень отношения Белоруссии и Китая.
«Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим», — заявил в послании лидеру КНР Си Цзиньпину Лукашенко.
При этом он заявил, что Минск принял решение направить китайцам гуманитарную помощь.
«Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, Белоруссия всегда будет «надежным и преданным другом Великого Китая».
В Пекине этот шаг оценили.
«Говорят, что перед лицом стихийного бедствия с первого взгляда ясно, кто является настоящим другом, и Белоруссия раскрыла правду в этот критический момент эпидемии пневмонии, протянула руку помощи с реальными действиями и подала пример для других стран!» — отмечается в сообщении китайского издания Sohu.
Однако отношения Минска и Пекина были теплы и до страшных вестей о коронавирусе. В конце 2019 года — 16 декабря — стало известно о полумиллиардном (в долларовом выражении) кредите, который получила Белоруссия от Китая.
«Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем. Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», — подчеркивалось в сообщении белорусского Минфина.
Не исключено, что если бы не разразилась трагедия в Ухане, а затем в других китайских городах, Лукашенко мог бы попытаться получить помощь с китайской стороны.
Теперь же, когда у Китая проблем с избытком, а американская и норвежская нефть могут больно ударить по белорусской экономике, Лукашенко приходится договариваться с российской стороной, альтернативу которой он так долго и, похоже, безуспешно, искал. И причиной этого и экономика, и, возможно, внезапная вспышка болезни на далеком Востоке.
Что же касается взаимоотношений с Россией (в финансовом смысле), то нефть, получаемая Белоруссией из РФ по внутрироссийским ценам, переработанная, а позже проданная на Запад и в Украине по мировым, и создала "белорусское чудо" — государство с весьма защищенной и разветвленной социальной защитой населения. Фактически, как утверждают эксперты, Россия на протяжении 20 с лишним лет таким образом дотировала Белоруссию, вернее ее руководство. И сейчас наступил момент, когда российское руководство проводит своеобразную ревизию, насколько необходимо дальнейшее неравноправное сотрудничество с режимом Лукашенко?