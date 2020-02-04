Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет дружить с основными соперниками на мировой арене. Это результат не столько миролюбия, сколько необходимость политического выживания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 февраля во время визита на Добрушскую бумажную фабрику «Герой труда» назвал дату встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча состоится в пятницу, 7 февраля.

«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — заявил Лукашенко.

По его словам, его страна хотела бы быть в добрососедских отношениях с Россией.

Однако чуть ранее в тот же день во время все того же визита Лукашенко заявил, что его страна налаживает отношения с принципиальным политическим противником России — США.

«Я не скажу (искренне отвечу), что американцы у нас уж такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — отметил белорусский лидер.

Подобные реплики могут запутать тех, кто не следит за перипетиями белорусской политики.

Кровь экономики

Согласно расхожему выражению, деньги — кровь экономики. Однако многие утверждают, что у экономики есть и другая кровь — черная и порою вязкая. Это нефть. А вот с ней у Белоруссии беда: собственных источников нефти в республике практически нет.

Все это заставляет руководство Белоруссии пытаться договориться с Россией. Во время визита на Добрушскую фабрику Лукашенко заявил, что был бы рад, если бы РФ снизила для Минска цены на «черное золото», приблизив их к внутрироссийским. А до этого Лукашенко и вовсе собирался искать альтернативу Москве в этом вопросе.

«Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, — обратиться к нам», — уверял его госсекретарь США Майк Помпео во время недавнего визита в Белоруссию.

При этом Минск еще и начал закупать нефть у Норвегии.

«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — заявила 20 января пресс-служба концерна «Белнефтехима». Лукашенко заявил, что подружился с величайшей мировой империей © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Нафтан» является одним из двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Он находится в Витебской области. Именно на «Нафтане» перерабатывали российскую нефть, после этого отправляя продукты переработки в ЕС. На экспорт уходило порядка 60% продукции завода.

И вот за три дня до «момента истины» — встречи с Путиным — Лукашенко вдруг заявил, что готов закупать у России нефть по мировым ценам.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — заявил Лукашенко.

По его словам, РФ не соглашается на такие предложения и настаивает на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь. В то время как европейским странам нефть поставляется, по словам Лукашенко, без премии.

Такие заявления белорусского президента могут быть связаны с тем, что как ни крути, но трубопровод — наиболее удобный способ поставлять нефть в Белоруссию. Доставка норвежской и американской нефти делает это черное золотое еще более «золотым».

Впрочем, не Россией и США едиными жива белорусская политика.

Ну очень восточный брат, или западный форпост КНР

Охватившая китайские города пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, среди прочего ярко продемонстрировала уровень отношения Белоруссии и Китая.

«Дорогой друг, тревожные известия о распространении в Китае коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси. От имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям умерших, желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим», — заявил в послании лидеру КНР Си Цзиньпину Лукашенко. Болкунец назвал еще один фактор шантажа России, который может использовать Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом он заявил, что Минск принял решение направить китайцам гуманитарную помощь.

«Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями. Мы готовы и далее вас поддерживать в преодолении этих временных трудностей. Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Белоруссия всегда будет «надежным и преданным другом Великого Китая».

В Пекине этот шаг оценили.

«Говорят, что перед лицом стихийного бедствия с первого взгляда ясно, кто является настоящим другом, и Белоруссия раскрыла правду в этот критический момент эпидемии пневмонии, протянула руку помощи с реальными действиями и подала пример для других стран!» — отмечается в сообщении китайского издания Sohu.

Однако отношения Минска и Пекина были теплы и до страшных вестей о коронавирусе. В конце 2019 года — 16 декабря — стало известно о полумиллиардном (в долларовом выражении) кредите, который получила Белоруссия от Китая.

«Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе: на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем. Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», — подчеркивалось в сообщении белорусского Минфина. «Сторонники политики экономического прагматизма»: Золотарев сравнил Эрдогана с Лукашенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Не исключено, что если бы не разразилась трагедия в Ухане, а затем в других китайских городах, Лукашенко мог бы попытаться получить помощь с китайской стороны.

Теперь же, когда у Китая проблем с избытком, а американская и норвежская нефть могут больно ударить по белорусской экономике, Лукашенко приходится договариваться с российской стороной, альтернативу которой он так долго и, похоже, безуспешно, искал. И причиной этого и экономика, и, возможно, внезапная вспышка болезни на далеком Востоке.

Что же касается взаимоотношений с Россией (в финансовом смысле), то нефть, получаемая Белоруссией из РФ по внутрироссийским ценам, переработанная, а позже проданная на Запад и в Украине по мировым, и создала "белорусское чудо" — государство с весьма защищенной и разветвленной социальной защитой населения. Фактически, как утверждают эксперты, Россия на протяжении 20 с лишним лет таким образом дотировала Белоруссию, вернее ее руководство. И сейчас наступил момент, когда российское руководство проводит своеобразную ревизию, насколько необходимо дальнейшее неравноправное сотрудничество с режимом Лукашенко?