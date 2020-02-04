Офис президента Украины начал проводить собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны войти в правительство. Об этом стало известно 4 февраля. По сообщениям СМИ, первая большое собеседование состоялась в субботу, 1 февраля, в Офисе Зеленского

«С потенциальными кандидатами разговаривали президент Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер Алексей Гончарук», — говорится в сообщении издания «Украинская правда».

Как отмечается, рассматривается возможность разделения двух действующих министерств: из Минэкономики могут выделить Министерство АПК (агропромышленного комплекса), а из Министерства культуры, молодежи и спорта выделить в отдельную структуру Министерство спорта.

Кроме этого у президента Владимира Зеленского есть вопросы к нескольким министрам, например к министру оккупированных территорий. Их могут или заменить, или усилить за счет профильных вице-премьеров.

Кто из министров может потерять свой пост, а также по какому принципу украинские власти будут набирать новых членов Кабмина, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Министры под угрозой увольнения

Кабмин готовится уволить еще несколько министров — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Фесенко. То есть речь идет о появлении вакансий в результате структурной реорганизации Кабмина.

«К примеру, могут разделить Министерство ветеранов и по делам оккупированных территорий и в результате вместо одного министра появятся два. Возможно, еще одна вакансия появится в результате отпочкования нового ведомства от Министерства экономики. Правда, окончательного решения пока нет, идут активные консультации», — отметил политолог.

Еще планируется появление одного или двух новых вице-премьеров, добавил эксперт, обсуждается возможность, чтобы один вновь назначенный вице-премьер курировал вопросы реинтеграции Донбасса и Крыма. Скорее всего, второй вице-премьер будет заниматься экономическим направлением.

Политический эксперт Руслян Бизяев прогнозирует, что «не всё будет хорошо у [министра культуры, молодежи и спорта] Бородянского, есть определённые провалы. Есть определённые вопросы к [министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства] Милованову. Возможны претензии к [министру образования] Новосад. Остаётся вопрос по [министру здравоохранения] Скалецкой, там 50 на 50%»

Открытым остаётся вопрос, кто возглавит Министерство ветеранов, говорит политолог Алексей Якубин. Также есть вопрос по Министерству энергетики, говорит он.

Рада назначила Шмыгаля новым министром развития территорий © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

Премьер Гончарук не входит в группу «неприкасаемых Зеленского»

Судя по информации «Украинской правды», премьер Гончарук — один из тех, кто собеседует будущих топ-чиновников. Значит, он точно остаётся на посту.

В то же время Владимир Фесенко считает, что беспокоиться о своих креслах нужно всем чиновникам, кроме узкого круга лично близких к Владимиру Зеленскому людей (Баканова и остальных). В правительстве никому ничего не гарантировано.

«Что касается Алексея Гончарука, то юридически он застрахован от увольнения парламентом до конца августа — начала сентября текущего года. Но не исключен вариант его увольнения по требованию Зеленского, если он будет недоволен результатами работы премьера. В таком случае Гончаруку предложат уйти с должности по собственному желанию.

Но пока те события, которые произошли в середине января, показали, что у президента сохраняется определенное доверие к действующему главе правительства. Но в то же время очевидно, что отношение к Гончаруку со стороны Зеленского стало более критичным», — рассказал политолог.

Также Фесенко считает, что заменить Гончарука особенно некем: «потенциальные кандидаты есть, но пока Гончарук устраивает президента прежде всего как надежный и лояльный исполнитель, а также ввиду отсутствия у него политических амбиций».

Ничто не вечно под луной, вспомнил классику Руслан Бизяев, говоря о перспективах премьера Гончарука. Эксперт напоминает, что была принята не программа Кабмина, которая обеспечивает ему на год иммунитет, а пятилетний план.

«Лазейка есть. Другое дело, на кого поменять Гончарука. Это главный ключевой вопрос. Хватит ли у Зеленского скамейки запасных.

Должность главы Кабмина в Украине — это должность не столько экономическая, сколько политическая. Поэтому я пока что не понимаю, кого из возможных кандидатов, которые периодически всплывают в шорт-листе, может выбрать Зеленский», — признал политолог.

Кабмин подал в Раду проект о частичной приватизации «Укрзализныци», «Нафтогаза» и «Укрпочты» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Пока все эти вопросы Гончаруком не решены. Может быть, у него есть несколько месяцев. Последний социомониторинг говорит, что у Гончарука антирейтинг около 60%, это правительство токсично для новой власти. У президента рейтинг опустился до 50%, и по его популярности бьёт Кабинет министров», — заявил эксперт.

Якубин также перечислил тех, кто потенциально может заменить Гончарука на посту премьера.

«Обсуждался Аваков, может быть, Дубилет, который более осторожен, чем Гончарук. Хорошковский. Но ему и Авакову трудно будет пройти Раду. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, она курирует из Офиса работу правительства», — сообщил политолог.

Непотопляемые «соросята»

Эксперты сходятся во мнении, что у Зеленского — очень короткая кадровая скамейка запасных. И прежде он набирал кадры из трёх условных групп: «кварталовцы» — партнёры и коллеги президента по «Кварталу 95», люди из окружения олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, а также так называемая грантовская тусовка — прозападные молодые люди.

Однако Владимир Фесенко говорит, что подобное видение кадровой политики Зеленского слишком примитивно. Например, из окружения Коломойского есть только глава Офиса президента Андрей Богдан. И в команде Зеленского вообще нет людей, тесно связанных с Пинчуком. В то же время Фесенко признаёт, что есть довольно много «соросят» — прозападных молодых политиков.

Скубченко: Теперь Сорос нас будет грабить как владелец «Нафтогаза» © Facebook, Александр Скубченко

Критики так называемых «соросят» преподносят свои доводы очень красиво, весьма эмоционально, но не предлагают никакой альтернативы, поскольку у них нет соответствующих квалифицированных кадров», — говорит политолог.

С другой стороны, весь этот прозападный пул не структурирован и весьма далёк от тех черт, которые ему часто приписывают, продолжил эксперт.

«99% из них никогда не видели Сороса и не общались с ним. Более того те немногие, кто с ним все-таки контактировал, больше связаны с нынешними критиками Сороса.

Вся эта прозападная среда в Украине очень большая, неоднородная, но она весьма влиятельна во всех сферах. Поэтому они всегда при власти, если хотите, «при деле», но не имеют единой структурированной организации. Это скорее можно назвать не группой влияния, а неформальной средой влияния», — пояснил Фесенко.

В кадровом вопросе всё будет зависеть от решения президента Зеленского, уверен Руслан Бизяев: после формирования монобольшинства и Кабинета министров вся политическая ответственность за экономический курс стран персонифицируется с президентом.

«Всё будет зависеть от того, что будет происходить в ближайшие полтора-два месяца, и какие из этой ситуации будут сделаны выводы. Например, недопоступления в бюджет из таможни. Станет ли это причиной отставки Нефёдова? Или ему дают второй шанс? И так по каждому пункту», — заявил эксперт.