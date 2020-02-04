После завершения процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа могут пройти судебные заседания о попытке отравления бывшего главы ГПУ Виктора Шокина экс-вице-президентом США Джо Байденом, а также об участии выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана в финансировании предвыборного штаба некоего американского политика

В понедельник, 3 февраля, в Сенате прошли финальные прения сторон на судебном процессе по импичменту.

Фантастические выступления в Сенате

Председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, возглавляющий команду управляющих импичментом, призвал сенаторов объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, иначе он «продолжит угрожать демократии и ставить под сомнение прозрачность американских выборов».

«Его уже не изменить. Его уже никто не сможет сдержать. Он тот, кто он есть. Трамп может предложить Аляску русским в обмен на поддержку на следующих выборах или решить переехать в Мар-а-Лаго навсегда и позволить Джареду Кушнеру управлять страной, делегируя ему решение, идти ли США на войну», — заявил он.

Конгрессмен от 6-го округа штата Колорадо, член комитетов Палаты представителей по делам вооружённых сил и малому бизнесу Джейсон Кроу также призывал сенаторов нести ответственность за сделанный выбор. Вместо статей законов он процитировал персонажа книги о Гарри Поттере — директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора: «Именно наш выбор определяет, что мы есть на самом деле, куда в большей степени, чем наши способности». По словам обвинителя, плакат с этой фразой висит в комнате его сына, таким образом они с женой пытаются приучить детей контролировать свой выбор. Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | Перейти в фотобанк

«Президент, который может воспрепятствовать или помешать импичменту, не привлекается к ответственности. Он или она фактически выше закона. Такой президент, скорее всего, безнаказанно совершает коррупционное деяние. С нынешним президентом это становится новой реальностью и для будущих поколений», — сказал конгрессмен от 8-го округа штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис.

Адвокаты президента с такой трактовкой, конечно, не согласны. По словам юрисконсульта Белого дома Джея Секулова, нынешняя процедура импичмента — первая в истории страны всецело ангажированная, и она же должна стать последней.

«Они обесценили колоссальную силу импичмента. Нашей стране не стало от этого лучше. Мы призываем Сенат отказаться от этих ангажированных статей импичмента ради страны, ради конституции. Выборы имеют последствия. Если вам не нравится политика конкретной администрации США или конкретного кандидата, вы свободны и можете голосовать за другого кандидата. Но ответ — выборы, а не импичмент», — подчеркнул он.

Другой юрисконсульт Белого дома, Пэт Чиполлоне, возглавляющий команду адвокатов, уверен, что демократы, инициировав процедуру импичмента, добиваются отмены результатов выборов 2016 года, когда бывший госсекретарь Хиллари Клинтон набрала большинство голосов избирателей, но уступила Трампу по количеству голосов выборщиков.

Точку в истории с импичментом Сенат поставит 5 февраля. В 16:00 (00:00 мск 6 февраля) начнётся итоговое голосование. Хотя уже очевидно, что 2/3 голосов за досрочное отстранение Трампа от власти не наберётся, но, как пишет газета The Washington Post, одна интрига сохраняется — как проголосуют «неопределившиеся» сенаторы от обеих партий. Окончательное решение ещё не приняли Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния) и Даг Джонс (от штата Алабама) — они входят в число троих демократов, которые, по мнению Белого дома, могут высказаться против импичмента — а также республиканка Лиза Мурковски (от штата Аляска, того самого, которому Шифф предрекает воссоединение с Россией при Трампе), которая критиковала Палату представителей за запуск процедуры импичмента и голосовала против вызова свидетелей, но при этом назвала действия Трампа постыдными и неправильными.

Украинагейт продолжится в суде

Казалось бы, с импичментом всё решено: Трамп остаётся как минимум до января, когда состоится инаугурация президента — но нет, американские межпартийные разборки повлекут за собой несколько судебных процессов с участием фигурантов Украинагейта. Депутат Рады рассказал, как Байден добился отставки Шокина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как сообщают источники издания "Українськi Новини" в правоохранительных органах, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин обратился в Государственное бюро расследований с просьбой внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность сотрудника правоохранительного органа (читай — деятельность Шокина в бытность прокурором). Бюро возбуждать уголовное дело не стало и 31 января передало материалы в Национальную полицию.

Байден и сам публично неоднократно с гордостью рассказывал, что выдвинул Петру Порошенко и Арсению Яценюку — президенту и премьер-министру Украины в то время — ультиматум: увольнение Шокина с поста генерального прокурора в обмен на кредит в размере $1 млрд. Никакого резонансного эффекта внутри американского общества эти новости не оказали.

Пока украинские полицейские решают, проводить ли какие-то следственные действия в отношении Шокина, полиция Греции уже начала расследование возможного отравления политика ртутью. Бывший глава ГПУ считает, что к преступлению может быть причастен Джо Байден, чей сын Хантер входил в состав правления энергетической компании Burisma, деятельность которой расследовал Шокин.

Если этому делу дадут ход, то Байден столкнётся с ещё более серьёзными проблемами во время избирательной кампании — историю с коррупцией на Украине в период его работы в администрации Барака Обамы политику припомнят ни один десяток раз. Вряд ли кто-то из граждан США захочет, чтобы страной управлял человек, пытавшийся убить другого. К тому же американцы не утруждают себя перепроверкой достоверности того или иного факта, так что здесь дело за СМИ, которые могут выкрутить любую ситуацию в нужное для себя русло. В лучших традициях Украины: в деле об импичменте Трампа появились «плёнки Парнаса» © REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | REUTERS, Brendan McDermid/File Photo | Перейти в фотобанк

А вот по репутации Дональда Трампа удар может нанести другой судебный процесс. Пятого октября, то есть менее чем за месяц до президентских выборов, начнётся слушание по делам выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении правил ведения избирательных кампаний. По версии следствия, они совершали пожертвования в пользу американских политиков, возможно, в том числе в предвыборный фонд Трампа в 2016 году, от лица неких украинских чиновников и российского бизнесмена. Кроме того, Парнас активно предоставляет демократам сведения, в том числе аудио- и видеозаписи, о сотрудничестве с личным адвокатом президента Рудольфом Джулиани, который давал им с Фруманом задания на территории Украины. К тому же, как ранее писала газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, адвокаты Виктория Тонсинг и Джозеф ДиДженова, которые с июля 2019 года представляют интересы украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, наняли Парнаса в качестве переводчика.

Вне зависимости от исхода процесса по импичменту нынешняя президентская кампания будет проходить под знаком Украины — так же как президентская гонка 2016 года сопровождалась российским флёром, который спецпрокурор Роберт Мюллер развеял, завершив расследование о мнимом вмешательстве Москвы.